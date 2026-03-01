Qué noche la de aquel día: el homenaje de Sánchez a su "gran desconocido" Ábalos en 50 fotos del álbum de la Moncloa

Las fotos del homenaje muestran el estrecho vínculo de Sánchez con Ábalos y con otros personajes clave en investigaciones judiciales como Koldo García y Víctor de Aldama.

La fiesta reunió a ministros y figuras relevantes del PSOE, varios de los cuales han estado implicados o investigados en tramas de corrupción.

El evento fue costeado por Aldama, empresario implicado en contratos públicos, quien desembolsó entre 5.000 y 10.000 euros por la celebración.

Pedro Sánchez, Begoña Gómez y altos cargos del PSOE asistieron en 2019 a la fiesta sorpresa por el 60º cumpleaños de José Luis Ábalos, organizada en el restaurante de Víctor de Aldama.

Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ministros y altos cargos del PSOE homenajearon a José Luis Ábalos el 8 de diciembre de 2019 con una fiesta sorpresa por su 60º cumpleaños en el restaurante Welow de Víctor de Aldama.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a los dispositivos electrónicos de Koldo García que contenían el álbum de imágenes del evento realizadas por un fotógrafo de la Moncloa.

Este periódico publica 50 fotos en las que se ve, en varias de ellas, a Víctor de Aldama detrás de Pedro Sánchez y su esposa o al empresario hablando amigablemente con Koldo García.

Estas imágenes también demuestran el estrecho vínculo entre el presidente del Gobierno y su entonces mano derecha José Luis Ábalos.

A pesar de ello, Sánchez aseguró en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado que Ábalos era "un gran desconocido" para él desde el punto de vista personal.

A la fiesta acudieron ministros como Carmen Calvo, María Jesús Montero o Fernando Grande-Marlaska y altos cargos del PSOE como Santos Cerdán o Adriana Lastra.

Especialmente llamativa es la presencia de Santos Cerdán en el restaurante de Víctor de Aldama, ya que el exsecretario de Organización del PSOE declaró no haber coincidido nunca con el empresario.

Aldama aseguró que entregó un sobre con 15.000 euros a Cerdán en un bar enfrente de la sede de Ferraz.

De los asistentes a la fiesta, cuatro están o han estado en prisión: José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y Víctor de Aldama.

Además, Begoña Gómez está investigada por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, malversación e intrusismo profesional.

Aldama costeó el homenaje del Gobierno y el PSOE a Ábalos, entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del partido.

El empresario desembolsó entre 5.000 y 10.000 euros por la fiesta: comida, bebida, personal del restaurante, gastos del local...

La fiesta sorpresa de cumpleaños de Ábalos fue organizada por su exmujer Carolina Perles y su entonces asesor Koldo García.

Moncloa se implicó en la celebración, gracias al estrecho vínculo de las esposas de Ábalos y Sánchez, y facilitó a un fotógrafo del presidente del Gobierno para que retratara un día tan especial.

La invitación a la fiesta detalla el lugar, la fecha y la hora de comienzo del evento: 8 de diciembre de 2019 a las 18:45 horas en el restaurante Welow, ubicado debajo de las cuatro torres de Madrid y propiedad de Aldama.

Invitación para el 60 cumpleaños de Jose Luis Ábalos celebrado en el restaurante de Víctor de Aldama en 2019 EL ESPAÑOL

Según ha podido conocer este periódico por asistentes a la fiesta, Pedro Sánchez y Begoña Gómez permanecieron en el restaurante hasta pasadas las 23 horas.

Sin embargo, la fiesta, con barra libre de bebidas incluida, continuó hasta casi las 2 de la madrugada.

Un gran homenaje pagado por Aldama a cambio de lograr contratos públicos. Sólo tres meses después de esta fiesta, en plena pandemia de la Covid-19, una sociedad vinculada al empresario recibió más de 53 millones de euros por la compra de mascarillas.

La investigación judicial señala que la trama obtuvo un beneficio o margen de ganancia neto de entre 15 y 16,5 millones de euros por estos contratos del Ministerio de Transportes, Ministerio del Interior, Gobierno de Baleares y Gobierno de Canarias.

