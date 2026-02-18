¿Universidad pública o privada? Claves para la elección de Estudios Universitarios

A la hora de elegir universidad y grado, tan importante es la elección del título como el lugar donde realizarlo.

Las claves nuevo Generado con IA La demanda de grados y másteres en universidades privadas ha crecido y representan ya un tercio de la oferta universitaria en España. Los egresados de universidades privadas presentan una tasa de empleabilidad un 15% mayor y mejores salarios comparados con los de universidades públicas. Las dobles titulaciones y la especialización práctica, así como el contacto con profesionales en activo, son elementos clave para la empleabilidad. La red de contactos profesionales y la visión internacional, mediante acuerdos con universidades extranjeras, son factores decisivos al elegir centro universitario.

Las Pruebas de Acceso a la Universidad (EBAU) están a la vuelta de la esquina. La primera semana de junio es la fecha elegida por la mayoría de las Comunidades Autónomas para poner a prueba el conocimiento de cientos de bachilleres que se incorporarán a la vida universitaria. Momentos de dudas, ¿qué aspectos relevantes valorar a la hora de elegir?

Estadísticas recientes muestran que la demanda de grados y másteres en los centros privados ha crecido de manera importante y representan ya un tercio de la oferta total de carreras universitarias en España.

Asimismo, hay un crecimiento significativo de universidades privadas y, en torno a ello, un debate político y social sobre la calidad, requisitos, financiación y equidad entre públicas y privadas… Y a su vez entre unas universidades y otras, incluso tratándose de estudios similares.

1. Lo que de verdad importa

La reciente investigación de los Ministerios de Universidades y Seguridad Social confirma que existe una diferencia notable en empleabilidad, velocidad de inserción laboral y salarios entre los egresados de unas universidades y otras.

“Esta brecha no solo es evidente al graduarse, sino que se amplía con el paso de los años, reflejando una mayor progresión profesional y retribución en favor de las instituciones privadas. A la hora de elegir, es importante tener visión a largo plazo. Los alumnos procedentes de universidades privadas tienen un 15% más de tasa de empleabilidad que los graduados de universidades públicas”, explica Ignacio Muñoz, director de Admisiones del IEB.

En este contexto, Muñoz explica que el IEB destaca por la formación práctica impartida por profesionales, ofreciendo programas diseñados para maximizar la empleabilidad de sus alumnos. Lo ejemplifica con sus dobles titulaciones de Grado y Máster, en las que los alumnos se enfrentan a situaciones y casos reales, de la mano de expertos en activo que les hacen, desde primer curso, tomar decisiones en entornos reales similares a los que se encontrarán en sus inicios profesionales.

Todo ello los lleva a adquirir conocimientos y al mismo tiempo desarrollar habilidades durante toda su carrera universitaria, cualidades tremendamente diferenciales y exigidas a la hora de incorporar talento joven en las organizaciones hoy en día.

2. Método de enseñanza diferencial: Práctica y Especialización

Las dobles titulaciones complementan los estudios universitarios con la especialización práctica del máster, que se realiza simultáneamente desde primer curso. De esta manera, el alumno va adquiriendo los conocimientos de base y a la vez su puesta en práctica en el mundo profesional, obteniendo de esta manera su especialización en las áreas más demandadas.

La especialización se ha convertido hoy en día en un elemento diferencial, especialmente a la hora de aportar mayor valor cuando un recién egresado se enfrenta al mercado laboral. De hecho, las dobles titulaciones más generalistas, como los Grados en Administración de Empresas (ADE) o el Grado en Derecho, con sus especializaciones, son las que más demanda tienen actualmente.

En el caso del IEB, estos grados pueden simultanearse, a lo largo de los cuatro años de carrera, con la realización de un Máster propio de especialización en Bolsa y Mercados Financieros, un Máster de especialización en Banca de Inversión, para los que quieran una carrera profesional en el mundo financiero dentro de las finanzas corporativas, o bien un Máster en Business Analytics, para quienes deseen formarse en el tratamiento de datos, la consultoría y adquirir conceptos tecnológicos tan relevantes en el mundo empresarial hoy en día.

En el marco de la importancia de la geopolítica, el IEB ofrece también un Máster en Relaciones Internacionales, para aquellos que tengan intención de desarrollar su carrera profesional en el mundo de la diplomacia, la representación internacional o las empresas multinacionales.

3. Reconocimiento externo

Cada año, medios de comunicación e instituciones representativas elaboran rankings independientes, teniendo en cuenta precisamente variables como la realización y calidad de las prácticas, el empleo de los estudiantes recién egresados, su trayectoria profesional pasados unos años, el claustro, programas académicos…

En el caso de IEB, en los últimos años ha figurado de manera recurrente en primeras posiciones de los diferentes rankings dentro de sus diferentes especializaciones, históricamente más relacionadas con el mundo financiero.

Los rankings de Forbes o el portal Rankia otorgan cada año al IEB reconocimientos tales como “Mejor Escuela de Negocios en Finanzas” o “Mejor Máster Financiero”, entre otros.

4. Amplia red de contactos

Otro pilar fundamental de la metodología es la red de contactos profesionales. Las familias y alumnos que se enfrentan a la decisión de elegir estudios y universidad o escuelas de negocios deben valorar el nivel y excelencia del claustro y egresados de la institución, pues los alumnos establecen conexiones directas con el mundo laboral desde el primer día de clase. Además, de poder evaluar el fomento del networking a través de encuentros con antiguos alumnos que ocupan posiciones de relevancia en el sector empresarial, facilitando el acceso a oportunidades laborales.

5. Visión internacional

Por último, la dimensión internacional refuerza la preparación de sus estudiantes para un mercado cada vez más globalizado. En el caso del IEB, a través de acuerdos con universidades de prestigio en Londres y Nueva York, los alumnos completan su formación con estancias académicas que enriquecen su visión y experiencia profesional.

En definitiva, una apuesta sólida es buscar una formación de calidad, con enfoque práctico y orientación al empleo. La combinación de docentes en activo, metodologías innovadoras, estancias internacionales en universidades de prestigio y una amplia red de contactos son pilares necesarios para evaluar el centro de estudios universitarios.