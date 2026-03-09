Mafias de Marruecos inundan el Guadalquivir y la Costa del Sol con AK-47: así es la 'ruta de las armas' que abastece al narco

La disponibilidad de armamento de gran calibre entre los narcos ha crecido de forma exponencial, con armas de guerra que ya se utilizan habitualmente para proteger droga y enfrentarse a otras bandas y a la Policía.

En los últimos seis meses la Policía ha incautado más de 50 armas largas; en varias operaciones los narcos han disparado contra los agentes sin reparo.

Las armas llegan ocultas en vehículos modificados y proceden de conflictos en Europa del Este, Oriente Medio y el Sahel, incrementando la violencia en el sur de España.

Mafias de Marruecos y Francia lideran el tráfico de armas de guerra hacia Andalucía, abasteciendo a clanes del narco con fusiles de asalto como AK-47.

Las organizaciones criminales que inundan de droga el Guadalquivir y el sur de España poseen cada vez más armas de guerra. Las esconden en arsenales secretos. No tienen miedo en usarlas. Y las reciben gracias a las gestiones de clanes de Marruecos y de Francia que trafican con ellas y las envían por millares a España.

Así lo revelan a EL ESPAÑOL diversos mandos de la lucha contra el narcotráfico tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, así como del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior.

Según describen en exclusiva mandos consultados por este periódico, hace tiempo que el mercado negro de armas de guerra hacia nuestro país está liderado por dos tipos de organizaciones.

Marroquíes y franceses dominan las rutas que introducen fusiles de asalto y otro tipo de armas largas cuyo uso es cada vez más común por parte de los clanes del sur de España, la puerta de entrada de la cocaína y el hachís hacia Europa.

"Los clanes de Marruecos y las mafias que operan en ciudades francesas como Marsella", señala uno de los principales responsables del combate contra las drogas en todo el territorio.

Esas dos son las organizaciones que en los últimos años han proporcionado de forma masiva rifles de asalto a las bandas que operan en el Guadalquivir, en el Estrecho, en el Campo de Gibraltar y en la Costa del Sol.

Según las fuentes consultadas, las organizaciones afincadas en Marruecos encontraron un nicho de mercado junto a organizaciones en Francia, con las que les unen múltiples lazos.

La Policía ya les sigue el rastro. "Son ellos los que han conseguido situarse en la posición adecuada, con contactos en Turquía, en Países del Este".

Esta misma fuente describe la afinidad entre ambas mafias: "Los franceses, sobre todo en Marsella, tienen buenas conexiones con Marruecos. A Francia llega mucha arma larga y tienen buena sintonía con ellos".

Arsenal incautado por la Policía en la última operación. Policía Nacional

Y los marroquíes, a su vez, tienen buenos contactos y tratos con las mafias que operan en el Campo de Gibraltar. A ellos les venden las armas.

Coches caleteados

Al obtener el armamento de forma extraoficial en los conflictos que hay en distintas zonas de Europa, Oriente Medio y el Sahel, ese material termina en nuestro país. Las organizaciones francesas y marroquíes transportan el armamento oculto, por vía terrestre. Muchas veces "en vehículos caleteados".

Lo constató una vez más la Policía Nacional hace menos de un mes, en la Operación Tocada. En ella se produjo la mayor incautación de la historia de Madrid con 3,5 toneladas en una sola operación.

Dos de los vehículos intervenidos servían para transportar las armas desde Francia a España con compartimentos ocultos, elaborados ad hoc en su interior. Uno de ellos estaba instalado en un Audi de color negro. Al abrirlo, los investigadores encontraron un depósito en el que guardaban pistolas y fusiles de asalto.

Un arsenal de granadas intervenido en 2025. Fue incautado en la ruta hacia Francia. Guardia Civil

La presencia de marroquíes en estas redes quedó nuevamente constatada esta semana en la operación gracias a la cual la UDYCO Central encontró en Marbella el primer narcozulo localizado en España.

Esa operación derivó en otra en la que también fueron localizadas 25 armas de fuego -19 AK-47 y 6 armas cortas- utilizadas por los narcos para la custodia de la droga.

Los policías de la UDYCO Central realizaban en Marbella un seguimiento a un Porsche Cayenne que sabían que se dedicaba al transporte de grandes cantidades de droga de Algeciras a Marbella.

El rastro del vehículo les conduce hasta una zona boscosa de la sierra marbellí. Allí encuentran a cuatro hombres, tres de ellos ataviados con chalecos de la Guardia Civil, que propinaban al cuarto una paliza.

Marroquíes

Los agentes se encontraban en medio de un vuelco. Es decir, una banda extorsionando a un miembro de otra para que le revele el escondite de un alijo de droga.