El Tribunal Supremo juzgará en los próximos meses el caso mascarillas y en el que sentarán en el banquillo el homenajeado aquella noche de diciembre de 2019, su mano derecha y el empresario que pagó la fiesta al Gobierno: José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

EL ESPAÑOL

1. Matías Alonso se hace un 'selfie' con Pedro Sánchez y Jose Luis Ábalos

La fiesta del 60 cumpleaños del ministro no sólo contó con familiares y amigos sino con una representación de figuras socialistas de la estructura nacional y valenciana.

En la imagen, junto a Pedro Sánchez y Jose Luis Ábalos, aparece Matías Alonso Blasco, un hombre fuerte dentro del socialismo en la Comunidad Valenciana.

Conocido por ser el presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica en Valencia, ha liderado durante décadas la lucha por la exhumación de fosas comunes (especialmente en el cementerio de Paterna) y la dignificación de las víctimas del franquismo.

Matías Alonso ha sido parte del círculo de confianza de Ábalos en la política valenciana.

En 2018, tras el nombramiento como ministro de Ábalos, Alonso fue incorporado como asesor a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

EL ESPAÑOL

2. José Luis Ábalos abraza a José Manuel Rodríguez Uribes

José Manuel Rodríguez Uribes era en aquel momento delegado del Gobierno en Madrid y jefe de Carolina Perles, esposa de José Luis Ábalos.

Uribes colocó a la mujer del todopoderoso Ábalos como asesora. En enero de 2020 fue ascendido a ministro de Cultura y Deportes.

Fue uno de los grandes colaboradores y amigos de Ábalos durante la etapa de éste como ministro y secretario de Organización del PSOE.

Actualmente, Uribes es presidente del Consejo Superior de Deportes.

EL ESPAÑOL

3. La presencia de Aldama detrás de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos

En varias imágenes del reportaje fotográfico se puede ver al empresario Víctor de Aldama presente en la fiesta y hablando con Koldo García, entre otros.

Aldama costeó la fiesta. Desembolsó entre 5.000 y 10.000 euros en concepto de: comida, bebida, personal del restaurante, gastos del local...

La fiesta organizada por Koldo y la mujer del ministro, Carolina Perles, contó con su ayuda clave para que todo fuera tal y como lo habían pensado.

EL ESPAÑOL

4. Ábalos y Koldo, inseparables

José Luis Ábalos se fotografió con Koldo García en la fiesta celebrada en el restaurante de Víctor de Aldama.

Koldo, su mano derecha en el Ministerio de Transportes, fue el organizador del 60º cumpleaños de Ábalos junto a la esposa del ministro, Carolina Perles.

Ábalos y Koldo están actualmente en la prisión preventiva en la cárcel Soto del Real (Madrid).

Continúan siendo inseparables y amigos, aunque la difícil convivencia en prisión ha provocado que Koldo García pidiera un cambio de celda.

Los dos, junto al empresario Víctor de Aldama, se sentarán en los próximos meses en el banquillo del Tribunal Supremo por el juicio del caso mascarillas.

EL ESPAÑOL

5. La complicidad de Ábalos y Adriana Lastra

José Luis Ábalos y Adriana Lastra mantenían una estrecha relación personal en diciembre de 2019.

En aquel momento, Lastra era vicesecretaria general del PSOE y Ábalos ministro de Transportes y secretario de Organización del partido.

Lastra fue una de las personas que informaron al presidente del Gobierno de la vida disoluta de Ábalos y sus relaciones con prostitutas.

Ábalos, en conversaciones privadas, señaló tras salir del Gobierno que Lastra le había traicionado y había provocado su cese por lo que él consideraba "mentiras" de su exesposa Carolina Perles.

EL ESPAÑOL

6. Discurso de Ábalos bajo la atenta mirada de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez y Begoña Gómez permanecieron en el restaurante hasta pasadas las 23 horas.

Durante ese tiempo se pudo ver al Presidente del Gobierno en su faceta más informal y tranquila.

Con un look de camisa azul marina, pantalones vaqueros y zapatillas, Sánchez no perdió detalle de los discursos, regalos y confidencias con otros invitados.

