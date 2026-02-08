Elecciones Aragón 2026, resultados y escrutinio en directo | Azcón gana las elecciones aragonesas y el PSOE de Pilar Alegría se hunde
Jorge Azcón ganaría las elecciones autonómicas de Aragón de este domingo con 28 escaños (los mismos que obtuvo en 2023), según la encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.
ENCUESTA EL ESPAÑOL | Azcón vuelve a ganar y gobernará en Aragón, Pilar Alegría hunde al PSOE y Vox casi duplica sus resultados
Por su parte, la candidata socialista y exministra de Educación Pilar Alegría hundiría al PSOE a su peor resultado en la región: perdería cinco escaños y se quedaría con tan sólo 17.
🔴 Resultados Elecciones Aragón
-
Según la encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, Jorge Azcón repetiría como vencedor de las elecciones autonómicas de Aragón con 28 escaños, los mismos que obtuvo en 2023, mientras que Pilar Alegría hundiría al PSOE a su peor resultado histórico en la región, con 17 diputados y una caída de seis escaños, reflejando un posible voto de castigo al Gobierno de Sánchez.
Vox, por su parte, experimenta un fuerte crecimiento y casi dobla su representación hasta 13 escaños, consolidándose como socio necesario para que Azcón pueda gobernar.
El PP y Vox sumarían 41 diputados, suficiente para la mayoría absoluta (34), mientras que el resto del espectro político se mantiene fragmentado: la Chunta crece a 5 escaños, IU repite con 1, y partidos como PAR, Podemos o Se Acabó la Fiesta se quedarían fuera del Parlamento.
-
Resultados y escrutinio elecciones Aragón | El PP ve una “clara victoria” de Jorge Azcón y un “fracaso contundente” del PSOE
La secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós, ha celebrado la “clara” victoria que dan los sondeos a su formación, así como el “fracaso contundente” del PSOE.
No obstante, desde el PP apelan a la prudencia y a esperar a que se conozcan los resultados definitivos de los votos de los aragoneses.
“Tenemos ganas, ilusión y nervios de conocer el resultado final. He visitado colegios electorales y he visto con muchas ganas a nuestra gente, apoderados e interventores para participar de forma activa en este proceso”, ha afirmado.
-
Resultados elecciones de Aragón 2026 | Olvena cierra el escrutinio en Huesca con victoria de VOX
El primer pueblo en completar el escrutinio de Huesca ha sido Olvena. Según los resultados, VOX se impone con 16 votos, seguido del PP con 10, el PSOE con 3 y la Chunta Aragonesista con 1.
Este pequeño municipio marca así el inicio del recuento en la provincia, ofreciendo una primera radiografía de cómo se está distribuyendo el apoyo entre las fuerzas políticas en estas elecciones autonómicas.
-
Resultados elecciones aragonesas | Las estimaciones darían como ganador al PP con 28 escaños en las elecciones autonómicas
Las estimaciones de las elecciones autonómicas en Aragón muestran un panorama favorable para el PP, que lideraría en las tres provincias: en Zaragoza conseguiría 15 escaños, en Huesca 8 y en Teruel 5.
El PSOE se situaría como segunda fuerza, con 9 escaños en Zaragoza, 5 en Huesca y 3 en Teruel.
VOX mantendría un papel relevante, con 7 escaños en Zaragoza, 3 en Huesca y 3 en Teruel, mientras que formaciones regionalistas y de izquierda, como CHA, IU o AE/TE, obtendrían representación más limitada: CHA lograría 3 escaños en Zaragoza y 2 en Huesca, IU 1 en Zaragoza, y AE/TE 3 en Teruel.
Estos datos dibujan un escenario fragmentado en el Parlamento aragonés, donde los pactos serán clave para formar gobierno.
El PP se perfila como claro vencedor de las elecciones autonómicas en Aragón, pero sin alcanzar la mayoría absoluta por sí solo.
