Las elecciones de este domingo llegan en un contexto de cambios y debates sobre el desarrollo rural, la financiación autonómica y las políticas sociales, temas que marcarán la decisión de muchos votantes.
La diversidad de candidaturas, que incluye tanto partidos nacionales como regionalistas, añade incertidumbre sobre cómo se repartirá la representación en las Cortes.
🔴 Resultados Elecciones Aragón
🔴 Así transcurre la jornada electoral en Aragón, en imágenes
-
Resultados elecciones Aragón | Un coordinador de Vox en Almonacid de la sierra (Zaragoza) denuncia a un apoderado del PP
Óscar Giménez Gómez, coordinador de VOX en Almonacid de la Sierra (Zaragoza), ha denunciado públicamente un incidente ocurrido en el colegio electoral Ramón Cajal de Zaragoza. Según sus declaraciones, un apoderado del Partido Popular habría roto papeletas de VOX durante la jornada electoral.
“Apoderado del PP en el colegio Ramón Cajal de Zaragoza ha roto papeletas de VOX. Ha sido denunciado”, aseguró Giménez Gómez en su perfil de X.
-
Resultados elecciones aragonesas 2026 | ¿Cómo fue el resultado en las últimas elecciones?
En las últimas elecciones autonómicas de Aragón, las de 2023, el PP fue el partido más votado: consiguió 28 escaños y alrededor del 35,5% de los votos, mientras que el PSOE quedó segundo con 23 diputados y cerca del 29,5%.
Ninguna fuerza alcanzó la mayoría absoluta (34 escaños), así que el escenario quedó muy abierto a pactos entre partidos.
Por detrás, Vox se situó como tercera fuerza con 7 escaños, CHA y Aragón Existe obtuvieron 3 diputados cada uno, y tanto el PAR como la coalición Podemos‑IU‑Alianza Verde lograron 1 escaño cada uno, completando los 67 asientos de las Cortes de Aragón.
Ese resultado dibujó un Parlamento muy fragmentado, con hasta siete partidos representados y necesidad de acuerdos para gobernar.
-
Resultados elecciones Aragón 2026 | ¿Hasta qué hora se puede votar hoy?
Puedes votar hasta las 20:00 horas, a esa hora se cierran todos los colegios electorales de Aragón y ya no puede entrar nadie nuevo. El horario de votación es ininterrumpido, de 9:00 a 20:00, en todo el territorio.
Si a las 20:00 estás dentro del colegio electoral o ya haciendo cola, la mesa tiene la obligación de dejarte votar antes de empezar el recuento.
Solo quien llegue después de esa hora y no estuviera ya en la fila se quedará sin poder votar, aunque las urnas sigan aún sobre la mesa.
-
Elecciones Aragón | La caída de un árbol provoca el corte del suministro eléctrico en dos colegios electorales de Huesca
La caída de un árbol ha provocado que dos colegios electorales de las localidades de Loarre y La Sotonera, en la provincia de Huesca, se hayan quedado sin suministro eléctrico a lo largo de este domingo electoral.
Desde el Gobierno de Aragón se han trasladado grupos electrógenos hasta estas localidades para poder suministrar electricidad y continuar con el transcurso de la jornada sin mayores alteraciones.
-
Resultados elecciones de Aragón 2026 | ¿A qué hora empezará el escrutinio??
El escrutinio empezará justo después del cierre de los colegios electorales, es decir, a partir de las 20:00 horas, cuando ya no pueda entrar nadie nuevo a votar.
Primero, el presidente abre la urna y va sacando los sobres uno a uno, leyendo en voz alta a qué candidatura corresponde cada papeleta y enseñándola a los vocales e interventores para que todos puedan comprobarla.
Al mismo tiempo, una persona va apuntando los votos en una hoja de recuento; al final se suman, se comprueba que el número de sobres coincide con el de personas que han votado, se separan los votos nulos y en blanco y se anuncia en voz alta el resultado de esa mesa (censo, votantes, nulos, blancos y votos de cada partido), que se recoge en un acta de escrutinio.
Después, esos datos se envían por dos vías: el representante de la Administración transmite el resultado por medios electrónicos para que aparezca en las webs de resultados en tiempo casi real, y el presidente lleva la documentación oficial (actas, listas, papeletas impugnadas) al juzgado o a la Junta Electoral, que días más tarde hará el escrutinio general y confirmará el resultado definitivo.
-
Resultados de las elecciones aragonesas | ¿Cómo ha cambiado la participación en comparación a 2023?
La participación a las 18:00 en estas elecciones de Aragón 2026 es del 56,3‑56,34%, frente al 54,7% aproximadamente que había a esa misma hora en 2023, es decir, sube alrededor de 1,5‑1,6 puntos.