EL ESPAÑOL

7. El equipo de Ábalos: Sergio Vázquez Torrón, Ricardo Mar y Alfredo Rodríguez Flores

Los tres ocuparon puestos de relevancia dentro del Ministerio durante la dirección de José Luis Ábalos.

Vázquez Torrón fue su primer jefe de gabinete y después ascendió a secretario general de Infraestructuras. Tras dejar Ábalos el Ministerio fue nombrado presidente de Ineco.

Ricardo Mar sucedió a Vázquez Torrón en la dirección del gabinete del Ministerio de Transportes. Continuó en el mismo puesto con Raquel Sánchez. Después pasó a ser el secretario general de Paradores.

Por último, Rodríguez Flores ejerció como jefe de prensa de Ábalos durante su etapa en el Ministerio.

Alfredo Rodríguez fue ascendido por Moncloa a director de Información Autonómica de la Secretaría de Estado de Comunicación.

EL ESPAÑOL

8. El matrimonio Ábalos - Perles, en el restaurante de Aldama

José Luis Ábalos posó junto a su entonces esposa Carolina Perles en la fiesta celebrada en el restaurante Welow de Víctor de Aldama.

Carolina Perles organizó junto a Koldo García esta fiesta sorpresa a Ábalos por su 60º cumpleaños.

En el momento de la foto, Ábalos ya mantenía una relación extramatrimonial con Jesica Rodríguez. El entonces ministro colocó a su novia en la empresa pública Ineco.

EL ESPAÑOL

9. Mercedes Caballero y Fernando Grande-Marlaska, fotografiados durante la fiesta

La lista de invitados al 60 cumpleaños de Jose Luis Ábalos contaba con muchas de las personas más cercanas en aquel entonces al Ministro de Transportes.

Mercedes Caballero, mano derecha de Ábalos en su etapa como político en Valencia y heredera del cargo de secretaria general del PSOE provincial, no se perdió el homenaje a su amigo y compañero.

La política valenciana ha sido uno de los pocos apoyos que en la actualidad sigue teniendo el exministro. Caballero criticó la decisión del PSOE de apartar a Ábalos.

Durante la fiesta no sólo aparece junto a su amigo y excompañero sino que se fotografió y charló con otros altos cargos del Gobierno presentes en la celebración como el ministro Marlaska.

EL ESPAÑOL

10. Ábalos - Sánchez: protagonismo compartido

A lo largo de todo el reportaje realizado por fotógrafo de la Moncloa, el protagonismo se reparte entre el anfitrión de la noche y el presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez está muy presente en todos los momentos importantes de la noche y en muchas ocasiones cerca del cumpleañero o con una presencia importante dentro de la fotografía, como en este ejemplo.

EL ESPAÑOL

11. La emoción de Jose Luis Ábalos

Durante toda la noche se puede ver a un Ábalos emocionado y en algunas ocasiones al borde de las lágrimas.

El entonces ministro de Transportes estuvo acompañado por su mujer, su madre y dos de sus hijas.

En la imagen, Jose Luis sigue atentamente el vídeo de homenaje que la mujer de Koldo, Patricia Úriz, había montado con imágenes familiares y profesionales de la vida del político.

EL ESPAÑOL

12. Cerdán y Bolaños acudieron al restaurante de Aldama

Santos Cerdán y Félix Bolaños fueron dos de los invitados en el 60º cumpleaños de José Luis Ábalos.

Destaca la presencia de Cerdán en el restaurante de Víctor de Aldama. El empresario aparece en otras imágenes de aquella noche detrás de Pedro Sánchez y Begoña Gómez.

Cerdán declaró que nunca había coincidido con Aldama y que ni le conocía. Sin embargo, su presencia en la fiesta pone en duda su versión.

El ya exsecretario de Organización del PSOE ha pasado medio año en prisión por el amaño de contratos de obra pública y el cobro de comisiones.

Hasta la fecha se desconocía que Cerdán hubiera estado en el evento junto a Sánchez, Ábalos, Koldo, Aldama...

