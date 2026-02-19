"Gilipollas, soy el DAO, eres una borrica": 40 minutos de audio del comisario que apuntillan el feminismo de Sánchez

El caso ha provocado peticiones de dimisión, un clima de nerviosismo en el Gobierno y el compromiso de Marlaska de dimitir si la víctima no se ha sentido protegida.

La víctima relata una supuesta agresión sexual ocurrida en abril de 2025 en el apartamento oficial del DAO, con posteriores intentos de compra de silencio por parte de mandos policiales.

La grabación y la denuncia han causado un gran escándalo en el Gobierno, afectando especialmente al discurso feminista del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Un audio de 40 minutos revela insultos y abusos verbales del ex DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, reforzando la denuncia presentada por una inspectora.

Son, según el abogado de la víctima del DAO de la Policía Nacional, 40 minutos de audio en los que se escuchan unos hechos "desgarradores". Una grabación que apuntala la denuncia de la inspectora contra José Ángel González.

Se trata de una prueba demoledora tanto para el ya ex máximo jefe policial del Cuerpo como para el discurso feminista del Gobierno de Pedro Sánchez.

Para González supone el peor fin posible a una carrera brillante. Entre los mandos de la Policía se ha extendido un sentimiento de estupor y decepción por este escándalo. Nadie esperaba algo así.

Sánchez, por su parte, ve derrumbarse sus intentos por reconstruir el discurso feminista del Gobierno y del PSOE después de los sonados escándalos de acoso sexual, como el de Paco Salazar, que dio paso a otras denuncias y a un verdadero MeToo en la izquierda.

Una encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL publicada a primeros de año señalaba que el 74% de las mujeres cree que Sánchez ha sido permisivo frente a las denuncias de acoso sexual contra líderes del PSOE.

En el audio que tiene la víctima se escuchan frases como "estás gilipollas", "borrica" o "que yo soy el DAO".

El presidente del Gobierno, de viaje en La India, habló a la defensiva: "No acepto lecciones de quienes encubren estos casos", dijo, en referencia al Partido Popular.

El ministro Fernando Grande-Marlaska, que nombró al DAO y le prorrogó el mandato, aseguraba en el Parlamento que dimitirá si la víctima siente que no se la ha protegido.

En Moncloa cundió el nerviosismo nada más trascender la demoledora querella contra el hombre de máxima confianza de Marlaska en la Policía y comprobar cómo los populares convertían la sesión de control al Gobierno casi en un monográfico sobre este asunto.

"Hoy Marlaska no debería estar sentado en el banco azul. Dan náuseas. Todo un ministro del Interior tapando una violación", dijo desde su escaño el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Tras él siguieron, en esa línea, todos los diputados del principal partido de la oposición que tomaron la palabra. Y en varias ocasiones tronó la bancada al grito de "dimisión".

El Gobierno tiene motivos para la inquietud. Muchos dan ya por imposible recuperar el voto femenino perdido, que en elecciones pasadas fue clave para el triunfo de la izquierda.

El caso del DAO se alargará en el tiempo. José Ángel González ya está citado a declarar el próximo 17 de marzo.

Además, los populares llevarán al Congreso una proposición para instar al presidente del Gobierno a que cese a Marlaska y a que se revisen todas las medallas pensionadas concedidas a los mandos policiales afectados por la querella.

Desde el Ejecutivo insisten en reducir el escándalo al máximo responsable de la cúpula policial y al comisario Óscar San Juan, su hombre de confianza.

Pero existe miedo a que alguien más en Interior haya tenido conocimiento de los hechos y no los haya denunciado.

La denuncia

José Ángel González, al que en la Policía llamaban Jota, llegó en 2018 al puesto de DAO, "la máxima responsabilidad operativa dentro del Cuerpo".

El relato de la víctima sitúa la supuesta agresión sexual el 23 de abril de 2025 en el apartamento oficial del Ministerio del Interior en el que residía Jota desde su nombramiento.

Ya en el interior de la vivienda, siempre según la denunciante, el DAO se le echó encima. Ella le rechazó en una primera ocasión. Pese a la negativa, su superior "toca de forma insistente con su mano en la vagina a la víctima, le introduce los dedos y comienza a masturbarla".

La víctima "de forma reiterada expresa y nítida", lo rechaza, de acuerdo con su testimonio. El entonces DAO le dijo que si estaba "gilipollas", y siguió, presuntamente, intentando forzarla. Entonces la agente consiguió zafarse y huir.

En semanas y meses posteriores recibiría mensajes y llamadas del propio DAO, desde su despacho oficial, y también desde su teléfono personal. También de la mano derecha del mismo, Óscar San Juan, que fue quien le ofreció el puesto que ella quisiera a cambio de no abrir la boca.

De todo ello, asegura el representante legal de la víctima, se aportará material probatorio ante el juez.

Ahora esta funcionaria sufre, según la querella, "una crisis de ansiedad severa caracterizada por llanto incontrolado, temblores, hiperventilación, sensación de irrealidad y bloqueo emocional".