Resultados elecciones Aragón 2026: Escaños, reacciones y ganador en directo

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha trasladado este domingo su felicitación al presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, tras imponerse en las elecciones autonómicas.

A través de un mensaje publicado en redes sociales y recogido por Europa Press, Guardiola ha destacado que “Aragón ha confiado en el Partido Popular y en tu proyecto”, subrayando que esa confianza debe devolverse “con trabajo y dedicación”.

Asimismo, la dirigente extremeña ha reconocido el esfuerzo que hay detrás del resultado electoral y ha deseado a Azcón “lo mejor” en la nueva etapa que se abre.

El PP ha sido la fuerza más votada en los comicios celebrados este domingo en Aragón, logrando 26 escaños, dos menos que en las elecciones de 2023, cuando obtuvo 28 diputados.