EL ESPAÑOL

13. Carmen Calvo y Grande-Marlaska, conversan durante la fiesta

La velada en el restaurante Welow de Víctor de Aldama reunió al núcleo duro del Gobierno de Pedro Sánchez en aquel momento.

Según se puede apreciar en las fotografías no fueron pocos los momentos y los corrillos en que los ministros dialogaron entre ellos.

EL ESPAÑOL

14. Félix Bolaños, junto a otros invitados a la fiesta

El entonces secretario general de la presidencia del Gobierno y actual ministro de la presidencia, justicia y relaciones con las cortes, es otro de los miembros del ejecutivo que ha distanciado su posición con Jose Luis Ábalos.

Su cercanía en la fiesta de cumpleaños se ha convertido es crítica y distanciamiento a medida que las investigaciones de la UCO han ido destapando la trama del llamado 'caso Koldo'.

Hace ahora un año, Bolaños aseguró que Ábalos perdía "credibilidad por segundos" tras cada entrevista en las que el exministro se presentaba como un "cortafuegos" del PSOE.

Además, ha sido uno de los miembros del Ejecutivo que más ha insistido públicamente en que Ábalos debía dejar su escaño en el Congreso, argumentando que el PSOE fue "contundente" y "expeditivo" al apartarlo en cuanto se conocieron indicios de irregularidades.

EL ESPAÑOL

15. José Vicente Berlanga, imputado en el caso Leire Díez

Berlanga es uno de los más estrechos colaboradores políticos de Ábalos desde su etapa en Valencia. Su ascenso a cargos de relevancia nacional coincide con el momento de mayor poder interno en el partido del exministro.

Tras la llegada de Ábalos a Fomento/Transportes, Berlanga fue designado presidente de Enusa.

Esta es la empresa pública encargada de la gestión del uranio, a pesar de que Berlanga es licenciado en Filosofía.

Fue relevado de su cargo meses después de que Ábalos fuera cesado como ministro.

En diciembre de 2025, Berlanga fue imputado tras la investigación abierta por la UCO en relación con una presunta trama de corrupción en la SEPI.

A raíz de la investigación, el PSOE lo suspendió de militancia de forma inmediata.

EL ESPAÑOL

16. Pedro Sánchez y Jose Luis Ábalos junto con Aicha El Gourgi, marroquí de la Internacional Socialista

Amiga personal del exministro y su exmujer, Carolina Perles, Aicha El Gourgi es una política marroquí.

Tiene la doble nacionalidad hispano-marroquí y está muy ligada al PSOE.

Aicha era en 2019 la presidenta de la Alianza Internacional Sin Fronteras por los Derechos y las Libertades y años más tarde fue elegida para liderar el Comité de Igualdad de la Internacional Socialista.

Es diputada en el Parlamento de Marruecos por el partido Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), partido hermano del PSOE en la Internacional Socialista.

En España ha estado vinculada al PSC y uno de sus momentos más polémicos llegó cuando pidió la anexión de Ceuta, Melilla y Canarias a Marruecos dentro del programa electoral de la USFP.

EL ESPAÑOL

17. Las confidencias entre Grande-Marlaska y Rodríguez Uribes

Pese a que no compartían presencia en el ejecutivo, las fotografías revelan charlas como las del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el entonces delegado del Gobierno en Madrid.

EL ESPAÑOL

18. Tatiana, la hija de Ábalos vinculada a la fundación Fiadelso, abraza emocionada a su padre

Tatiana es la mayor de las hijas de Jose Luis Ábalos, fruto de su segundo matrimonio. Sólo tiene un hijo más mayor que ella, Víctor (de su primera esposa).

Tanto Víctor como Tatiana han aparecido dentro de las investigaciones que la UCO lleva realizando al entorno del exministro en los últimos tiempos.

En el caso de Tatiana, asumió en 2015 la dirección de Fiadelso, la ONG fundada por su padre y que está siendo investigada por la UCO.

Se sospecha que pagos de comisiones se habrían destinado a la fundación.

Al igual que con el mayor, Víctor, la UCO sostiene que Ábalos se habría apoyado en ellos para esconder dinero de origen desconocido.

