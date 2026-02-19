La primera medida de la nueva DAO: otorga protección policial a la víctima del exjefe de la Policía

La querella señala que Barroso era conocedora de la situación sufrida por la agente, y fue quien gestionó su acceso al apoyo psicosocial tras manifestar problemas de salud mental.

Barroso, antes de ser DAO, era responsable de Recursos Humanos y Formación y fue la última superior de la denunciante antes de su baja psicológica.

La víctima, inspectora de la Policía, aceptó la protección ofrecida y continúa de baja laboral tras los hechos denunciados.

Gema Barroso, nueva directora adjunta operativa (DAO) de la Policía Nacional, ha ofrecido protección policial a la inspectora que denunció al exjefe del cuerpo por presunta agresión sexual.

La comisaria principal Gema Barroso, nueva directora adjunta operativa (DAO) de la Policía Nacional de forma interina, ha tomado la decisión esta misma mañana de ponerse en contacto con la víctima de la presunta agresión sexual cometida por José Ángel González, jefe máximo de la institución y su antecesor en el cargo.

Según fuentes del Ministerio del Interior, Barroso, en calidad de Subdirectora de Recursos Humanos, se ha puesto esta mañana en contacto con la víctima para ofrecerle protección policial. Según las mismas fuentes, la denunciante, una inspectora del Cuerpo, ha aceptado esa protección que le proporcionarán desde la Policía.

Barroso estaba hasta ahora al frente de la Subdirección de Recursos Humanos y Formación. Fue la última jefa de la denunciante del comisario antes de cogerse la baja psicológica. También fue ella, según la querella, quien se la concedió debido a la situación denunciada por la agente.

La comisaria principal llevaba en ese puesto desde octubre de 2024. Hasta entonces era jefa de Operaciones de la Comisaría General de Información (CGI). Tras su ascenso a aquel puesto, un total de cinco mujeres venían integrando la Junta de Gobierno de la Policía Nacional.

Marlaska viene sosteniendo desde primera hora de la mañana que hasta este martes no conocía nada de los hechos que atañen a una de sus personas de la más estrecha confianza. Una persona, como dijo en el Senado en octubre de 2024, "absolutamente indiscutida e indiscutible".

Sin embargo, la denuncia y las pruebas aportadas por la víctima sugieren que más personas aparte del DAO y su mano derecha conocían el caso que acaba de estallar en la cúpula de la Policía. Sin ir más lejos, la recién nombrada como DAO de forma interina aparece citada en la querella como una de las conocedoras de los hechos.

Según la cronología del caso, presente en la querella admitida a trámite por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, el día 24 de julio, la víctima comenzaba a trabajar en su nuevo destino bajo el ala precisamente de Gema Barroso en la Subdirección de Recursos Humanos y Formación. Este departamento de la Policía se encuentra en el centro de Madrid, en la calle Miguel Ángel nº5.

Ese mismo edificio es la sede de la Dirección General de la Policía y el lugar en el que tenía su despacho el DAO José Ángel González.

"Cuando la víctima se encontraba incorporándose al nuevo puesto de trabajo y concretamente en el despacho de la subdirectora de recursos humanos y formación, recibió llamada del teléfono del despacho de José Ángel González", señala la denunciante en su relato.

"Al no contestar, la víctima comunicó a la subdirectora Dª Gema Barroso que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental, momento en el que fue puesta a disposición del equipo de apoyo psicosocial, del cual está siendo asistida y se encuentra de baja laboral con el armamento retirado, manteniéndose esta situación a la fecha de interposición de la presente querella", prosigue.

Ese mismo día se puso a disposición del equipo de apoyo psicosocial de la Dirección General de la Policía por Dª Gema Barroso, "tras manifestar su incapacidad para trabajar por afectación de salud mental".

Cuatro días más tarde, el 28 de julio, recibió la "baja médica" por "incapacidad temporal derivada directamente de la sintomatología ansioso-depresiva reactiva a la agresión sexual y acoso posterior sufridos, situación de baja laboral que se mantiene en la actualidad".

Currículum

La comisaria principal Barroso es licenciada en Derecho e ingresó en la Policía Nacional en el año 1991. A lo largo de su carrera profesional ha asumido diferentes responsabilidades, entre otros destinos, en las comisarías generales de Policía Científica e Información; jefa de la comisaría de La Laguna, y en la subdirección general de Recursos Humanos y Formación.

Ascendió a inspectora jefa en el año 2006 y a comisaria en 2012. Comisaria principal desde 2020, Barroso ocupó hasta octubre de 2024 el cargo de jefa de Operaciones de la Comisaría General de Información, donde había sido secretaria general entre 2021 y septiembre de ese mismo año.

A finales de 2024 fue designada en ese puesto desde el que ahora ha sido aupada a DAO de forma interina.