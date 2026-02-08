Resultados elecciones Aragón 2026: Escaños, reacciones y ganador en directo
Con el 98,77 % escrutado, el PSOE cae a su peor resultado histórico, con 18 diputados; el PP se queda en 26 y Vox y la Chunta duplican con 14 y 6.
🔴 Resultados Elecciones Aragón
Resultados provisionales de las elecciones de Aragón 2026:
PP: 26 (-2)
PSOE: 18 (-5)
Vox: 14 (+7)
Chunta Aragonesista: 6 (+3)
Aragón Existe: 2 (-1)
IU-Movimiento Sumar: 1
Azcón celebra la victoria electoral sin mencionar a Vox y con mensaje al PSOE: "Tic tac, tic tac, el sanchismo se acaba"
El candidato del PP, Jorge Azcón, ha celebrado la victoria electoral obviando la pérdida de dos diputados y sin menciones a Vox, prometiendo un gobierno para los próximos cuatro años y trabajar de inmediato para aprobar un nuevo presupuesto.
“Solo el PP puede formar un gobierno”, ha dicho en sus primeras palabras tras la noche electoral, rodeado de multitud de militantes que le han acompañado durante todo el escrutinio.
Resultados elecciones Aragón 2026 | María Guardiola felicita a Azcón por su victoria y le insta corresponder "con trabajo y dedicación"
La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha trasladado este domingo su felicitación al presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, tras imponerse en las elecciones autonómicas.
A través de un mensaje publicado en redes sociales y recogido por Europa Press, Guardiola ha destacado que “Aragón ha confiado en el Partido Popular y en tu proyecto”, subrayando que esa confianza debe devolverse “con trabajo y dedicación”.
Asimismo, la dirigente extremeña ha reconocido el esfuerzo que hay detrás del resultado electoral y ha deseado a Azcón “lo mejor” en la nueva etapa que se abre.
El PP ha sido la fuerza más votada en los comicios celebrados este domingo en Aragón, logrando 26 escaños, dos menos que en las elecciones de 2023, cuando obtuvo 28 diputados.
Abascal, sobre un posible pacto con el PP: "Si quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Si no, tiene al PSOE"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este domingo que si el PP "quiere cambiar de políticas" puede contar con su partido, pero si quiere mantener las mismas líneas "tiene a Vox".
"Si el PP quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros, pero si el PP pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al PSOE", ha dicho tras los resultados electorales de Aragón.
Jorge Azcón: "Vamos a gobernar y vamos a aprobar un presupuesto"
El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este domingo que su partido "va a gobernar" y va a "aprobar un presupuesto".
"Convocamos elecciones porque no había presupuesto, convocamos elecciones porque la democracia tiene reglas y nosotros no estábamos dispuestos a agarrarnos al sillón al precio que fuera. Ahora hemos ganado, vamos a gobernar y vamos a aprobar un presupuesto", ha dicho.
Azcón ha entrado a una de las salas principales al grito de ‘presidente, presidente’ y con una sonrisa triunfalista, pero con menos algarabía y euforia que en mayo de 2023.
Azcón lanza un dardo a Pilar Alegría: "No íbamos a permitir que la portavoz de la mentiras tuviera un buen resultado"
El ganador de las elecciones de Aragón, Jorge Azcón (PP), ha aprovechado su intervención para lanzar un dardo contra Pilar Alegría y el resultado en las urnas del PSOE.
"No íbamos a permitir que la portavoz de las mentiras tuviera un buen resultado", declaró Azcón, tras lo que añadió que "la portavoz de las mentiras ha tenido el peor resultado en la historia del PSOE".
Azcón tras vencer las elecciones de Aragón: "Solo el partido PP puede formar gobierno para los próximos 4 años"
El candidato del PP en las elecciones de Aragón, Jorge Azcón, ha declarado este domingo, tras declararse vencedor de las elecciones, que "solo el PP puede formar gobierno para los próximos 4 años".
Asimismo, ha añadido que "solo hay un partido que puede esta noche decir que ha ganado las elecciones. Es verdad que no nos hubiera gustado perder un diputado por Huesca, ni haberlo hecho por Zaragoza, pero con 26 diputados no hay ningún otro partido en esta comunidad autónoma que haya obtenido el resultado que ha tenido el PP".
Jorge Azcón ha celebrado el resultado de las elecciones: "Hoy los aragoneses han hablado en las urnas"
Jorge Azcón (PP), ganador de las elecciones de Aragón, acude a la sede del PP Zaragoza para celebrar el resultado de las urnas: "Hoy los aragoneses han hablado en las urnas"
Azcón, quien ha perdido dos escaños, ha agradecido el esfuerzo a todos los miembros del Partido Popular por su victoria ha destacado que solo el PP "puede formar Gobierno para los próximos cuatro años".
El PP de Azcón fracasa en su intento de liberarse de Vox en Aragón, pero el PSOE obtiene el peor resultado de su historia
Jorge Azcón repite victoria en Aragón, y eso no es noticia, porque se daba al 100% por descontado.
Y la noticia de que será el primer presidente del PP en la región que repita en el cargo pasará más o menos inadvertida, a la vista de los resultados de este 8-F, ya que ha fracasado en su intento de librarse de Vox.
Pero no sólo eso, el popular pierde escaños y porcentaje, según los primeros resultados al cierre de las urnas.
Y aunque el PSOE de Pilar Alegría cosecha una derrota que se puede calificar de desplome total, el foco mediático se dirigirá a Vox: Alejandro Nolasco prácticamente duplica y tendrá más ventaja en la negociación para investir a Azcón.