EL ESPAÑOL

19. Begoña Gómez, siempre junto a Ábalos y Carolina Perles

La mujer del presidente del Gobierno estuvo en todo momento junto a Ábalos y su esposa Carolina Perles.

Begoña Gómez mantenía una estrecha relación con Perles, ya que ambos matrimonios habían intensificado su relación gracias a las primarias de 2017 en las que Sánchez recuperó el poder en el PSOE.

EL ESPAÑOL

20. Adriana Lastra conversa con otros invitados

La entonces vicesecretaria general del PSOE captó la atención de muchos de los invitados, como demuestra esta imagen donde charla con otros miembros del partido.

EL ESPAÑOL

21. Carolina Perles y Jose Luis Ábalos, junto a una de las invitadas

Como en innumerables fotografías, el matrimonio Ábalos-Perles ejerció de anfitrión de la fiesta posando y hablando con todos los invitados a la fiesta del 60 cumpleaños del ministro.

EL ESPAÑOL

22. Pedro Sánchez y su relación con Koldo García y Patricia Úriz

El fotógrafo de Moncloa captó una imagen de Koldo García y su esposa junto a Pedro Sánchez.

La imagen demuestra que Sánchez y Koldo tenían una estrecha relación desde las primarias del PSOE de 2017.

A pesar de ello, Sánchez declaró en la comisión de investigación del Senado que su relación con Koldo fue "anecdótica".

Las múltiples imágenes del asesor de Ábalos junto al presidente del Gobierno demuestran que mantuvieron una relación personal.

Sánchez estuvo en el restaurante de Aldama desde las 18:45 a más de las 23:00 aquella noche del 8 de diciembre de 2019.

EL ESPAÑOL

23. Begoña Gómez, en el restaurante de Aldama tras el viaje a San Petersburgo

Begoña Gómez volvió a coincidir con Víctor de Aldama sólo tres meses después de que ambos estuvieran junto a Javier Hidalgo, CEO de Globalia, en San Petersburgo (Rusia).

La mujer de Pedro Sánchez y Aldama conversaron en la 23ª Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

En aquel momento, Begoña Gómez dirigía el IE Africa Center. Sólo un mes después de la fiesta de Ábalos, la mujer de Sánchez firmó un convenio de colaboración con Wakalua, la empresa de la familia Hidalgo impulsada por la OMT.

El KoldoGate, los whatsapps secretos de Koldo García revelados por EL ESPAÑOL, han demostrado la estrecha relación que Begoña Gómez mantuvo con el secretario general de la OMT Zurab Pololikashvili.

"Begoña y el presidente acaban de contestarle a Zurab", escribió Aldama a Koldo García tras el rescate de Air Europa y antes de la visita del presidente de República Dominicana a Sánchez.

EL ESPAÑOL

24. Sánchez, junto a empleados de Aldama

Pedro Sánchez se fotografió con los empleados de Víctor de Aldama en la fiesta de cumpleaños de José Luis Ábalos.

En las instantánea, el presidente del Gobierno aparece junto a una trabajadora del restaurante Welow.

Moncloa puso a disposición del evento privado a un fotógrafo de presidencia del Gobierno para que captara las imágenes del homenaje a Ábalos.

EL ESPAÑOL

25. Las familias de Ábalos y Koldo, tan unidas como ellos

La amistad entre el exministro y su asesor no se quedaba únicamente entre ellos. Su círculo más cercano también tenía relación.

Eran frecuentes los mensajes de familiares de Jose Luis Ábalos a Koldo García y su mujer, Patricia Úriz, para pedirles ayudas o favores con diferentes tareas o gestiones que necesitaban llevar a cabo.

En la imagen, Tatiana Ábalos, y su acompañante en la fiesta, dialogan con Patricia Úriz, la mujer de Koldo García que también trabajó como secretaria del Ministerio de Transportes.

EL ESPAÑOL

26. El beso de Ábalos a Carmen Calvo

Los que un día fueron inseparables y personas de confianza de Pedro Sánchez, cómo se puede ver en la imagen, terminaron distanciados.

Carmen Calvo, vicepresidenta, y Jose Luis Ábalos, ministro y secretario de Organización, eran en aquel 2019 dos de los referentes en el Gobierno y en el PSOE. Tras la reforma del Gobierno en 2021, su relación se resintió.

