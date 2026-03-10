El 'marido' de Iceta compró armas a la 'trama Koldo' y trató de guardarlas en Moncloa cuando vivía allí con el ministro

La relación entre Koldo García, García Rosique e Iceta incluyó favores laborales y gestiones relacionadas con armas, según muestran los mensajes intervenidos por la UCO.

Los mensajes hallados en los teléfonos del exasesor de José Luis Ábalos, en poder de la Unidad Central Operativa (UCO) y a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, muestran conversaciones de Koldo García con el 'marido' de Iceta y el comandante Villalba sobre ese proceso.

El objetivo era que el piloto, que había sido colocado por Koldo García en la aerolínea Iberojet tal y como desveló EL ESPAÑOL, pudiera adquirir un arma corta y guardarla en su domicilio habitual.

En aquel momento, primavera de 2021, García Rosique convivía con Iceta dentro del complejo de la Moncloa, cuando el político catalán era ministro de Pedro Sánchez en la cartera de Política Territorial y Función Pública. Desde julio de ese año y hasta noviembre de 2023, Iceta fue responsable del Ministerio de Cultura y Deporte.

Iceta y su 'marido' (aunque no están casados, Koldo García tenía agendado al piloto como "marido Iceta") se mudaron a Moncloa cuando Salvador Illa, que había residido allí desde la pandemia, fue nombrado candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña en enero de 2021.

Las primeras referencias a la compra de la pistola por parte del 'marido' de Iceta aparecen en una conversación con Koldo en abril de 2021.

El día 19 de abril, García Rosique pidió a Koldo hablar con urgencia. "Cuando puedas dame un toque, y déjame comentarte algo. Llámame x favor [sic]".

Al día siguiente el asesor envió al piloto fotografías de dos pistolas. Esas imágenes, según la conversación, procedían del comandante Rubén Villalba.

Tras recibirlas, el piloto respondió con entusiasmo. "La que esté mejor, coleguita!! O la más antigua. Las dos eran del ejército? De la poli? [sic]".

Koldo cerró la elección inmediatamente. "Ya está elegida. La blanca". García Rosique respondió: "Genial!! Son preciosas, verdad? [sic]".

El asesor añadió entonces un dato clave sobre el siguiente paso del proceso. "Te llaman por teléfono para gestionar los permisos y licencia. Se llama Rubén [Villalba]".

La licencia y "la pipa"

Tras cerrar esta operación para la compra de una pistola modelo Astra 3000 calibre 9, en septiembre de 2022, la pareja de Iceta inicia conversaciones para la compra y la licencia de otras armas a la trama.

El 22 de septiembre de 2022, Koldo García informó al piloto de que los trámites administrativos avanzaban. "El tema de la licencia en marcha". En ese mismo mensaje se refería también al arma.

"La pipa tenemos que esperar pero mientras se coje otra [sic]". Los mensajes reflejan que, habitualmente, el proceso incluía dos pasos distintos.

Primero la obtención de la licencia de armas. Después la adquisición de la pistola. En ambos casos, según los chats, Koldo actuaba como intermediario entre el piloto y el comandante de la Guardia Civil.

Estas armas procedían siempre de las intervenciones que realizaba la Guardia Civil en sus operaciones y Villalba, según ha podido corroborar EL ESPAÑOL, tenía un contacto que se las suministraba.

El correo de Moncloa

El plan, sin embargo, se encontró con un problema inesperado. Ángel García Rosique residía entonces junto a Miquel Iceta en una vivienda oficial situada dentro del complejo de la Moncloa.

Se trata de un piso de unos 160 metros cuadrados ubicado en el edificio del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

El piloto solicitó instalar un armero para guardar las armas en ese domicilio. La respuesta llegó desde el Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno.

El correo, enviado por la Secretaría de Dirección de ese departamento en septiembre de 2023, rechazaba la petición. "Una vez analizada su solicitud, el Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno lamenta comunicarle que no puede estimarla como procedente".

El mensaje explicaba que el complejo presidencial cuenta con normas de seguridad específicas debido a su naturaleza.

"El Complejo de la Moncloa, por su evidente singularidad, cuenta con unas medidas de seguridad acordes a su naturaleza y nivel de riesgo".

Y el correo explicaba que existen reglas estrictas sobre armas. "En este marco de actuación se contemplan normas específicas sobre la portabilidad de armas en el interior del Complejo".

