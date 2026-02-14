La Policía detecta en Telegram y en webs venta de tickets a migrantes para que se legalicen de forma fraudulenta

Se han detectado aumentos significativos en denuncias falsas de pérdida de pasaporte por parte de inmigrantes con antecedentes, como parte de intentos de fraude masivo en el proceso de regularización.

Las autoridades advierten que la regularización podría incentivar a mafias de tráfico de personas y estiman que el número de regularizaciones podría superar los dos millones.

El fenómeno de venta de documentación falsa se ha disparado tras el anuncio del Gobierno de una regularización extraordinaria de más de medio millón de inmigrantes.

La Policía ha detectado un mercado negro de facturas y tickets en Telegram, Instagram y webs, dirigidos a inmigrantes que buscan regularizarse de forma fraudulenta.

Los agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional han detectado un mercado negro de facturas y tickets dirigido a los inmigrantes que buscan acogerse a la regularización anunciada por el Gobierno.

Los agentes alertan de la existencia de "un gran bazar" donde se ofrecen "facturas de gas o de línea telefónica".

Estos justificantes, que se ofrecen en espacios digitales como Telegram o Instagram, además de en distintas webs, pueden utilizarse como pruebas para acreditar la estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025.

Los investigadores dedicados a los delitos relacionados con el tráfico de personas y su regularización ilegal trabajan ya con el objetivo de evitar un posible fraude masivo, tal y como señalan fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

Desde que Pedro Sánchez anunció a finales de enero que el Gobierno procederá a una regularización extraordinaria de más de medio millón de personas inmigrantes, el fenómeno de venta de documentación para uso irregular se ha disparado.

Hay preocupación en la Policía, además, porque consideran que esa regularización fomentará un efecto llamada en las mafias dedicadas a la trata de personas, que se volcarán en ofrecer vías de entrada a quienes pretendan entrar en España. De hecho, en las mismas redes sociales que se ofrecen facturas y tickets, se alienta a emprender el viaje.

Por ello, los expertos estiman que la cifra de inmigrantes que busquen su regularización será mucho mayor que la de los 500.000 que estimó el Gobierno.

La reagrupación familiar de todos los que lo logren podría propiciar incluso que la cifra superase los dos millones de nuevos ciudadanos, un incremento que el sistema no está preparado para asumir, no a nivel policial.

La Policía acaba de culminar estos días la operación Taylor: 90 detenidos de una mafia que coló en España a cientos de inmigrantes con empresas fantasma.

La organización se valía de una gestoría en Rivas (Madrid) como eje de la trama. El negocio sirvió para legalizar a extranjeros irregulares por todo el país.

Fuentes policiales señalan también que ya han detectado estafas de delincuentes que sacan provecho de la desesperación de los inmigrantes ofreciéndose para tramitar sus regularizaciones a cambio de dinero.

Intento de fraude masivo

Tal y como ha revelado este periódico, una circular de Extranjería revela que miles de extranjeros, "en muchos casos con antecedentes penales y policiales", están alegando falsamente haber perdido su pasaporte para conseguir regularizarse.

Los agentes han detectado un aumento del 866,67% de pakistaníes que aseguran haber extraviado su pasaporte en el arranque de este año.

En el caso de los argelinos, el incremento es del 356,25%; en marroquíes, del 114%; y en colombianos, del 35%.

Según la información con la que se cuenta en las unidades de Extranjería, miles de individuos podrían "estar buscando una manera de acreditar la presencia en territorio español en el periodo comprendido por el proceso de regularización extraordinaria".

El documento explica que cuando las plantillas policiales han procedido a identificar a esos extranjeros con la documentación supuestamente extraviada, han comprobado que "en muchos casos" tenían "antecedentes penales y/o policiales en España y/o en otros países".

Además, han descubierto que muchos de ellos no eran quienes decían ser, al constarles "otras identidades diferentes de la denunciada", o incluso que les constaban "resoluciones administrativas en materia de Extranjería aún en vigor".