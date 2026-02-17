El DAO de la Policía nombrado por Marlaska, investigado por supuesta violación a una agente en una vivienda de Interior

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid ha citado a la denunciante y al acusado para declarar el 17 de marzo.

El supuesto ataque habría ocurrido en la cocina de una vivienda oficial perteneciente al Ministerio del Interior.

La querella también acusa a González de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, es investigado por presunta agresión sexual a una agente bajo su mando.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid ha admitido a trámite una querella que acusa de agresión sexual a José Ángel González, actual director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.

Una subordinada, agente del Cuerpo, también le atribuye los delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

El Juzgado ya ha citado a la denunciante y al querellado para que declaren el próximo 17 de marzo.

Todo ello consta en una resolución fechada este martes y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Como indica el juez David Maman Benchimol, los hechos narrados en la querella "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales".

González, conocido en el Cuerpo con el apelativo de Jota, fue nombrado a finales de 2018 por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como DAO de la Policía.

Su cargo es el de jefe operativo y, en el escalafón, únicamente está por detrás del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, de quien partió la propuesta de designación de Jota.

EL ESPAÑOL también ha tenido acceso a la querella en su contra, que narra que la supuesta agresión sexual se habría producido en la cocina de una vivienda oficial, en la que vive González y que es propiedad del Ministerio del Interior.

"Una vez en el interior del domicilio oficial sito en la calle [omitido] y, concretamente, en la cocina del mismo, el querellado sirvió dos copas de cerveza e inició de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima", relata la querella, firmada por el abogado Jorge Piedrafita.

Según el relato de la denunciante, ella rechazó "de forma verbal, expresa, rotunda y continuada" el acercamiento.

"A partir de ese momento, y pese a las negativas inequívocas, claras y persistentes de la querellante, el querellado desplegó una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad

institucional que ostentaba sobre la víctima", relata el letrado de la mujer, agente del Cuerpo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.