Esto quiere decir que, a falta del dato final de la noche, hay más gente votando que hace tres años y que la movilización es algo mayor.
La participación está subiendo sobre todo en Zaragoza ciudad, Huesca y varios municipios del área metropolitana de Zaragoza, donde se vota bastante más que en 2023.
En cambio, en bastantes ciudades medias y cabeceras de comarca (como Calatayud, Caspe, Alcañiz, Fraga o Jaca) la participación se mantiene similar o baja un poco, con algunas excepciones como Barbastro, Binéfar o La Zaida, donde también crece.
-
Resultados elecciones Aragón | ¿Qué implica que la participación haya subido 1,5 % respecto a 2023?
Que a las 18:00 haya un 56,3% de participación (1,6 puntos más que en 2023) implica que, en conjunto, Aragón está votando algo más que hace tres años, así que el resultado final puede tener más legitimidad y reflejar una ciudadanía algo más movilizada que entonces.
También suele interpretarse como que los partidos han conseguido activar a parte de la abstención, aunque todavía habrá que ver cómo evoluciona el tramo final de la tarde, cuando vota mucha gente que sale de trabajar.
El detalle por provincias indica una participación muy desigual: Zaragoza tira hacia arriba (57,2%, +2,8 puntos), mientras que Teruel (55,7%, −3,4 puntos) y Huesca (53%, −0,5 puntos) bajan respecto a 2023.
Eso puede influir en el reparto de escaños: si Zaragoza se moviliza más que el medio rural, el peso de los votantes de la capital y su entorno en las Cortes crece relativamente, mientras que el voto de las provincias más pequeñas pierde algo de fuerza si una parte de sus electores se queda en casa.
-
Resultados elecciones aragonesas 2026 | La participación sube hasta el 56,3% a las 18.00, 1,5 puntos más que en 2023
La participación en las elecciones autonómicas de Aragón que se celebran este domingo ha sido del 56,3% a las 18.00 horas, poco más de 550.000 personas, lo que supone 1,6 puntos más que en 2023.
Por provincias, en este momento, la mayor participación es del 57,2% en Zaragoza, en donde ha crecido en 2,8 puntos. Ligeramente inferior es en Teruel, del 55,7%, aunque cae en 3,4 puntos, mientras que en Huesca ha votado el 53%, medio punto menos que en 2023.
Hasta las 14.00, en el anterior balance de participación, habían votado más de 405.000 aragoneses, casi el 41% de las personas con derecho a voto, en una cifra que se mantenía prácticamente idéntica a la de 2023.
-
Resultados elecciones Aragón 2026 | La participación en las elecciones aragonesas supera el 56 % a las 18.00, un punto y medio más que en 2023
La participación en las elecciones autonómicas de Aragón que se celebran este domingo ha superado el 56 % a las 14.00 horas, lo que supone prácticamente un punto y medio porcentual más que en 2023, cuando fue del 54,73 %.
-
Resultados elecciones Aragón 2026 | ¿Qué dicen los sondeos y las encuestas?
Las encuestas publicadas antes de la votación dibujaban un escenario con ventaja clara del PP, que se movía en una horquilla aproximada de 28‑30 escaños, seguido de un PSOE a la baja (alrededor de 17‑19) y un Vox en crecimiento que podía situarse en torno a 11‑13 diputados.
Con esos rangos, el PP no alcanzaría por sí solo la mayoría absoluta (34 escaños) y necesitaría pactar, previsiblemente con Vox, mientras que el bloque de izquierdas llegaría más fragmentado, con CHA e IU‑Sumar con opciones de entrar y dudas sobre la supervivencia parlamentaria de fuerzas como PAR o Podemos‑AV en algunas provincias.
En términos de bloques, los sondeos coincidían en que la suma de PP y Vox podía superar con holgura a la de PSOE y el resto de partidos de izquierda y aragonesistas, aunque sin descartar del todo un Parlamento muy ajustado donde uno o dos escaños marcaran la diferencia.
También señalaban que estas elecciones podrían reducir el número total de formaciones con representación respecto a 2023, porque varias candidaturas estaban muy cerca del umbral del 3% provincial necesario para lograr escaño, de modo que pequeñas variaciones en participación o voto útil podían dejar a alguna fuera.
-
Elecciones de Aragón hoy | ¿Cómo está siendo la participación en estas elecciones?
De momento solo conocemos los avances de participación, no el dato final al cierre de los colegios.
A las 11:00 había votado alrededor del 10,7‑10,8% del censo y, en el corte de las 14:00, la participación se situaba en torno al 40,9‑40,93%, prácticamente igual que en las autonómicas de 2023 a esa misma hora.
