Elecciones Aragón 2026: Resultados y ganador en directo

El candidato de Vox a la presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, ha declarado ante los medios de comunicación tras el resultado electoral: "Ha ganado elegir si al sentido común y no la estafa del bipartifismo".

"En tres años hemos pasado de siete a catorce escaños", añadió Nolasco orgulloso con el resultado obtenido.

"Hemos votado a favor de la seguridad, el campo, la vivienda, bajada de impuestos, aragon vaya a mejor", destacó el candidato.