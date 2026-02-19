"Ya han llamado al chaval y está encantado": Bono pidió a Ábalos que colocara en Ineco a un joven del PSOE y a los 10 días tenía un contrato de 36.000€

José Bono también solicitó favores urbanísticos a Ábalos para un empresario con negocios en Dominicana, mostrando un patrón de influencias dentro de empresas y administraciones públicas.

Ineco ya figuraba en investigaciones por contrataciones irregulares relacionadas con personas cercanas al entorno de Ábalos, incluyendo a la expareja de este y al hermano de Koldo García.

La gestión se realizó a través de mensajes de WhatsApp entre Bono, Ábalos y Koldo García, asesor del ministro, confirmando la rápida incorporación de Lario.

José Bono pidió a José Luis Ábalos la contratación en Ineco de Álvaro Lario, un joven vinculado al PSOE, y en diez días obtuvo un contrato de 36.000 euros anuales.

José Bono pidió a José Luis Ábalos que colocara en la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, a un protegido del PSOE con el que cenó la noche antes.

EL ESPAÑOL ha accedido a los mensajes de WhatsApp secretos de Koldo García en los que Bono pide el favor a Ábalos y en los que el asesor confirma la incorporación y el salario que cobraría.

El histórico dirigente socialista escribió a Ábalos el 25 de junio de 2021 y éste le pidió que se pusiera en contacto con Koldo García.

El asesor de Ábalos le respondió a las dos horas confirmando la contratación y que en diez días estaría trabajando en Ineco y percibiría un salario de 36.000 euros anuales.

En las conversaciones en poder de EL ESPAÑOL, Bono realiza la petición a Ábalos para la contratación de Álvaro Lario Ruiz, en un momento en el que el Ministerio gestionaba plazas para su equipo de comunicación.

"Hola Ministro, te escribo por un tema sobre una plaza que está pendiente de asignar en INECO. La plaza en cuestión está vinculada a los fondos europeos de recuperación y parece que trabajaría para tu gabinete. El proceso de selección está ya realizado y el candidato, Álvaro Lario Ruiz, está pendiente de que se formalice todo. [sic]"

Este mensaje está escrito por Álvaro Lario y fue reenviado por Bono a Koldo a las 19:03 y añadió: "Actualmente trabaja en el Congreso de los Diputados, en el grupo parlamentario. Es un buen fichaje para tu equipo, tengo muy buenas referencias de él. En la medida de lo posible te agradecería que le pudieras dar un empujón y terminar de cerrar el asunto. Un abrazo grande".

Tras esta petición, Bono pidió a la mano derecha de Ábalos que la conversación continuara por teléfono: "Cuando leas este mensaje llámame si haces el favor. Un abrazo".

La respuesta de Koldo García llegó dos horas después, a las 21:14 del mismo 25 de junio de 2021. "En diez días está trabajando cobra 36 [sic]", escribió. Bono contestó de inmediato: "Mil gracias".

Cinco días después, el exministro volvió a dirigirse al asesor para confirmar que la gestión había surtido efecto. "Lo del chaval del que te hablé ya le han llamado y está encantado. Un gran abrazo". Koldo respondió: "A ti siempre".

José Bono, en conversación con EL ESPAÑOL, afirmó en un primer momento que no conocía a Lario Ruiz. Sin embargo, luego explicó que cenó con él eldía 24 de junio de 2021, es decir, un día antes de sus mensajes a Koldo.

José Bono, durante una conferencia

Según su versión, el joven le trasladó que ya tenía el visto bueno para la plaza, pero desconocía cuándo se formalizaría.

Álvaro Lario había realizado una primera entrevista para el puesto el 11 de mayo de 2021. Nueve días después, el 20 de mayo, tuvo una reunión con Ricardo Mar, jefe de Gabinete de Ábalos.

Sin embargo, hasta la intervención de Bono, nadie del Ministerio de Transportes había confirmado a Álvaro Lario que sería contratado y el proceso de selección seguía abierto, según los whatsapps a los que ha tenido acceso este periódico.

El exdirigente socialista sostiene que el texto reenviado a Koldo estaba redactado por el propio interesado y que se limitó a enviarlo e informar a ambas partes de los avances.