Eso indica que, hasta mitad de jornada, los aragoneses están acudiendo a las urnas en niveles muy similares a los de la última cita autonómica, sin grandes subidas ni desplomes.
El dato definitivo de participación solo se conocerá una vez cierren los colegios a las 20:00 y el Gobierno de Aragón publique la cifra total de votantes de la jornada.
-
Elecciones Aragón 2026 | ¿A qué hora se conocerán los resultados?
Los primeros datos de escrutinio empezarán a verse poco después del cierre de los colegios, entre las 20:00 y las 21:00, con porcentajes aún bajos pero que ya marcarán una tendencia inicial.
A partir de las 21:00‑21:30 el recuento suele estar en torno al 70‑80% y ya permite intuir bastante bien cómo quedará el mapa de escaños.
Lo habitual, según experiencias anteriores y lo que señalan medios y administraciones, es que entre las 22:00 y las 22:30 se alcance alrededor del 90‑95% escrutado y se pueda hablar prácticamente de resultados “definitivos” a efectos políticos, es decir, saber quién ha ganado y qué mayorías son posibles.
El cierre total al 100% y la proclamación oficial llegan algo más tarde y en días posteriores, pero para la noche de hoy no se espera una noche especialmente larga salvo que el resultado sea muy ajustado.
-
Elecciones aragonesas 2026 | ¿Cómo fue la participación las pasadas elecciones?
En las últimas elecciones autonómicas a las Cortes de Aragón, celebradas el 28 de mayo de 2023, la participación se situó en torno al 66‑69% del censo, dependiendo de la fuente y del corte de datos que se tome (≈66,5‑66,9% a nivel autonómico).
Eso supuso varios puntos menos que en 2019, cuando la participación fue algo superior y posteriormente se ha usado como referencia para comparar la movilización del electorado aragonés.
En números absolutos, en 2023 votaron alrededor de 640.000‑670.000 personas, mientras unas 290.000‑300.000 se abstuvieron, con un porcentaje pequeño de votos en blanco (alrededor del 1‑1,6%) y nulos (en torno al 1‑1,2%).
A las 14:00 del día de hoy, la participación de las elecciones aragonesas de 2026 está en 40,92%, un -0,04% frente a las pasadas elecciones en el mismo período.
En media hora, a las 18:00, se conocerá el próximo avance de participación y a las 20:00 los resultados provisionales.
-
Elecciones de Aragón | Catalayud reporta una incidencia después de un presunto delito electoral
El incidente más relevante de la mañana se ha registrado en Calatayud, donde se ha reportado una incidencia que las autoridades están tratando como un presunto delito electoral.
Al parecer una persona había metido dos sobres en una urna. Sin embargo, el depositario ya está identificado y será llamado a declarar por el presunto delito.
En España, votar más de una vez en la misma elección es un delito electoral, y la ley asume eso si metes dos sobres en la urna con intención de emitir dos votos distintos (por ejemplo, volviendo a votar después de haberlo hecho ya por correo o aprovechando un error en la mesa).
En ese caso, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General prevé penas de prisión de 6 meses a 2 años, además de una multa de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 1 a 3 años.
-
Elecciones Aragón 2026 | ¿Cómo van las elecciones aragonesas?
De momento la jornada transcurre con normalidad y una participación muy similar a la de las anteriores autonómicas de 2023.
A las 14:00 la participación rondaba el 41% (en torno al 40,9–40,93%), prácticamente calcada a la de hace tres años, con todos los colegios abiertos y sin incidencias graves destacadas.
Hasta las 20:00 los colegios siguen abiertos y solo se están conociendo datos de participación, no resultados.
El recuento empezará cuando cierren las urnas y se podrá ir viendo el escrutinio en directo en la web del Gobierno de Aragón y el directo de EL ESPAÑOL, donde daremos todos los detalles de los porcentajes y escaños en tiempo real.
-
Elecciones aragonesas | Salcedillo rompe su tradición: el pueblo en el que sus habitantes votan en 15 min y luego comen juntos
Con una precisión de reloj suizo, el colegio electoral de Salcedillo (Teruel), de apenas 15 habitantes, cierra todos los años que hay comicios a las 9:15 horas. 15 vecinos. 15 minutos.
El centro, como el resto de colegios electorales, abre a las 9:00 horas. La quincena de vecinos vota y luego se van todos juntos a comer.
Sin embargo, este ritual se ha roto este año debido a la ausencia de uno de sus habitantes.
-
Elecciones de Aragón 2026 | ¿Qué medidas presenta VOX?
Vox Aragón llega a las elecciones autonómicas con un programa articulado en doce grandes bloques bajo el lema “Sentido común”, centrado en romper con el “bipartidismo” PP‑PSOE, endurecer la lucha contra la corrupción y derogar lo que llama “leyes ideológicas”.