El PSOE sufriría un retroceso significativo y quedaría relegado a la segunda posición, mientras que VOX consolida su papel como fuerza clave para posibles pactos.
Las formaciones regionalistas y de izquierda, como CHA, IU y AE/TE, mantendrían presencia limitada pero podrían ser decisivas en un Parlamento fragmentado.
En conjunto, estos resultados apuntan a que la gobernabilidad en Aragón dependerá inevitablemente de acuerdos entre partidos, con negociaciones que serán determinantes para conformar el próximo gobierno autonómico.
-
Resultados elecciones Aragón 2026 | Alegría tendrá el peor resultado de la historia del PSOE y Azcón podría perder hasta dos escaños
Este domingo, 1.036.321 aragoneses estaban llamados a las urnas para renovar los 67 escaños de las Cortes de Aragón.
Unas elecciones que, de confirmarse las últimas encuestas publicadas al cierre de los colegios electorales por Aragón TV, no son nada positivas para el PSOE que cosecharía su peor resultado de la historia.
En estas elecciones autonómicas se repite un escenario habitual en la región: sin mayoría absoluta para ningún partido. Esto significa que, como en convocatorias anteriores, los grupos parlamentarios tendrán que pactar para formar gobierno.
Según esta última encuesta de GAD3 para la televisión aragonesa, el Partido Popular se situará entre los 26 y 28 escaños.
Con el peor de los resultados, Jorge Azcón experimentaría una ligera caída de dos diputados respecto a las elecciones de 2023.
Por su parte, el PSOE sufre un desplome histórico, perdiendo entre cinco y seis escaños para quedar en torno a los 17 o 18 representantes. De conseguir 17, su candidata, Pilar Alegría, situaría al PSOE en su peor momento electoral en Aragón.
-
Hasta ahora, esta marca estaba en los 18 escaños que Javier Lambán obtuvo en 2015 (pese a lo cual logró gobernar, gracias al apoyo de Podemos, la Chunta e IU).
No tiene esta opción Pilar Alegría, pese a que durante la campaña ha tenido un fuerte respaldo de la dirección nacional del PSOE y la implicación personal del presidente Pedro Sánchez.
Su mal resultado puede interpretarse, por tanto, como un voto de castigo contra las políticas del Gobierno de Sánchez.
-
Resultados elecciones Aragón 2026 | ¡Cierran los colegios electorales!
-
Resultados elecciones Aragón 2026 | La sede del PSOE Aragón se prepara para recibir los resultados
Empieza a verse más movimiento en la sede del PSOE Aragón. Van llegando militantes y miembros del partido, pero a la candidata Pilar Alegría no se le ha visto. Está previsto que siga el recuento con su equipo más cercano en la sede.
Las encuestas indican que el PSOE de Pilar Alegría quedaría por debajo del resultado que tuvo en 2023.
De los 23 escaños que tiene ahora, los sondeos lo sitúan en una horquilla aproximada de 17‑19 diputados y en torno al 22‑24% de voto, es decir, una pérdida de unos 4‑6 escaños y varios puntos porcentuales.
Con esas cifras, Alegría seguiría siendo segunda fuerza y líder del bloque de la izquierda, pero con menos capacidad de competir con el PP y con más dependencia de que CHA, IU‑Sumar y Aragón Existe tengan un buen resultado para poder sumar mayorías alternativas.
El listón simbólico que se mira mucho esta noche es no bajar del mínimo histórico del PSOE en Aragón, que está precisamente en 18 escaños.
-
Resultados elecciones de Aragón | Jorge Azcón, candidato del PP, llega al Hotel Reina Petronila en Zaragoza para recibir los resultados
El candidato del PP a la presidencia del gobierno de Aragón, Jorge Azcón, llega al Hotel Reina Petronila de Zaragoza, en donde va a seguir el escrutinio junto a su equipo.
Las encuestas previas apuntan a que Jorge Azcón volvería a ganar las elecciones y mantendría al PP como primera fuerza, con una horquilla de unos 27‑30 escaños (media en torno a 28‑29) y alrededor del 36‑38% del voto, es decir, igual o algo por encima de los 28 escaños que tuvo en 2023.
