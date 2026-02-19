La treta que inventó Marlaska para alargar la carrera del DAO le convierte en jubilado de oro pese a ser acusado de violación

La presunta agresión sexual habría ocurrido en una vivienda oficial del Ministerio del Interior, donde residía el exjefe operativo de la Policía Nacional.

La misma subordinada denunció que Óscar San Juan, mano derecha de González, le ofreció un destino a cambio de no denunciar; San Juan sí ha sido suspendido de empleo y sueldo.

González ha sido citado a declarar como investigado por una presunta violación a una subordinada, pero la reforma le impide ser suspendido de empleo y sueldo.

Una reforma del Real Decreto permitió al DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, continuar en el cargo más allá de los 65 años y asegurar su jubilación inmediata tras su cese.

El real decreto que reguló las ayudas gubernamentales a los afectados por la dana valenciana también incluyó una polémica reforma de la figura del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.

De hecho, gracias a estos párrafos, el entonces DAO, José Ángel González (apodado Jota), pudo continuar en dicho cargo más allá de los 65 años de edad.

Y esa reforma impide ahora que el Ministerio del Interior suspenda de empleo y sueldo a González, quien ha sido citado a declarar ante un juez después de que una subordinada le acuse de violación.

El martes, tras conocerse el escándalo, Jota cesó de su cargo. Lo que sucede es que, debido al polémico real decreto mencionado, su cese le convierte automáticamente en jubilado. Y, además, disfrutará de una pensión que ha sido incrementada por varias medallas recibidas durante su etapa en la Policía Nacional.

El Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, reforma el Régimen de Personal de la Policía Nacional.

En concreto, sobre la figura del DAO, indica lo siguiente: "Alcanzada la citada edad [65 años] por la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, ésta podrá permanecer en la situación de servicio activo mientras ostente dicho cargo".

Y añade: "Pasando a la situación de jubilación en el momento en que se produzca su cese por las causas establecidas en la normativa vigente".

Por ello, con la dimisión de González, su situación actual es la de jubilado, sin que pese sobre él ninguna suspensión de empleo y sueldo.

Quien sí la sufre es quien fue su mano derecha: el comisario Óscar San Juan.

La misma subordinada que acusa de violación a Jota indica en su querella que San Juan le ofreció el destino que ella eligiese para acallarla, a cambio de no denunciar la supuesta agresión sexual.

Este miércoles, el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, sí cesó a la mano derecha de González, una vez que se supo que aparecía citado en la querella. San Juan, a diferencia de su jefe, sí está suspendido de empleo y sueldo.

Así lo confirman también a este periódico varias fuentes policiales consultadas, que critican que "la treta de Marlaska" ha impedido que Interior sancione con una temporada sin su nómina a Jota y, en vez de eso, "se le jubile por la puerta de atrás y empiece a cobrar su pensión".

Como publicó EL ESPAÑOL, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid ha citado a declarar para el 17 de marzo a González.

La denunciante es agente de la Policía Nacional y admite en la querella que, antes de la supuesta violación, tuvo una relación con Jota.

Asegura, según expresa, que estuvo marcada por la asimetría de poder, el control, la "dominación" y la "sumisión psicológica".

La presunta agresión sexual, con penetración, habría sucedido en una vivienda oficial propiedad de Interior. La misma en la que residía quien hasta este martes era el máximo jefe operativo de la Policía Nacional.