Resultados elecciones aragonesas 2026 | Pilar Alegría confirma que liderará una oposición “vigilante, seria y responsable”
La candidata socialista ha comparecido tras conocer el resultado de este 8-F, en el que ha obtenido 18 diputados, cinco menos que en la anterior legislatura.
En su intervención ha confirmado que se hace cargo del papel que le corresponde y liderará una “oposición vigilante, seria y responsable”.
Ha reconocido que “no ha sido un buen resultado” para el Partido Socialista y ha felicitado a Azcón por ganar las elecciones. Eso sí, ha señalado que el popular “convocó unas elecciones atendiendo al mandato de Feijóo y ahora es más rehén de la ultraderecha”.
Nolasco (Vox): "En tres años hemos pasado de siete a catorce escaños"
El candidato de Vox a la presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, ha declarado ante los medios de comunicación tras el resultado electoral: "Ha ganado elegir si al sentido común y no la estafa del bipartifismo".
"En tres años hemos pasado de siete a catorce escaños", añadió Nolasco orgulloso con el resultado obtenido.
"Hemos votado a favor de la seguridad, el campo, la vivienda, bajada de impuestos, aragon vaya a mejor", destacó el candidato.
Tellado explica que en estos momentos el PSOE además de estar dentro de "una sangría judicial, está en una sangría electoral"
A raíz de la derrota electoral del PSOE en las elecciones generales de Aragón, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha explicado que, en estos momentos, los socialistas, además de estar dentro de una "sangría judicial, están en una sangría electoral".
Tellado : "Pedro Sánchez y el sanchsimo entero se están desmoronado"
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha declarado ante los medios de comunicación para felicitar a su candidato, Jorge Azcón, por el resultado: "Ahora lo que toca es cumplir el mandato d elas urnas"
"Los socialistas quedan muy tocados en esta noche electoral, Pedro Sánchez y el sanchismo entero se están desmoronando" añadió Tellado sobre el resultado del PSOE.
Tellado: " Pedro Sánchez es una máquina de perder, solo puede aspirar a ser segundón"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha declarado que Pedro Sánchez es "una máquina de perder" y que, en estos momentos, solo puede aspirar a "ser segundón".
Asimismo, Tellado ha afirmado que la victoria de Jorge Azcón en las elecciones de Aragón supone otra derrota para el presidente del Gobierno, al que considera como "el mayor perdedor de la política española".
Tellado cree que el resultado de Aragón muestra que España desea que "la alternativa del PP asuma el timón del país"
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, afirmó este domingo que el resultado de las elecciones en Aragón muestra que España está "deseando que la alternativa del PP asuma el timón del país y lo haga cuanto antes".
"El PSOE está más cerca de la tercera posición que de la primera y ha igualado el peor resultado de toda su Historia en Aragón", ha asegurado.
Pilar Alegría felicita entre reproches a Jorge Azcón: "El señor Azcón seguirá utilizando esto para sus instrumentos partidistas"
La candidata a la presidencia de Aragón del PSOE y exministra del Gobierno de Sánchez, Pilar Alegría, declara ante los medios tras la pérdida de cinco escaños del partido socialista.
Alegría ha felicitado a Jorge Azcón, quien se planta como claro ganador de las elecciones: "Quiero felicitar al PP y sobre todo a su candidato Jorge Azcón que es quien ha ganado estas elecciones".
"Asumimos el resultado de estas elecciones", añadía la candidata tras el resultado obtenido, cuestionándose también si "el señor Azcón seguirá utilizando esto para sus instrumentos partidistas".
Alegría admite que el PSOE ha obtenido un "mal resultado" tras obtener su peor resultado histórico
La candidata del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha admitido este domingo que su partido ha cosechado un "mal resultado" en las elecciones de hoy y adquirió el compromiso de liderar la oposición en su comunidad autónoma.
"Es evidente que el resultado obtenido no es el que en el PSOE hubiéramos querido, porque no es buen resultado. Cualquier resultado que no nos permita conformar gobierno nunca será un buen resultado para el PSOE", ha dicho en su primera declaración tras conocer los resultados.
Jorge Pueyo: "Buen resultado para Chunta, malo para Aragón"
El candidato a la presidencia de Aragón de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha declarado ante los medios y su partido tras terminar prácticamente el escrutinio.
"Buen resultado para Chunta, malo para Aragón", declaraba Pueyo ante los resultados obtenidos.
"¡Hemos duplicado los votos!", añadía Pueyo. El candidato se ha sentido orgulloso de ser el único partido en "pararle los pies a la ultraderecha".
Resultados elecciones Aragón | Tomás Guitarte (Teruel Existe) lamenta los resultados y afirma que “Teruel esta noche ha perdido”
“Teruel esta noche ha perdido” las declaraciones de Tomás Guitarte con el escrutinio casi al 100%.
Finalmente, el partido turolense ha obtenido dos diputados que lo alejan del objetivo de poder pactar “con quien hiciera falta para evitar un Gobierno de PP y VOX”.
También ha lamentado que el debate durante la campaña electoral no se haya centrado en Aragón.
Para concluir, ha mostrado una mirada optimista a pesar de los resultados: “Seguimos con menos pero seguimos”.
Guitarte explica que a partir de ahora entran en "un proceso de reflexión" para reorientar la formación
El líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha incidido en que a partir de ahora su partido va a entrar dentro de "un proceso de reflexión para reorientar la formación" e intentar que no se den votos a partidos que no merecen nada.
Guitarte ha finalizado su discurso diciendo que "la provincia de Teruel no ha ganado", pero que felicita a los que "se consideran ganadores".