Aun así, seguiría lejos de la mayoría absoluta de 34, por lo que todas las proyecciones indican que necesitaría de nuevo el apoyo de un Vox reforzado para gobernar, en un escenario muy parecido al actual pero con un PSOE más débil y con menos partidos pequeños dentro de las Cortes.
-
Resultados elecciones aragonesas 2026 | Ya se puede ver a los primeros candidatos en sus sedes para recibir los resultados
Los candidatos comienzan a llegar a los puntos donde van vivir la noche electoral. Alberto Izquierdo del PAR ya se le puede ver rodeado de su equipo en el local de fotografía Rodar en Aragón en Zaragoza.
De manera distendida con sus compañeros y los medios de comunicación presentes ha manifestado no tener ningún “temor” por la posibilidad de perder el escaño en las Cortes de Aragón.
Por el momento todas las encuestas señalan la desaparición del PAR tras 40 años en la política aragonesa. “No temo perderlo, si lo hago me lo encontré por la calle”, ha ironizado.
De igual manera ha resaltado que “si no lo tenemos es porque los aragoneses lo ha votado”. Así ha resaltado que “hemos hecho todo lo que hemos podido”.
-
Siga el programa especial de EL ESPAÑOL sobre las Elecciones Autonómicas de Aragón 2026
Siga desde las 20.00 el programa especial de EL ESPAÑOL sobre las elecciones de Aragón moderado por Arturo Criado con Pedro J. Ramírez, Jorge Calabrés y Cristian Campos.
Los comicios constituyen una cita clave que trasciende a la comunidad autónoma para convertirse en un nuevo termómetro político nacional.
En este especial, el equipo de EL ESPAÑOL analiza en directo los resultados, los protagonistas de la noche electoral y las posibles alianzas de gobierno que marcarán el futuro de Aragón con los reportes de Irene P. Nova y el trabajo de todo el equipo.
-
Resultados elecciones aragonesas 2026 | Así ha transcurrido la jornada electoral en Aragón en imágenes
La jornada de las elecciones autonómicas de Aragón ha comenzado a las 9 horas, con la apertura de todos los colegios electorales.
El 100% de las mesas se ha constituido con total normalidad, salvo algunas pequeñas incidencias que no han alterado el correcto funcionamiento del día.
Hasta las 20 horas, las 991.892 personas censadas en Aragón pueden ejercer el derecho al voto. Se han dispuesto 2.213 mesas en un total de 999 colegios electorales, en los 731 municipios aragoneses.
Al censo de quienes pueden votar desde Aragón, se suman los 44.433 electores que pueden ejercer su derecho desde el extranjero, repartidos en 131 países.
-
Elecciones Aragón 2026 | Los últimos rezagados se acercan a los colegios electores a ejercer su voto
A media hora de cerrar la votación los últimos rezagados se acercan a los colegios electorales para ejercer su derecho al voto. “Por la mañana mucha gente, pero ahora vienen a cuenta gotas”, comenta la presidenta de mesa.
“Vengo de viaje, me habría gustado llegar antes, pero bueno, justo a tiempo”, comenta una zaragozana tras depositar su papeleta.
Está permitido votar hasta las 20:00, a esa hora se cierran todos los colegios electorales de Aragón.
Si a las 20:00 estás dentro del colegio o haciendo cola, la mesa debe dejarte votar antes de empezar el recuento, pero quien llegue después ya no podrá entrar.
-
Resultados elecciones aragonesas 2026 | Alegría tiene un 24% de opciones de sacar menos escaños que nunca y Azcón, un 29% de crecer
Con Aragón inmerso en unas elecciones anticipadas tras no lograr el presidente autonómico, Jorge Azcón, un acuerdo con Vox para aprobar los Presupuestos de 2026, EL ESPAÑOL ha elaborado una media ponderada de las encuestas publicadas en las últimas semanas.
