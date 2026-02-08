Elecciones Aragón 2026: Resultados y ganador en directo
Con el 98,77 % escrutado, el PSOE cae a su peor resultado histórico, con 18 diputados; el PP se queda en 26 y Vox y la Chunta duplican con 14 y 6.
🔴 Resultados Elecciones Aragón
Resultados provisionales de las elecciones de Aragón 2026:
PP: 26 (-2)
PSOE: 18 (-5)
Vox: 14 (+7)
Chunta Aragonesista: 6 (+3)
Aragón Existe: 2 (-1)
IU-Movimiento Sumar: 1
Nolasco (Vox): "En tres años hemos pasado de siete a catorce escaños"
El candidato de Vox a la presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, ha declarado ante los medios de comunicación tras el resultado electoral: "Ha ganado elegir si al sentido común y no la estafa del bipartifismo".
"En tres años hemos pasado de siete a catorce escaños", añadió Nolasco orgulloso con el resultado obtenido.
"Hemos votado a favor de la seguridad, el campo, la vivienda, bajada de impuestos, aragon vaya a mejor", destacó el candidato.
Tellado explica que en estos momentos el PSOE además de estar dentro de "una sangría judicial, está en una sangría electoral"
A raíz de la derrota electoral del PSOE en las elecciones generales de Aragón, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha explicado que, en estos momentos, los socialistas, además de estar dentro de una "sangría judicial, están en una sangría electoral".
Tellado : "Pedro Sánchez y el sanchsimo entero se están desmoronado"
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha declarado ante los medios de comunicación para felicitar a su candidato, Jorge Azcón, por el resultado: "Ahora lo que toca es cumplir el mandato d elas urnas"
"Los socialistas quedan muy tocados en esta noche electoral, Pedro Sánchez y el sanchismo entero se están desmoronando" añadió Tellado sobre el resultado del PSOE.
Tellado: " Pedro Sánchez es una máquina de perder, solo puede aspirar a ser segundón"
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha declarado que Pedro Sánchez es "una máquina de perder" y que, en estos momentos, solo puede aspirar a "ser segundón".
Asimismo, Tellado ha afirmado que la victoria de Jorge Azcón en las elecciones de Aragón supone otra derrota para el presidente del Gobierno, al que considera como "el mayor perdedor de la política española".
Tellado cree que el resultado de Aragón muestra que España desea que "la alternativa del PP asuma el timón del país"
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, afirmó este domingo que el resultado de las elecciones en Aragón muestra que España está "deseando que la alternativa del PP asuma el timón del país y lo haga cuanto antes".
"El PSOE está más cerca de la tercera posición que de la primera y ha igualado el peor resultado de toda su Historia en Aragón", ha asegurado.
Pilar Alegría felicita entre reproches a Jorge Azcón: "El señor Azcón seguirá utilizando esto para sus instrumentos partidistas"
La candidata a la presidencia de Aragón del PSOE y exministra del Gobierno de Sánchez, Pilar Alegría, declara ante los medios tras la pérdida de cinco escaños del partido socialista.
Alegría ha felicitado a Jorge Azcón, quien se planta como claro ganador de las elecciones: "Quiero felicitar al PP y sobre todo a su candidato Jorge Azcón que es quien ha ganado estas elecciones".
"Asumimos el resultado de estas elecciones", añadía la candidata tras el resultado obtenido, cuestionándose también si "el señor Azcón seguirá utilizando esto para sus instrumentos partidistas".
Alegría admite que el PSOE ha obtenido un "mal resultado" tras obtener su peor resultado histórico
La candidata del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha admitido este domingo que su partido ha cosechado un "mal resultado" en las elecciones de hoy y adquirió el compromiso de liderar la oposición en su comunidad autónoma.
"Es evidente que el resultado obtenido no es el que en el PSOE hubiéramos querido, porque no es buen resultado. Cualquier resultado que no nos permita conformar gobierno nunca será un buen resultado para el PSOE", ha dicho en su primera declaración tras conocer los resultados.
Jorge Pueyo: "Buen resultado para Chunta, malo para Aragón"
El candidato a la presidencia de Aragón de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha declarado ante los medios y su partido tras terminar prácticamente el escrutinio.
"Buen resultado para Chunta, malo para Aragón", declaraba Pueyo ante los resultados obtenidos.
"¡Hemos duplicado los votos!", añadía Pueyo. El candidato se ha sentido orgulloso de ser el único partido en "pararle los pies a la ultraderecha".
Resultados elecciones Aragón | Tomás Guitarte (Teruel Existe) lamenta los resultados y afirma que “Teruel esta noche ha perdido”
“Teruel esta noche ha perdido” las declaraciones de Tomás Guitarte con el escrutinio casi al 100%.
Finalmente, el partido turolense ha obtenido dos diputados que lo alejan del objetivo de poder pactar “con quien hiciera falta para evitar un Gobierno de PP y VOX”.
También ha lamentado que el debate durante la campaña electoral no se haya centrado en Aragón.
Para concluir, ha mostrado una mirada optimista a pesar de los resultados: “Seguimos con menos pero seguimos”.
Guitarte explica que a partir de ahora entran en "un proceso de reflexión" para reorientar la formación
El líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha incidido en que a partir de ahora su partido va a entrar dentro de "un proceso de reflexión para reorientar la formación" e intentar que no se den votos a partidos que no merecen nada.
Guitarte ha finalizado su discurso diciendo que "la provincia de Teruel no ha ganado", pero que felicita a los que "se consideran ganadores".
Tomás Guitarte (Teruel Existe): "A partir de ahora, reivindicaremos que las promesas electorales se cumplan"
El candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha declarado tras el resultado de las elecciones de Aragón, que se han quedado "diluidos en un debate nacional" y, a partir de ahora, estarán pendientes de que "las promesas electorales se cumplan".
"Vamos a apostar a que los problemas de la provincia de Teruel se traten como propios de Aragón", ha explicado Guitarte. Además, ha añadido que cree que no se han tenido en cuenta de una manera suficiente.
Resultados elecciones Aragón 2026 | Vox comienza a celebrar en Zaragoza al grito de “¡Hay que votar a Vox!”
En el hotel Reino de Aragón, en Zaragoza, se dejan escuchar ya las primeras celebraciones.
Al ritmo de “¡Hay que votar a Vox!” los presentes vitorean cada vez que se actualiza el escrutinio, en el que Vox ya alcanza los 14 escaños.
Eso sí, los hay que aseguran estar en una celebración todavía “contenida” a la espera de conocer todos los resultados.
Y, algunos de los presentes, ya ven “casi seguro” un sorpasso al PSOE de los de Abascal en Zaragoza, llegando incluso a apostar con la victoria frente a los de Alegría en la capital.
Elecciones Aragón 2026 | Teruel Existe mantiene el optimismo pese a la caída de diputados
Pese al descenso hasta los dos diputados desde Teruel Existe continúan con su "optimismo".
"Hay municipios de la comunidad donde han hecho muy buen trabajo como es el caso de Calatatyud o Alcañiz" señalan desde el partido de la despoblación.
“Hasta que no lleguemos al 90% del escrutinio no es momento de bajar los ánimos, todavía queda mucho por delante”, han afirmado.
