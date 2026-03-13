Víctimas de Adamuz afean por carta a Adif la retirada de material y piden "un gesto de humanidad" con ellas

Uno de los heridos en Adamuz llega al funeral de Huelva en homenaje a los 45 fallecidos en Adamuz. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La Asociación de Víctimas Descarrilamiento Adamuz reprocha a Adif la falta de comunicación y apoyo tras el accidente ferroviario del 18 de enero. Las víctimas destacan que otras instituciones, como la Casa Real y el Ministerio de Transportes, sí contactaron con los afectados. La carta enviada a Adif pide un gesto de humanidad y transparencia, y critica el retiro sin autorización de material del lugar del siniestro. El ministro Óscar Puente reconoció que Adif debió avisar a la juez sobre el traslado de los restos, aunque asegura que no se destruyeron pruebas.

Más de siete semanas después del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), la principal asociación de víctimas se queja de que Adif no se ha puesto en contacto con los afectados.

En una carta, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Asociación de Víctimas Descarrilamiento Adamuz reprocha que, a diferencia de otras instituciones, la empresa gestora de las infraestructuras ferroviarias no ha emitido ninguna comunicación formal ni realizado gesto alguno hacia los damnificados.

En el escrito se recuerda que, tras el suceso, representantes de la Casa Real, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Subdelegación del Gobierno en Huelva, Renfe y varias administraciones autonómicas y locales sí se pusieron en contacto con los implicados para trasladar su apoyo.

Sin embargo, desde Adif, "no ha habido hasta la fecha ni una sola palabra, gesto o comunicación”.

"Más allá de las responsabilidades que en su momento puedan determinar los tribunales, creemos que un gesto de humanidad, cercanía y respeto hacia las personas afectadas habría sido lo mínimo esperable por parte de la institución que usted preside", afean las víctimas al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña.

"Lamentablemente, hasta hoy ese gesto no se ha producido", insiste la misiva.

"Esta ausencia de comunicación nos tiene consternados y profundamente disgustados, no solo por lo que representa institucionalmente, sino también por lo que significa en términos humanos", añade la carta.

"Confiamos en que, aunque tarde, pueda usted dirigirse a nosotros para ofrecer al menos una explicación, un gesto de empatía y el compromiso de colaborar con total transparencia para que se esclarezcan los hechos", finaliza.

La misiva, firmada por Mario Samper, presidente de la asociación, califica esta falta de contacto como un hecho "sorprendente y doloroso", que agrava el desconcierto generado tras el siniestro.

Si bien Samper reconoce la competencia de los tribunales para depurar responsabilidades, reprocha que el silencio de la dirección de Adif no se ajusta a la obligación de transparencia y colaboración que debe caracterizar a un organismo público con funciones críticas en materia de seguridad ferroviaria.

Asimismo, Samper recuerda que la juez que investiga el siniestro ya reprendió a Adif por haber retirado, sin autorización ni preaviso, material del lugar del siniestro.

Estos restos fueron trasladados a una base de mantenimiento de Hornachos (Córdoba).

El ministro de Transportes, Óscar Puente, admitió que el error de Adif fue el de no avisar a la juez. No obstante, descartó que se hubiesen destruido o alterado pruebas.