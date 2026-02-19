"Están diciendo que el futuro del ministro está en mis manos": la víctima del DAO, abatida tras ponerla Marlaska como 'jueza'

La denunciante dispone de una grabación de 40 minutos como prueba y denuncia la falta de seguimiento psicológico por parte de la Policía tras su baja por motivos psicológicos.

El Partido Popular acusa a Marlaska de encubrir a González, sugiriendo que sabía de la denuncia desde hace meses y que la víctima fue objeto de coacciones para que no denunciara.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que dimitirá si la víctima declara que no fue apoyada por el Ministerio, pero niega haber conocido el caso antes del 13 de febrero.

La inspectora que denunció al ex DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, se siente abatida por los ataques recibidos y critica que Marlaska la responsabilice de su posible dimisión.

La denunciante del DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, se siente "hundida". La presunta víctima de José Ángel González está "abatida" ante la cantidad de ataques que está recibiendo de un sector del entorno del supuesto agresor.

Y tras más de medio año de baja psicológica, critica las palabras de Fernando Grande-Marlaska, descargando sobre ella la responsabilidad de su dimisión. "Me están diciendo que el futuro del ministro está en mis manos", ha señalado la inspectora.

Su abogado, Jorge Piedrafita, replica: "Bastante hundida está y bastantes ataques está recibiendo como para que ella tenga que afrontar la decisión sobre si debe dimitir el ministro del Interior".

El pasado miércoles, Marlaska proclamó su continuidad en el cargo. Y vinculó cualquier asunción de responsabilidades al compromiso de que renunciará a su cargo si la mujer agredida asegura que no ha sido apoyada por Interior: "Si cree que le ha fallado o no se ha sentido protegida, evidentemente dimitiré".

El ministro se defendió en el Congreso afirmando que no sabía nada del caso hasta el martes por la tarde y que, en cuestión de dos horas, tomó la decisión de obligar al DAO a que dimitiera del cargo.

En el Partido Popular creen, sin embargo, que el ministro podría haber "encubierto" a quien era su mano derecha en la Policía desde que se presentó la denuncia, el pasado 9 de enero.

Incluso fuentes del PP sugieren que "lo sabía desde hace meses", ya que la presunta violación fue cometida el 23 de abril de 2025. Y durante varias semanas, el entorno de González coaccionó a la víctima ofreciéndole distintos destinos hasta que, al final, decidió presentar una querella.

"Digan fuera de este hemiciclo que el ministro del Interior lo sabía porque nos veremos en otras instancias. No voy a asumir calumnias de este tipo", repuso Marlaska ante los gritos de "¡dimisión, dimisión!" desde la bancada del PP.

"Los hechos son gravísimos. No pongan en tela de juicio la lucha contra cualquier tipo de violencia. Si son tan valientes, digan fuera de aquí que yo lo sabía", se defendía durante la sesión de control al Gobierno.

Pero el abogado de la presunta víctima señalaba este jueves por la mañana, en Espejo Público, de Antena 3, que "hay cosas que te tienen que hacer sospechar, si no sorprender".

Y añadía: "Cualquier miembro del Cuerpo Nacional de Policía, si está de baja psicológica, lleva un control. Y más cuando tiene el arma retirada. A mi cliente solo la llamaron la primera vez, cuando le dicen que tiene que entregar el arma".

La denunciante sigue de baja psicológica, y entregando sus certificados mensual o quincenalmente. "Cuando se los dan, nadie del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o de la Unidad Psicológica la ha llamado", ha explicado el abogado.

Según ha informado este diario, la presunta víctima dispone de una prueba documental, una grabación de audio de los hechos. Según el letrado, son 40 minutos de audio "desgarradores". La grabación apuntalaría la denuncia de la inspectora contra José Ángel González.

Para el ya ex DAO, éste supone el peor fin posible a una carrera brillante. Entre los mandos de la Policía se ha extendido un sentimiento de estupor y decepción por este escándalo.