Al ver llegar a los investigadores uno de ellos tira el arma y sale corriendo. Los otros dos se giran y disparan en ráfaga. Uno de los proyectiles impacta en el retrovisor del coche de los policías. Estos se parapetan hasta que se detienen los disparos. Poco después lograrían detener a los tiradores.

Tras un rastreo de la zona en busca del estupefaciente, los agentes hallaron un "narcozulo" de grandes dimensiones que había sido excavado bajo tierra, a modo de caleta, para ocultar la droga.

En su interior hallaron 30 fardos con 1.056 kilos de cocaína. Además se localizó una cámara de videovigilancia que controlaba un camino que daba acceso a la zona donde se encontraba el zulo.

Tres de los cuatro detenidos eran marroquíes. El otro español. En la intervención fueron incautados tres vehículos de alta gama. Dos de ellos robados en Francia.

También armas de guerra, un AK-47, un fusil de asalto AR15 y un subfusil tipo UZI; tres armas cortas, diverso material policial, equipos de transmisiones e inhibidores de frecuencia.

Un arma de guerra incautada por la Policía Nacional.

Esta operación les condujo a otra en Algeciras. En ella intervinieron 19 armas largas y seis cortas. El objetivo era seguir un vehículo desde Marbella hacia el Campo de Gibraltar.

Ya en Algeciras, el conductor aparcó y dejó enfriar el coche durante horas. Al ver que nadie se acercaba a él, abrieron el maletero, y dentro apareció ese arsenal. Los investigadores estiman que procede de la guerra en Ucrania.

Los especialistas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado atribuyen la mayor disponibilidad de armamento de gran calibre en el mercado negro a los conflictos armados que han proliferado en los últimos años.

Uno de ellos, vuelven a apuntar, es tras la invasión de Rusia. "Muchas de las armas que incautamos son AK-47, un fusil de asalto sólido, que ellos prefieren porque nunca o casi nunca da errores. Les encanta su potencia y fiabilidad", señala un mando policial a EL ESPAÑOL. La mayor parte de ellos proceden de países del Este.

Las armas cortas que aparecen en manos de los clanes que operan en España también se han multiplicado. En este caso los traficantes de armas recurren a rutas diferentes.

"Mientras las armas de guerra recorren las rutas de Europa del Este, las cortas vienen en su mayoría de Oriente Próximo", continúan.

Sin embargo, este mando también refiere que no son pocas las armas americanas, de calibre OTAN, que aparecen en manos de los clanes del sur de la península, en el Guadalquivir y en la costa de Andalucía.

"Muchas de ellas iban para guerras como Ucrania y terminan en manos del crimen organizado", señala otro integrante del alto mando policial contra las drogas.

Eso indica que el mercado negro que abastece a los clanes en España no depende de una única fuente, sino de un circuito globalizado.

50 armas largas en 6 meses

Así, ya no hay prácticamente operación policial en la que no aparezca un gran lote de AK-47, subfusiles Skorpion, ametralladoras, granadas de mano, incluso drones. Los narcos se pertrechan ante posibles robos de otras bandas.

Y cada vez es más común que los agentes terminen siendo tiroteados por los traficantes a los que van a detener en sus operaciones.

Hay datos que cambian el paisaje. En menos de seis meses, más de 50 armas largas han sido intervenidas en España por la UDYCO Central de la Policía.

Junto a este hecho se han producido tres incidentes armados graves en los cuales varios agentes han resultado heridos de bala por los disparos de los narcotraficantes.

Arsenal incautado en una operación de 2023. Ministerio del Interior

El tiroteo de Isla Mayor, que dejó a un agente de Policía Nacional en la UCI durante semanas, es un vivo recuerdo y una advertencia para muchos.

Los especialistas del Ministerio del Interior siguen intentando atajar de raíz el problema, con diversas operaciones hacia los canales de suministro de armamento que proveen a estas organizaciones.

También la Guardia Civil está constatando un "incremento exponencial" de las armas de guerra en manos de los narcos de toda la costa de Andalucía, gracias a los clanes de Marruecos y Francia que las proporcionan.

Se trata de una tendencia preocupante que se ha acentuado a lo largo del último lustro. "Han perdido el miedo y las usan incluso cuando entramos a detenerles", explican especialistas en la materia del Instituto Armado.

"De ser algo totalmente residual ha pasado a que en todas las operaciones que hacemos nos encontramos con algún elemento de estas características", señalan las mismas fuentes.

Desde el clan de los Balcanes hasta los de Europa del Este, pasando por la Mocro Maffia o las organizaciones españolas de primer y segundo nivel, por citar algunos ejemplos, todos poseen armas de fuego de estas características.

Y las utilizan en cualquier situación: para protegerse cuando custodian la droga, cuando la trasladan, cuando mueven dinero o cuando roban vehículos o el cargamento a otras organizaciones. Y cada vez más, sin ningún reparo, cuando les persigue la Policía.