Calvo reconoció tiempo después que le habían llegado rumores sobre los excesos de Ábalos con mujeres y que los había trasladado. Además, se desvinculó de haber tenido sospechas sobre ninguna trama de comisiones como la que investiga ahora la UCO.

EL ESPAÑOL

27. Isabel García Sánchez y Juan Carlos Fulgencio, dos personas de confianza

Esta imagen es otro de los ejemplos de cómo la fiesta de cumpleaños del ministro se llenó de altos cargos del Gobierno central y del PSOE valenciano cercanos al entonces ministro.

García Sánchez fue diputada de igualdad en la Diputación de Valencia entre 2015 y 2019 y llega a la política nacional de la mano de Ábalos trabajando como asesora en el Ministerio de Transportes.

En 2023, es nombrada directora del Instituto de las Mujeres, pese a las fuertes críticas por parte de algunos colectivos LGTBI debido a sus comentarios considerados tránsfobos.

Fue cesada por el Gobierno al año siguiente tras las exclusivas de EL ESPAÑOL que destaparon cómo ella y su pareja habían obtenido 64 contratos de municipios gobernados por el PSOE para gestionar 'Puntos Violeta' facturando al menos 250.000 € por ello.

En el caso de Juan Carlos Fulgencio, fue impulsado por Ábalos en 2018 para llegar a ser delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana superando a candidatos como Ximo Puig.

Tras ser cesado en el puesto en 2020, Ábalos impulsó que fuera rescatado y se le nombró coordinador de Cercanías en la Comunidad Valenciana, cargo que ocupó hasta mayo de 2024.

EL ESPAÑOL

28. El abrazo de Gloria Calero

Gloria Calero Albal es otra de las personas de confianza de José Luis Ábalos en el PSOE valenciano.

Sustituyó a Juan Carlos Fulgencio al frente de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana en uno de los últimos golpes de autoridad de Ábalos en el partido a nivel regional.

Tras dejar el cargo en 2022, el partido la buscó acomodo como senadora por designación territorial, puesto que ocupó hasta 2023.

EL ESPAÑOL

29. Las sonrisas entre Jose Luis Ábalos y Carolina Perles

La cámara del fotógrafo de la Moncloa recogió en varias ocasiones las risas y miradas cómplices del matrimonio acompañado del resto de invitados.

EL ESPAÑOL

30. Magdalena Valerio felicita efusivamente a Jose Luis Ábalos

Magdalena Valerio fue una aliada de Ábalos en su empeño por devolver a Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE en 2017.

Mientras Ábalos controlaba el aparato (Organización), Valerio se encargaba de la Secretaría de Seguridad Social.

Tras salir del Congreso, fue nombrada presidenta del Consejo de Estado. Meses después, el Tribunal Supremo anuló su nombramiento por no cumplir el requisito de ser una "jurista de reconocido prestigio".

EL ESPAÑOL

31. Begoña Gómez, Aicha El Gourgi y Carolina Perles

Al igual que hiciera con Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, la socialista marroquí, Aicha El Gourgi, también quiso guardar un recuerdo fotográfico con las esposas de ambos políticos.

EL ESPAÑOL

32. Marlaska y su estrecha relación con Koldo

Fernando Grande-Marlaska posó junto a Koldo García en el cumpleaños de Ábalos.

Ambos se fotografiaron junto a un photocall del restaurante Welow, propiedad de Víctor de Aldama.

El empresario pagó la fiesta al Gobierno, entre 5.000 y 10.000 euros de desembolso, antes de recibir 53 millones de euros en contratos por las mascarillas.

Marlaska adjudicó sólo tres meses después de esta imagen, tras la intermediación de Ábalos y Koldo, 3,5 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión SL, vinculada a Aldama.

EL ESPAÑOL

33. María Jesús Montero, esquiva con la cámara

La vicepresidenta, desde 2023, y Ministra de Hacienda, desde 2018, es una de las personalidad VIP de la fiesta de cumpleaños de Ábalos que más logró evitar al fotógrafo de la Moncloa.