El documento es aún más explícito sobre quién puede tener armas dentro del recinto: "Únicamente los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y siempre en el desempeño de sus funciones de protección de personas, pueden portarlas".

"Incluso personal de seguridad privada, preceptivamente habilitado, tiene prohibido su acceso al Complejo con arma", recordaba al 'marido' del ministro Iceta el Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno.

Email del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno a Ángel García Rosique EL ESPAÑOL

El correo dejaba así sin efecto la posibilidad de que el piloto pudiera guardar sus armas en la vivienda dentro del recinto presidencial.

Operación armero

Tras recibir ese mensaje, García Rosique informó a Koldo García para que resolviera este impedimento con sus contactos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El 25 de septiembre de 2023, el 'marido' de Iceta le envió la captura del correo de Presidencia tras una llamada de voz por WhatsApp.

Pese a la negativa inicial, el piloto intentó reactivar el plan semanas después. El 9 de octubre de 2023 escribió al asesor. "Koldi! Para operación armero que quiero intentar una cosa, plz! [sic]".

Algo sucedió con la 'operación armero' en Moncloa, ya que un día después García Rosique volvió a escribir a la mano derecha de Ábalos para frenar la iniciativa: "Nada! Eso que lo del armero déjalo parado de momento [sic]".

La pareja de Iceta explicó que estaba explorando otra vía: "Está Dani con una cosa que parece que va! ;-) [sic]".

Dani es Daniel Mateo Gómez, administrador de la consultora Yekum para la que realizaba favores Koldo García y que mantenía también una estrecha relación de amistad con el 'marido' del ministro catalán.

De hecho, según imágenes compartidas por Daniel Mateo con Koldo García, García Rosique practicaba tiro habitualmente con este empresario vinculado también a proyectos en Adif y a la adjudicación de contratos públicos.

Ángel García Rosique, en el campo de tiro - EL ESPAÑOL

El papel de Villalba

Rubén Villalba aparece en distintas conversaciones con Koldo García. El comandante de la Guardia Civil figura como investigado en el caso Koldo por su presunta participación en la red vinculada al empresario Víctor de Aldama.

Según los informes de la UCO, Villalba habría actuado como enlace policial del grupo.

Entre otras actuaciones, los investigadores sostienen que realizó barridos en vehículos utilizados por miembros de la trama para detectar posibles dispositivos policiales y que facilitó teléfonos considerados seguros.

En una conversación del 9 de marzo de 2023, Koldo incluso sugirió utilizar García Rosique para determinadas gestiones aprovechando sus vuelos internacionales.

"Sabes quien te vendría bien para estas cosas que acabo de caer !!! Angel el marido de mikel que es piloto y vuela a cuba y dominicana y venezuela".

Villalba respondió: "Ya lo conoceré cuando se le llame para que acuda con nosotros a la intervención de armas".

Los favores de Koldo

La relación entre Koldo García y la pareja de Miquel Iceta duró, al menos, hasta la detención del asesor de Ábalos el 20 de febrero de 2024.

Koldo García había intervenido previamente en el proceso que permitió a García Rosique ser contratado como piloto en la aerolínea Iberojet.

La compañía pertenece al grupo turístico Ávoris, que había recibido un rescate público de 320 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021 para garantizar su continuidad tras el desplome del turismo durante la pandemia.

Las conversaciones publicadas por EL ESPAÑOL muestran cómo Koldo presionó a Víctor de Aldama y directivos del grupo, como Miguel Ángel Sánchez, para que avanzara la contratación.

Finalmente, el piloto comenzó su formación en la aerolínea en mayo de 2021. Los mensajes posteriores reflejan el agradecimiento tanto de García Rosique como del propio Iceta.

En uno de ellos, el entonces ministro escribió al asesor: "Muchísimas gracias! Hoy empieza el resto de mi vida. Sin ti no hubiera sido posible".

El piloto también le transmitió su gratitud en distintas ocasiones. "Mil gracias, amigo", le escribió en diciembre de 2021.

La relación entre los tres se mantuvo durante años.

Los chats del KoldoGate muestran que esa amistad incluyó tanto gestiones laborales como otras actuaciones posteriores, entre ellas la obtención de una licencia de armas y adquirir una pistola para guardarla en la vivienda que compartían dentro del complejo de la Moncloa.