Propone derogar o superar leyes de memoria democrática y de igualdad de género, sustituir el Instituto Aragonés de la Mujer por un Instituto de la Familia y de la Mujer, reforzar la “neutralidad” en las aulas, revisar políticas de cooperación al desarrollo y promover la difusión de la historia de la Corona de Aragón.
También plantea medidas muy restrictivas en inmigración (cierre de centros de menores migrantes, exigencia estricta de la Ley de Extranjería, cierre de mezquitas que consideren radicales) y “tolerancia cero” con la okupación, con desalojo en 24 horas y una reforma de la ley de vivienda autonómica.
En el plano económico y territorial, el partido propone una “bajada masiva” de impuestos (simplificar y reducir el IRPF autonómico con un mínimo exento de 22.000 euros, bonificar al 100% Sucesiones y Donaciones, reducir tributos propios y tasas, mejorar deducciones en IRPF, ITP y AJD para vivienda, sobre todo en medio rural) y una fuerte desregulación para acelerar licencias y liberalizar suelo no protegido.
Da un peso central al campo y al medio rural: rechazo al Pacto Verde Europeo y a la reforma de la PAC 2028‑2034, más protección frente a acuerdos comerciales que perjudiquen al sector agroalimentario, Plan Nacional del Agua y de Regadíos, refuerzo del SEPRONA y de bomberos forestales, impulso de la caza, la pesca y la tauromaquia y más presencia policial en comarcas rurales.
-
Elecciones Aragón | ¿A qué hora se sabrá el ganador?
Lo más probable es que se pueda hablar de un ganador de las elecciones aragonesas entre las 22:00 y las 22:30 de la noche, cuando el recuento suele estar ya en torno al 90‑95% escrutado y el reparto de escaños apenas cambia después.
Antes de esa hora, ya desde aproximadamente las 21:00‑21:30, los datos parciales permitirán intuir con bastante fiabilidad quién va en cabeza y qué mayorías podrían formarse.
En cualquier caso, los colegios cierran a las 20:00 y desde ese momento se empieza a publicar el escrutinio de forma progresiva, así que la noche no será especialmente larga: salvo incidencias o un resultado muy ajustado, antes de medianoche se dará por sabido quién ha ganado, aunque el resultado oficial al 100% y el escrutinio general lleguen días después.
-
Elecciones aragonesas 2026 | ¿Dónde puedo votar?
Puedes votar en el colegio y la mesa electoral que tienes asignados según tu inscripción en el censo, datos que aparecen en la tarjeta censal que la Oficina del Censo Electoral ha enviado a tu domicilio entre mediados de enero y principios de febrero.
En esa tarjeta figuran el nombre del centro, la dirección exacta, la sección y la mesa donde te corresponde depositar la papeleta hoy.
Si no tienes la tarjeta o la has perdido, puedes consultar dónde votar de varias formas: en la sede electrónica del INE, en el servicio “Consulta de mesas y locales electorales”, introduciendo tus datos básicos; en tu ayuntamiento o en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral; o llamando a los teléfonos de información habilitados por las administraciones.
Además, en la entrada de cada colegio se colocan listados y callejeros donde puedes comprobar, por tu dirección, cuál es tu mesa y tu sección.
-
Elecciones de Aragón | ¿Qué medidas presenta el PSOE?
El PSOE de Aragón concurre a las elecciones autonómicas de 2026 con el lema “Por Aragón. Por tus derechos” y un programa que pone el foco en reforzar los servicios públicos, el acceso a la vivienda y la cohesión territorial.
Entre las medidas más destacadas en vivienda están la creación del mayor parque de vivienda pública de la historia de Aragón, que toda vivienda financiada con dinero público permanezca siempre en manos públicas, un parque de alquiler asequible con precios máximos de 500 euros y más control de los pisos turísticos por parte de los ayuntamientos.
En sanidad, los socialistas proponen “blindar” la sanidad pública con más inversión en Atención Primaria, reducción de listas de espera con plazos garantizados (visita de primaria en un máximo de tres días y especialistas en tres meses), refuerzo del cribado de cáncer, ampliación de derechos reproductivos, un plan específico de salud mental y gratuidad del transporte sanitario para residentes en el medio rural que deban desplazarse.
En educación y políticas sociales plantean educación gratuita y universal de 0 a 3 años, comedor escolar gratuito hasta los 16, libros de texto gratis en etapas obligatorias, incentivos para fijar población y empresas en zonas despobladas y un refuerzo de derechos laborales y de apoyo a jóvenes, familias, mujeres y personas mayores, con especial atención a la despoblación y al equilibrio entre ciudad y medio rural.