Lario, asesor del PSOE

Álvaro Lario comenzó a trabajar en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en julio de 2021 como asesor de prensa. Su incorporación se produjo cinco días antes de que José Luis Ábalos abandonara el cargo tras la remodelación del Gobierno impulsada por Pedro Sánchez.

Durante la mayor parte de su etapa en Transportes, Lario desarrolló su labor bajo la dirección de Raquel Sánchez, la sucesora de Ábalos al frente del Ministerio. Lario permaneció en el equipo hasta noviembre de 2023.

Después pasó durante dos meses al Consejo Superior de Deportes como asesor de comunicación, donde acabó su carrera profesional en entidades públicas.

Antes de ese salto, había trabajado en el grupo socialista en el Congreso de los Diputados a las órdenes de Adriana Lastra, cuando ésta era portavoz. Se incorporó en julio de 2018 como asistente parlamentario.

Entre sus funciones figuraban la redacción de discursos, el diseño de estrategias de comunicación y la planificación de campañas electorales.

Su actividad en redes sociales generó polémica en varias ocasiones. En mayo de 2020, Gonzalo Remiro, asesor en el Ministerio de Ciencia, publicó un comentario en Twitter en el que comparaba de forma burlesca a las diputadas de Vox Magdalena Nevado y Carla Toscano con el dúo musical Azúcar Moreno.

WhatsApp Image 2020-05-18 at 20.49.38 (1)

Remiro escribió: "Comentaba con Álvaro Lario que no sabía que las Azúcar Moreno fueran diputadas".

Minutos después, Lario retuiteó el mensaje y añadió, también en tono jocoso, un verso de la canción Bandido, con la que Azúcar Moreno representó a España en el Festival de Eurovisión de 1990: "La luna me embrujó y me llevó hasta ti".

El episodio provocó críticas desde Vox y otros partidos de la oposición. No fue el único momento de tensión.

En los mensajes a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en el KoldoGate: los whatsapps secretos aparecen referencias a publicaciones de Lario.

En varias ocasiones, José Luis Ábalos reenvió a su asesor capturas de tuits acompañadas de comentarios como "el community manager de la ministra" o "asesor del ministerio".

La reacción de Koldo era tajante. "No es serio, trabaja en el ministerio", respondió en uno de los intercambios. "Ya esto es para llorar", aseguró en otro.

Las conversaciones muestran que el comportamiento en redes del asesor no gustaba en el entorno del exministro pese a que la contratación se produjo durante su mandato.

Ineco en el foco

La petición de Bono se enmarca en un contexto más amplio. Ineco, sociedad pública dependiente de Transportes, ya había aparecido en la investigación por la contratación irregular de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos.

De hecho, Ábalos y Koldo serán juzgados por ello dentro del caso mascarillas en el Tribunal Supremo.

Jésica fue contratada en 2019 como auxiliar administrativa en Ineco tras gestiones realizadas por Koldo ante la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

Durante el tiempo que estuvo vinculada a la empresa pública percibió alrededor de 34.000 euros.

La Guardia Civil y la Unidad Central Operativa consideran su incorporación un ejemplo de contratación irregular dentro de la red de empresas públicas del Ministerio.

También aparece el nombre de Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo. Fue contratado en 2019 en Ineco y posteriormente trasladado a Emfesa, otra sociedad pública del mismo ámbito.

Los investigadores sostienen que su trayectoria estuvo facilitada por la influencia ejercida desde el entorno del ministro.

Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, figura como una de las responsables que habrían intervenido para hacer efectivas algunas de esas contrataciones.

Las diligencias judiciales la señalan por su papel en el fichaje de Jésica Rodríguez en Ineco y Tragsatec, así como por su presunta participación en la rama ferroviaria del caso.

José Bono no sólo pidió a Ábalos la contratación de uno de sus protegidos en el PSOE. El exministro de Defensa también solicitó favores urbanísticos para un "cliente" con negocios en Dominicana, tal y como ha publicado en exclusiva EL ESPAÑOL.

Bono también hizo entrega de "notas" y "escritos" a la exesposa de Koldo García.

El exministro y expresidente de Castilla-La Mancha solicitó que su "cliente" Dimas de Andrés, con el que comparte sede empresarial en Dominicana, pudiera construir en la cercanía de una rotonda de la N-260. Para ello necesitaba el visto bueno del Ministerio de Ábalos, entre otros.