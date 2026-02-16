La Generalitat insta a las cárceles a identificar a presos a los que favorecer con la regularización de Sánchez

SICAP-FEPOL critica la gestión de las prisiones catalanas y reclama que cualquier medida administrativa sea compatible con la protección de los profesionales penitenciarios y los ciudadanos.

Actualmente, el 69% de los presos preventivos en Cataluña son extranjeros, y el sindicato alerta de la necesidad de incorporar garantías para evitar efectos indeseados en la seguridad pública y la ejecución penal.

El sindicato SICAP-FEPOL advierte que la regularización podría tener un impacto relevante en el ámbito penal, permitiendo a algunos internos evitar la expulsión si obtienen la residencia antes de ser condenados.

La Generalitat ha pedido a las cárceles catalanas identificar a presos extranjeros en prisión preventiva que puedan beneficiarse de la regularización extraordinaria promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Una comunicación interna del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña emitida en los últimos días insta a los centros penitenciarios catalanes a realizar una "prospección inmediata" con la que calcular cuántos presos extranjeros en situación de prisión preventiva podrían encajar en la regularización extraordinaria que promueve el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Así lo ha dado a conocer el sindicato de prisiones SICAP-FEPOL. Aunque oficialmente la iniciativa se presenta como una mera recogida de datos estadísticos, el sindicato advierte de que abre la puerta a un cambio de "enorme trascendencia jurídica y penal" si esa recopilación derivara en autorizaciones de residencia antes de que exista sentencia firme.

Según la instrucción remitida por la Dirección General de Asuntos Penitenciarios, que dirige Domingo Estepa Camacho, los centros deben identificar posibles casos que, con carácter general, cumplan dos requisitos: acreditar un mínimo de cinco meses de permanencia en España y no tener en su haber antecedentes penales previos a la causa por la que se encuentran actualmente en prisión preventiva.

SICAP-FEPOL subraya que el efecto práctico de una eventual regularización podría ser relevante en el ámbito penal. "Si una persona extranjera en situación irregular y en prisión preventiva obtuviera una autorización de residencia antes de ser condenada, su defensa podría invocar con mayor fuerza el arraigo y la integración en España para oponerse a la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional prevista en el artículo 89 del Código Penal".

"Tenemos información de internos preventivos extranjeros en situación irregular que se están informando sobre esta regularización extraordinaria para, antes de una previsible condena, regularizar su situación y reforzar su defensa frente a una eventual expulsión", señala Miguel Pueyo, secretario general de SICAP-FEPOL.

Según Pueyo, algunos internos se muestran sorprendidos de que el hecho de estar en prisión preventiva pueda servirles para acreditar la permanencia en España durante el período mínimo exigido.

El sindicato considera imprescindible que, antes de cualquier redacción final o despliegue normativo, se incorporen garantías y mecanismos de revisión para evitar "efectos indeseados" en la ejecución penal y en la seguridad pública.

1.888 preventivos, el 69% extranjeros

En la actualidad, en Cataluña hay 1.888 reclusos en prisión preventiva. De ellos, 1.307 son extranjeros, lo que representa el 69,23% del total, según los datos facilitados por el sindicato.

SICAP-FEPOL subraya que no existe por ahora una cifra cerrada sobre cuántas de esas personas extranjeras internas y en situación administrativa irregular podrían cumplir los requisitos de acogerse a esa regularización que promueve el Ejecutivo y con la que se prevé que 500.000 inmigrantes reciban documentación válida en España.

El sindicato enmarca esta situación en un contexto de presión creciente sobre el sistema penitenciario. Recuerda que las recientes modificaciones legales orientadas a combatir la multirreincidencia podrían traducirse en un aumento de la población reclusa. Según datos de los Mossos d’Esquadra, actualmente habría 3.969 delincuentes multirreincidentes activos en las calles de Cataluña.

En este escenario, advierte SICAP-FEPOL, cualquier medida que pueda debilitar la respuesta penal o generar “incentivos perversos” debe analizarse con “extrema prudencia”.

El sindicato exige que cualquier decisión administrativa sea plenamente compatible con la respuesta penal y con la protección de los profesionales penitenciarios y de la ciudadanía, y critica la "nula previsión" y la "deficiente gestión" de las prisiones catalanas por parte del conseller de Justícia, Ramon Espadaler.