Se han considerado tanto la precisión histórica de cada sondeo como los intervalos de confianza de los datos, con el fin de extraer conclusiones sobre estos comicios.
Existen distintos escenarios y posibles sorpresas que conviene analizar. Los datos indican que la candidata socialista, la exministra Pilar Alegría, se enfrenta a uno de los peores resultados de la historia del PSOE en Aragón.
Las probabilidades de que Alegría mantenga los 23 escaños actuales son prácticamente nulas, y apenas alcanza un 1% la posibilidad de que consiga 20 escaños.
-
Resultados elecciones Aragón 2026 | ¿Cómo fue el resultado de la últimas elecciones?
En las últimas elecciones autonómicas de Aragón, las de 2023, el PP fue el partido más votado y obtuvo 28 escaños, con alrededor del 35,5% de los votos.
El PSOE quedó en segundo lugar con 23 diputados y cerca del 29,5%, sin que ninguna fuerza alcanzara la mayoría absoluta de 34 escaños.
Por detrás, Vox consiguió 7 escaños, mientras que CHA y Aragón Existe lograron 3 diputados cada uno, y tanto el PAR como la coalición Podemos‑IU‑Alianza Verde se quedaron con 1 escaño cada uno, hasta completar los 67 asientos de las Cortes de Aragón.
Ese reparto dejó un Parlamento muy fragmentado, con siete partidos representados y necesidad de pactos para formar gobierno.
-
Resultados elecciones aragonesas | La participación supera el 56% a las 18.00, un punto y medio más que en 2023
La participación en las elecciones autonómicas de Aragón que se celebran este domingo ha sido del 56,3% a las 18.00 horas, más de 550.000 personas, lo que supone 1,5 puntos más que en 2023.
Por provincias, en este momento, la mayor participación es del 57,2% en Zaragoza, en donde ha crecido en 2,8 puntos. Ligeramente inferior es en Teruel, del 55,5%, aunque cae en 3,6 puntos, mientras que en Huesca ha votado el 52,8%, medio punto menos que en 2023.
En términos generales, la participación ha retrocedido en el ámbito rural, mientras que ha crecido en las capitales de provincia, respecto al dato de 2023.
-
Resultados elecciones Aragón | Un coordinador de Vox en Almonacid de la sierra (Zaragoza) denuncia a un apoderado del PP
Óscar Giménez Gómez, coordinador de VOX en Almonacid de la Sierra (Zaragoza), ha denunciado públicamente un incidente ocurrido en el colegio electoral Ramón Cajal de Zaragoza. Según sus declaraciones, un apoderado del Partido Popular habría roto papeletas de VOX durante la jornada electoral.
“Apoderado del PP en el colegio Ramón Cajal de Zaragoza ha roto papeletas de VOX. Ha sido denunciado”, aseguró Giménez Gómez en su perfil de X.
-
-
Resultados elecciones Aragón 2026 | ¿Hasta qué hora se puede votar hoy?
Puedes votar hasta las 20:00 horas, a esa hora se cierran todos los colegios electorales de Aragón y ya no puede entrar nadie nuevo. El horario de votación es ininterrumpido, de 9:00 a 20:00, en todo el territorio.
Si a las 20:00 estás dentro del colegio electoral o ya haciendo cola, la mesa tiene la obligación de dejarte votar antes de empezar el recuento.
Solo quien llegue después de esa hora y no estuviera ya en la fila se quedará sin poder votar, aunque las urnas sigan aún sobre la mesa.
-
Elecciones Aragón | La caída de un árbol provoca el corte del suministro eléctrico en dos colegios electorales de Huesca
La caída de un árbol ha provocado que dos colegios electorales de las localidades de Loarre y La Sotonera, en la provincia de Huesca, se hayan quedado sin suministro eléctrico a lo largo de este domingo electoral.
Desde el Gobierno de Aragón se han trasladado grupos electrógenos hasta estas localidades para poder suministrar electricidad y continuar con el transcurso de la jornada sin mayores alteraciones.