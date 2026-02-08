Elecciones Aragón 2026, resultados y escrutinio en directo | Azcón gana las elecciones aragonesas y el PSOE de Pilar Alegría se hunde

Las estimaciones de las elecciones autonómicas en Aragón muestran un panorama favorable para el PP, que lideraría en las tres provincias: en Zaragoza conseguiría 15 escaños, en Huesca 8 y en Teruel 5.

El PSOE se situaría como segunda fuerza, con 9 escaños en Zaragoza, 5 en Huesca y 3 en Teruel.

VOX mantendría un papel relevante, con 7 escaños en Zaragoza, 3 en Huesca y 3 en Teruel, mientras que formaciones regionalistas y de izquierda, como CHA, IU o AE/TE, obtendrían representación más limitada: CHA lograría 3 escaños en Zaragoza y 2 en Huesca, IU 1 en Zaragoza, y AE/TE 3 en Teruel.

Estos datos dibujan un escenario fragmentado en el Parlamento aragonés, donde los pactos serán clave para formar gobierno.

El PP se perfila como claro vencedor de las elecciones autonómicas en Aragón, pero sin alcanzar la mayoría absoluta por sí solo.

El PSOE sufriría un retroceso significativo y quedaría relegado a la segunda posición, mientras que VOX consolida su papel como fuerza clave para posibles pactos.

Las formaciones regionalistas y de izquierda, como CHA, IU y AE/TE, mantendrían presencia limitada pero podrían ser decisivas en un Parlamento fragmentado.

En conjunto, estos resultados apuntan a que la gobernabilidad en Aragón dependerá inevitablemente de acuerdos entre partidos, con negociaciones que serán determinantes para conformar el próximo gobierno autonómico.