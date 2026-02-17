Descubre el proyecto educativo de la Institución Educativa Los Sauces, donde se educa con visión de futuro

En La Institución Educativa Los Sauces con colegios en La Moraleja, Torrelodones, Pontevedra, Vigo y Dublín, apuestan por la excelencia educativa, personalizada, cercana y de calidad, donde cada alumno es acompañado en su desarrollo académico, personal y emocional. Les distingue una relación constante y estrecha con las familias, con quienes comparten la responsabilidad de educar desde la confianza y la colaboración.

La Institución Educativa Los Sauces destaca por su enfoque en la enseñanza de idiomas y la oferta de programas internacionales en EE. UU., Canadá, Francia, Alemania y Dublín. Desde 5º de Primaria, los alumnos participan en estancias en Dublín y, en cursos superiores, en intercambios con Francia, Alemania, Canadá y EE. UU., favoreciendo el aprendizaje lingüístico y cultural. El centro promueve el desarrollo personal y académico, la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes, además de apoyar trayectorias personalizadas y la convivencia internacional. Los Sauces prioriza el bienestar emocional y el acompañamiento individualizado, construyendo un entorno seguro donde los alumnos se sienten valorados y motivados para desarrollar todo su potencial.

Uno de sus pilares fundamentales de la Institución Educativa Los Sauces es la enseñanza de idiomas. Ofrecen programas internacionales en EE. UU., Canadá, Francia, Alemania y Dublín, que enriquecen la formación lingüística y cultural de sus alumnos.

Desde 5º de Primaria hasta 2º de La ESO, y durante el curso escolar, los alumnos participan durante un mes en el proyecto Dublín, donde tienen su primer contacto con un entorno real de comunicación en inglés. Esta experiencia también les proporciona recursos de formación personal, pues pone a prueba su autonomía y responsabilidad, aprendizajes esenciales para enfrentar el futuro.

En 3º de la ESO les proponen un intercambio de quince días en Francia y Alemania con colegios colaboradores que les brindan la oportunidad de vivir la comunicación con la segunda lengua extranjera, que ya desde 4º de Primaria hace su aparición en las aulas para enriquecer el proyecto lingüístico.

Cuando llegan a 4º de la ESO ya están preparados para enfrentarse a retos más completos en los que todo lo vivido en cursos anteriores les da la seguridad de poder llevar a cabo. Inmersión en Canadá, Intercambio con Estados Unidos y una enseñanza en francés e inglés en Nantes son las posibilidades que se adaptan a las necesidades de sus alumnos. Estos programas cuentan con un seguimiento de la institución tanto desde el punto de vista personal como académico.

Brook House Los Sauces Dublín

Alumnos únicos, trayectorias pensadas a medida

Como defiende su ideario, el objetivo que persiguen es conseguir "hombres y mujeres de gran valor humano preparados para alcanzar el éxito". La riqueza de poder crear sinergias entre sus cuatro colegios en toda España, completar una formación en idiomas a temprana edad en un centro propio en Dublín o contar con una residencia en Pontevedra que respalda el desarrollo académico de deportistas de élite o acoger a alumnos de diferentes nacionalidades durante todo el curso escolar, son señas de identidad propias que hablan de una educación que pretende dar más y mejores oportunidades.

Desde Los Sauces, miran al futuro con la certeza de que la actitud ante el aprendizaje, la cultura del esfuerzo, la creatividad, el pensamiento crítico y la gestión emocional serán tan decisivos como el dominio de la tecnología. Formar alumnos con perfiles diferenciadores, capaces de adaptarse, empatizar y contribuir a un mundo en constante cambio es su principal misión.

Donde cada alumno se siente en casa

En Los Sauces, les ayudan a crecer felices, seguros y acompañados en todo momento por profesores que los conocen de verdad, que saben cómo motivarles para que cada alumno ofrezca su mejor versión, y lo más importante: En Los Sauces, cada alumno se siente en casa.

Desde los primeros años, fomentan un ambiente en el que cada niño es escuchado, respetado y valorado por lo que es, no solo por lo que consigue. Se toman el tiempo para observar sus intereses, descubrir su talento y guiar su desarrollo con sensibilidad y cercanía. Su equipo docente no solo enseña, sino que acompaña, inspira y se convierte en un referente emocional y humano para cada estudiante.

Colegio Los Sauces

Esa relación de confianza que se construye día a día es lo que permite que los alumnos se atrevan a equivocarse, a superarse y a crecer sin miedo. En Los Sauces, saben que educar también es cuidar, y por eso construyen espacios donde el bienestar emocional, la autoestima y el sentido de pertenencia son tan importantes como los contenidos curriculares. Porque solo cuando un alumno se siente querido y comprendido, puede desplegar todo su potencial.