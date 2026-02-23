La juez reprendió a Adif por "trasladar sin autorización material de interés" sobre el accidente de Adamuz

El material retirado fue depositado en una base de mantenimiento del AVE en Hornachuelos, donde se le realizaron pruebas no destructivas, según el responsable de la base.

La juez que investiga el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) reprendió a Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras de tren, por "trasladar" del lugar de los hechos, sin autorización judicial, "material de interés para la investigación".

Así consta en una resolución, fechada el pasado 10 de febrero y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

La firma la magistrada Cristina Pastor Recover, quien acaba de convertirse en la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba), el que investiga el siniestro ferroviario.

En un oficio, la Guardia Civil comunicó a la magistrada esta "posible irregularidad por parte del personal de Adif".

Y le detalló que el material que había sido movido del lugar del accidente había sido depositado en una base de mantenimiento del AVE en Hornachuelos (Córdoba).

Interrogado por los agentes su responsable, éste se justificó aludiendo a una "orden verbal del jefe de área".

Sobre dicho material, fueron ejecutadas "distintas pruebas", tal y como advirtió la Benemérita. Ahora bien, según manifestó el responsable de la base interrogado, "no fueron destructivas".