María Jesús Montero apenas aparece en algunas fotografías de grupo y al fondo de instantáneas protagonizadas por otros invitados.

Desde que saliera a la luz la investigación de la UCO, Montero ha sido una de las voces más críticas con el exministro. Sin embargo, varios de sus colaboradores, como Carlos Moreno o Héctor Izquierdo, han tenido relación con el anfitrión del restaurante Víctor de Aldama.

EL ESPAÑOL

34. Carolina Pernes con la tarta de cumpleaños de Ábalos

Ábalos también tuvo su tarta personalizada con el mensaje "Felicidades José Luis" y dos velas con los números 6 y 0 representando los 60 años que cumplía el ministro en aquel año.

La tarta también fue pagada por Víctor de Aldama, dueño del restaurante e investigado por el pago de comisiones a miembros del Gobierno.

EL ESPAÑOL

35. Jose Luis Ábalos, junto a Aicha El Gourgi

La política hispano-marroquí fue una de las más activas ante la cámara del fotógrafo de la Moncloa.

Aicha logró fotografiarse con muchos de los grandes protagonistas de la noche y en otras ocasiones se la puede ver charlando con otros invitados.

EL ESPAÑOL

36. Carolina Perles besa efusivamente a Jose Luis Ábalos

La mujer del ministro tuvo un papel relevante esa noche y no solo por estar al frente de los preparativos de la sorpresa para Ábalos aquella noche.

Acompañó en todo momento a su marido, portó la tarta con las velas de los 60 años y dirigió unas palabras ante todos los invitados, aunque el momento más romántico fue el del efusivo beso que se dieron.

En aquel momento, Ábalos mantenía una relación extramatrimonial con Jésica Rodríguez.

EL ESPAÑOL

37. La felicitación de Alfredo Rodríguez Flores y José Vicente Berlanga

La entrada de Jose Luis Ábalos al salón del restaurante Welow, propiedad del empresario Víctor de Aldama, fue el primer gran momento de la noche.

Rodeado de familiares, amigos, compañeros y personas de confianza, el ministro recibió una a una la felicitación de todos los presentes.

EL ESPAÑOL

38. Pedro Sánchez, Begoña Gómez y su complicidad con Ábalos

El presidente del Gobierno y su esposa mantuvieron varios momentos de charlas y confidencias con el gran homenajeado de la noche, tal y como quedó retratado en el álbum fotográfico del evento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Sánchez y Begoña Gómez estuvieron alrededor de cuatro horas en el evento y no se alejaron un momento de Ábalos y su esposa Carolina Perles.

Ambos matrimonios compartieron muchas cenas y viajes durante estos años, tal y como se ha demostrado con diferentes imágenes publicadas en los últimos meses.

EL ESPAÑOL

39. Jose Luis Ábalos, atento a los discursos junto a Begoña Gómez y Pedro Sánchez

Antes de que el ministro tomara la palabra, varios invitados, entre ellos su mujer Carolina Perles, se dirigieron a todos los invitados para hablar sobre el homenajeado de la noche.

Ábalos reaccionó a esas palabras junto a Begoña Gómez y Pedro Sánchez.

EL ESPAÑOL

40. Pedro Sánchez, junto a Magdalena Valerio



El presidente también se fotografió junto a una de las personas de confianza de Ábalos en Valencia. Magdalena Valerio fue presidenta del Consejo de Estado aunque después, el Tribunal Supremo anuló su nombramiento.

EL ESPAÑOL

41. La sorpresa de Jose Luis Ábalos

La fiesta de cumpleaños, organizada por Carolina Perles y Koldo García, era una sorpresa para el ministro que a su llegada fue recibido entre besos y abrazos por todos los invitados.

En la imagen, Mercedes Caballero, su mano derecha durante la etapa al frente del PSOE en Valencia, abraza efusivamente a Jose Luis Ábalos.

EL ESPAÑOL

42. Adriana Lastra y Carmen Calvo, durante la fiesta

Ábalos, Lastra y Calvo formaron durante esos años parte del núcleo más duro de Pedro Sánchez.

Ambas lideraban el sector feminista del PSOE y que avisó a Sánchez de la relación de Ábalos con prostitutas tras descubrirlo Carolina Perles, exesposa del exministro de Transportes.

