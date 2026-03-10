Koldo se libra de acudir al Parlamento de Navarra tras golpearse la cabeza con una pesa en el gimnasio de la cárcel

La defensa de Koldo presentó un escrito al Tribunal Supremo solicitando suspender el traslado por motivos de salud grave.

Un informe médico certificó que Koldo no podía ser trasladado, por lo que su comparecencia será por videoconferencia.

Fuentes penitenciarias creen que el exasesor de Ábalos se golpeó la cabeza de forma voluntaria para no asistir presencialmente a la comisión.

Koldo García evitó su traslado al Parlamento de Navarra tras golpearse la cabeza con una pesa de 25 kilos en la prisión de Soto del Real.

Koldo García Izaguirre ha logrado evitar su traslado a Pamplona para comparecer presencialmente en el Parlamento de Navarra tras haberse golpeado la cabeza con una pesa de 25 kilos en el gimnasio de la prisión de Soto del Real.

Fuentes penitenciarias refieren a EL ESPAÑOL su convencimiento de que el exasesor de José Luis Ábalos, encarcelado desde finales del pasado mes de noviembre, se golpeó la cabeza a propósito.

Según estas fuentes, testigos de los hechos en esa dependencia de la cárcel de Soto presenciaron los hechos. La representación legal de Koldo cuenta ya con un informe médico que le incapacita para el traslado que estaba programado para este martes.

Los hechos sucedieron este lunes. Koldo alegaba fuerte dolor de cabeza, le atendieron en el módulo de enfermería y quedó en observación. El incidente fue la justificación para suspender la conducción.

Testigos presenciales describen los hechos. "Se golpeó voluntariamente aunque él debió referir que se dio haciendo ejercicio", señalan a este periódico.

La defensa del ex asesor, ejercida por la letrada Leticia de la Hoz, ha presentado este mismo martes un escrito a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Alegaba que se suspendiera la conducción a Navarra por "prescripción médica facultativa de la médico que asiste en el Centro Penitenciario Madrid V (Soto del Real)", por "motivos de salud graves".

Koldo tenía que acudir a la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra. Finalmente declarará por videoconferencia, aunque su representación legal advierte de que se acogerá a su derecho a no declarar.

La sesión está prevista a las 10 horas. Así lo ha decidido la comisión este martes, en sesión interna, después de que Instituciones Penitenciarias haya comunicado al Parlamento de Navarra que desaconsejaba el traslado de Koldo García, por razones médicas.

Petición al Supremo

La comunicación de Instituciones Penitenciarias se ha realizado a primera hora de este martes por teléfono. La comisión de investigación ha esperado a recibir la comunicación oficial por lo que se ha reunido tras la comparecencia de hoy para determinar el formato de la sesión de mañana, que finalmente será por videoconferencia.

El exasesor de Ábalos ya había solicitado al Tribunal Supremo que no se le trasladara a Navarra para esa comisión de investigación en el parlamento autonómico. Pedía que le autorizase comparecer por videoconferencia.

Hace cinco días, la Sala Segunda respondía en una providencia a la que ha accedido este diario. El TS señalaba que la Sala "no es competente para efectuar pronunciamiento alguno al respecto, por lo que lo aquí pretendido y las manifestaciones alegadas

en el referido escrito, deberán ser reproducidas ante el Parlamento de Navarra".

Además, ordenaba que en caso de que la declaración de Koldo finalmente se practicase por videoconferencia, se pusiera en conocimiento de la Sala Segunda "con la antelación suficiente para poder dejar sin efecto el traslado", que ya estaba "gestionado

con Instituciones Penitenciarias".

Nada de ello ha resultado necesario dado que por razones médicas Koldo no viajará finalmente a Navarra.