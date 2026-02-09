Los consulados de Marruecos abren los fines de semana para ayudar a regularizar a sus ciudadanos en España

La medida busca agilizar la emisión de documentos necesarios y evitar aglomeraciones, mientras se advierte contra estafadores y se enfatiza la oportunidad de integración y legalización para los migrantes.

En provincias como Murcia y Barcelona, los consulados atienden a la comunidad marroquí durante sábados y domingos, respondiendo así a la campaña de regularización lanzada por el Gobierno español.

El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí y la embajada en Madrid han movilizado a su personal y estudian refuerzos como oficinas móviles para atender la alta demanda.

Los consulados de Marruecos en España amplían su horario, abriendo también fines de semana y festivos, para facilitar la regularización de sus ciudadanos.

Los consulados marroquíes en España han ampliado sus horarios, incluso a los fines de semana, para ayudar a sus ciudadanos a que legalicen su situación, tras la campaña de regularización que ha emprendido el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, con Nasser Bourita a la cabeza, y la embajada de Marruecos en Madrid se han movilizado rápidamente para dar una respuesta a sus residentes no regularizados.

Solo cuatro días después de que el Consejo de Ministros anunciase el inicio de la tramitación urgente de la legalización extraordinaria de migrantes, los diplomáticos marroquíes tomaron también medidas extraordinarias.

Mantuvieron una reunión por videoconferencia con los doce consulados generales acreditados en España para adoptar actuaciones adicionales, entre ellas abrir de lunes a viernes hasta las 18 horas, es decir, tres horas más del horario habitual, y la apertura los sábados, domingos y festivos, "para que todas las personas con cita previa puedan realizar sus trámites en las mejores condiciones".

Igualmente se decidió mantener la movilización continua del personal consular, que debe permanecer en disponibilidad permanente para atender las necesidades de los ciudadanos.

Así, los consulados han publicado comunicados con los nuevos servicios "con el fin de atender las solicitudes de citas de legalización de documentos" en sus páginas web y redes sociales.

Por ejemplo, en la provincia de Murcia, donde la mayor comunidad de extranjeros es la marroquí, con casi 100.000 personas, el consulado permanece abierto los sábados y domingos. En Barcelona, desde el 31 de enero atienden a sus nacionales los sábados de 10 a 14 horas con cita previa.

Además, no se descarta el refuerzo con otras medidas, como desplazar oficinas móviles a poblaciones que no cuentan con consulado, para garantizar la atención a los ciudadanos durante el proceso de regularización que se llevará a cabo entre los meses de abril a junio.

"Oportunidad importante"

Los propios medios marroquíes enfatizan la "oportunidad positiva e importante" que representa para los migrantes irregulares, incluyendo los muchos marroquíes.

Informan que los consulados marroquíes en España están en "movilización máxima" o "estado de alerta total": extienden horarios, agilizan emisión de certificados penales (un requisito imprescindible), validan documentos y advierten contra estafadores (intermediarios fraudulentos).

En definitiva, lo plantean como una oportunidad para obtener la residencia y trabajo legal, salud, reagrupación familiar y mayor integración.

Abrir los fines de semana es importante porque muchas de las personas que trabajan en el campo aprovechan los sábados para desplazarse a las capitales de provincia donde están los consulados.

Para evitar aglomeraciones como las ocurridas esta semana en Alicante, donde ciudadanos argelinos acudieron a pedir cita e información sobre el proceso de regularización, ha habido que montar dispositivos policiales.

Por su parte, el presidente de Argelia, Abdelmajid Tebboune, emitió un decreto en el mes de enero para ayudar a sus compatriotas "que atraviesan dificultades en el extranjero a que regularicen su situación y regresen al país".

La medida se dirige específicamente a quienes afrontan procedimientos judiciales o administrativos por delitos menores.

Concretamente, el Ministerio de Exteriores de Argel, especifica en un comunicado que se incluyen ciudadanos en situación precaria o de residencia irregular e involucrados en delitos menores contra el orden público.

"El Ministerio invita a las personas afectadas a ponerse en contacto con las misiones diplomáticas y consulares argelinas en sus países de residencia para presentar sus solicitudes", detalla el documento.

Aunque en la UE la regularización de inmigrantes es competencia de las autoridades nacionales, los Estados miembros deben garantizar que estas políticas no comprometen la integridad del espacio Schengen y tienen en cuenta las posibles implicaciones migratorias y de seguridad.

De hecho, este martes 10 de febrero, los eurodiputados y la Comisión debatirán el plan español de regularización de migrantes sin documentación y sus implicaciones.