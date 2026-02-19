La Guardia Civil "no descarta" ninguna hipótesis del siniestro de Adamuz: sabotaje, falta de prevención o "mala soldadura"

Las investigaciones sobre el siniestro continúan y aún quedan gestiones por realizar para esclarecer el origen del accidente.

El informe enviado al Juzgado menciona posibles causas como una mala soldadura, falta de previsión y la posibilidad de sabotaje.

La Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis sobre el accidente ocurrido el 18 de enero en Adamuz (Córdoba).

A día de hoy, un mes después del siniestro, la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis sobre las causas del accidente ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba).

Así lo ha hecho constar la Benemérita en un informe, enviado al Juzgado que investiga este suceso.

El documento, de 14 folios y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, da cuenta de las gestiones ya realizadas (y las que aún faltan por hacer) relativas a las distintas hipótesis sobre el siniestro.

La Guardia Civil menciona, entre ellas, una "mala soldadura" de la vía, la "falta de previsión" e, incluso, un posible "sabotaje", que aún no da por descartado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.