EL ESPAÑOL

43. El discurso de Carolina Perles

La mujer de Ábalos, Carolina Perles, ejerció como organizadora de la fiesta. Koldo García también participó en la gestión del evento y Víctor de Aldama corrió con los gastos del cumpleaños.

En un momento de la noche, Carolina Perles quiso dedicar unas palabras a su entonces marido José Luis Ábalos antes de proyectar un vídeo.

EL ESPAÑOL

44. "Felicidades Jose Luis", la tarta del 60º cumpleaños de Ábalos

Junto a su mujer, Jose Luis Ábalos sopló las dos velas, el "6" y el "0", de su 60º cumpleaños, mientras Carolina Perles sostenía la tarta que tenía escrita la frase: "Felicidades Jose Luis".

EL ESPAÑOL

45. El homenaje a sus 60 años: la vida familiar y política de Ábalos

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la proyección de un video resumen de la carrera política y la vida personal de José Luis Ábalos.

Una sucesión de fotografías de Jose Luis Ábalos a lo largo de los años que fueron acompañadas con música y que hicieron emocionarse al ministro en algunos momentos.

Todos los invitados siguieron con atención el vídeo después de que Aldama prepara la proyección en su restaurante.

EL ESPAÑOL

46. El regalo de Marlaska a Ábalos

Fernando Grande-Marlaska realizó un regalo, como el resto de asistentes, a José Luis Ábalos por su 60º cumpleaños.

Ambos fueron estrechos colaboradores durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

Sin embargo, la relación se rompió años después y Ábalos ha pedido incluso que Marlaska declarara en el Tribunal Supremo.

Ábalos también ha solicitado que se hiciera una auditoría en el Ministerio del Interior en el caso mascarillas por el que va a ser juzgado próximamente.

EL ESPAÑOL

47. Libros para Ábalos

La lectura fue el regalo preferido, de entre los fotografiados, para Jose Luis Ábalos. En una de las instantáneas sostiene un volumen del "Capital e ideología" del economista francés Thomas Piketty, una secuela de su famoso libro "El capital en el siglo XXI".

Publicado ese mismo año 2019, recoge datos estadísticos sobre la acumulación de riqueza y explora cómo las sociedades han utilizado justificaciones ideológicas para legitimar y mantener la desigualdad a lo largo de la historia.

EL ESPAÑOL

48. Un libro de Javier Cercas, el regalo de Sánchez y Begoña Gómez para Ábalos

La literatura española también tuvo un hueco entre los regalos que recibió el ministro. Junto a Pedro Sánchez y Begoña Gómez, Ábalos abrió el regalo que contenía el libro "Tierra Alta", de Javier Cercas.

La novela ganadora del Premio Planeta en 2019 es considerada el giro de Cercas hacia el thriller policial. Se trata del inicio de una saga que continúa con "Independencia" y termina con "El castillo de Barbazul".

La obra de Javier Cercas fue posteriormente llevada a la televisión en una serie estrenada en Movistar+ a finales del pasado año.

EL ESPAÑOL

49. El bonsai de Ábalos

Los libros no fueron los únicos regalos que recibió Jose Luis Ábalos en su fiesta de 60 cumpleaños. Entre los obsequios destaca un bonsai que llamó la atención de varios de los presentes.

Rodeado de Pedro Sánchez, Koldo García, José Manuel Rodríguez Uribes y Magdalena Valerio, Ábalos tocaba con mimo el delicado regalo que había recibido momentos antes.

EL ESPAÑOL

50. Un pedazo de la historia del PSOE

Pese a la expectación por el bonsái, el regalo que más interés desató por parte de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y otros invitados a la fiesta fueron las actas del "XIII Congreso del PSOE".

Aquel congreso se celebró en la ciudad francesa de Suresnes, el último celebrado en el exilio, entre el 11 y el 13 de octubre de 1974 y supuso el ascenso de Felipe González al liderazgo del partido.

En la imagen, Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Isabel García Sánchez o Juan Carlos Fulgencio mirando con atención el contenido de la caja abierta por el ministro.