Santafé, el DAO "dialogante" propuesto por 'la dos' de Marlaska: "Buscaban un historial inmaculado"

Algunas voces críticas, como la CEP, muestran escepticismo sobre los posibles cambios reales con este nuevo nombramiento.

El nombramiento ha generado reacciones positivas en varios sindicatos policiales, que destacan su experiencia y esperan una etapa de diálogo y regeneración.

Santafé, con una larga trayectoria en Baleares y perfil dialogante, es considerado un profesional alejado del núcleo de poder de Madrid.

José Luis Santafé Arnedo ha sido propuesto como nuevo Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía tras el escándalo que ha afectado a su antecesor.

El 20 de septiembre de 2022, cuando tomó posesión como jefe superior de la Policía Nacional en las Islas Baleares, el comisario principal José Luis Santafé Arnedo dio las gracias a sus superiores por "confiar en aquel muchacho del barrio de Malasaña que en la década de los ochenta deseaba con todas sus fuerzas ser policía, en un entorno que empujaba a acabar siendo todo lo contrario".

A su lado entregándole el bastón de mando estaba el Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel González, ahora caído en desgracia tras el escándalo de las últimas semanas al conocerse que está siendo investigado por la agresión sexual a una subordinada.

Tras ambos, Aina Calvo, en aquel entonces delegada del Gobierno en el archipiélago, se refería a él como "nuestro querido comisario", un hombre de "dilatada experiencia" cuya carrera había transcurrido hasta aquel momento en su mayor parte en las islas.

Tres años después, ha sido ella, en calidad de número 2 del Ministerio del Interior, la que ha puesto sobre la mesa el nombre de Santafé, un tipo de su absoluta confianza aquellos años en Baleares, como el candidato idóneo para apagar el enorme incendio en forma de escándalo sexual que se ha propagado en las últimas semanas en la cúpula de la Policía.

Un factor a tener en cuenta es que José Luis Santafé no figuraba a priori en ninguna de las quinielas. En las últimas semanas, habían circulado toda clase de rumores con nombres de mandos de perfil mediático, hombres próximos al ministro.

Entre los mandos y el resto de 111 comisarios principales cundió la idea a lo largo de la última semana de que, casi con toda seguridad, el ministro (e incluso mediante la intervención de Moncloa) se había decantado al final por el perfil de una mujer para convertirse en la máxima autoridad de los uniformados.

El ex DAO José Ángel González y la actual número 2 de Interior, Aina Calvo, nombrando jefe superior de Baleares a José Luis Santafé en 2022. Europa Press TV

Había varias comisarias en la terna, todas ellas de altas capacidades. Sin embargo, todas las quinielas se equivocaron.

Esa medida, además, desde el punto de vista de la imagen de la Policía, pretendía zanjar el seísmo de la denuncia por violación a la que se enfrenta su predecesor. Finalmente, ha sido una mujer la que ha escogido quién será el nuevo número 2 del Cuerpo, y ha optado por un hombre de la casa, con quien labró una estrecha confianza en los últimos años.

"Buen tipo, buen madero"

Para muchos conocer que José Luis Santafé era el escogido resultó algo inesperado. "Gran sorpresa. Un buen tipo y un buen madero", resumía un comisario consultado por este periódico. "Me hablan muy bien de él", señalaba otro. "Un hombre de Unidades de Intervención Policial (UIP), el mejor nombramiento en años", zanjaba un tercero.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que en la decisión ha tenido que pesar su currículum y que se trata de un tipo alejado del núcleo de poder de Madrid. Pese a que en su día fue, como muchos, nombrado por el anterior DAO, Santafé llevaba media vida en Baleares, encargándose de la gestión de la seguridad ciudadana y de la lucha contra el crimen en el archipiélago. "Perfil bajo, con currículum inmaculado".

También coinciden en que Santafé es un tipo "dialogante" y un "auténtico profesional". De hecho hay un sentimiento positivo entre los mandos policiales ante su nombramiento como DAO.

Las reacciones entre los sindicatos han sido dispares. El SPP, el sindicato representativo entre la escala de mandos, ha señalado que el nuevo DAO cuenta "con una prolífica carrera mayormente en Seguridad Ciudadana. Lo necesitábamos cuanto antes para cerrar las heridas abiertas".

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) confía en que con Santafé Arnedo como máximo uniformado al frente de la Dirección Adjunta Operativa se va a "reforzar la integridad, profesionalidad y la imagen de la Policía".

"Siempre hemos defendido que los puestos de máxima responsabilidad dentro de la Policía deben estar ocupados por profesionales con trayectoria dentro de la institución, con conocimiento directo de la realidad operativa y de las necesidades de los compañeros en la calle", ha añadido el SUP.

JUPOL espera que con Santafé se abra una etapa de diálogo y regeneración en la Policía Nacional dando paso a un "cambio de rumbo" que deje atrás el "oscurantismo y la falta de comunicación".

También la UFP tiende la mano al nuevo DAO. "Toca remangarse y ponerse a trabajar para y por los y las policías nacionales". No obstante, señalan, "también ejerceremos con firmeza nuestra labor de vigilancia y presión sindical".

En cambio, la Confederación Española de Policía (CEP) no ve esta elección con tan buenos ojos. Recuerdan que Santafé fue jefe de grupo de la UIP de Madrid. " Por eso Jota (el anterior DAO) le tenía aprecio. No vamos a hacer valoración, más allá de que no deja de ser alguien que, como jefe superior, tuvo que ser nombrado por designación del exDAO, como todos".

"Algunos están tirando cohetes con el nuevo DAO. Con menos de año y medio por delante, presupuestos prorrogados y el mismo Marlaska en Interior, nada cambia. El talante sin avances es la nada", finaliza el CEP.