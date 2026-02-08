El PSOE de Aragón concurre a las elecciones autonómicas de 2026 con el lema “Por Aragón. Por tus derechos” y un programa que pone el foco en reforzar los servicios públicos, el acceso a la vivienda y la cohesión territorial.

Entre las medidas más destacadas en vivienda están la creación del mayor parque de vivienda pública de la historia de Aragón, que toda vivienda financiada con dinero público permanezca siempre en manos públicas, un parque de alquiler asequible con precios máximos de 500 euros y más control de los pisos turísticos por parte de los ayuntamientos.

En sanidad, los socialistas proponen “blindar” la sanidad pública con más inversión en Atención Primaria, reducción de listas de espera con plazos garantizados (visita de primaria en un máximo de tres días y especialistas en tres meses), refuerzo del cribado de cáncer, ampliación de derechos reproductivos, un plan específico de salud mental y gratuidad del transporte sanitario para residentes en el medio rural que deban desplazarse.

En educación y políticas sociales plantean educación gratuita y universal de 0 a 3 años, comedor escolar gratuito hasta los 16, libros de texto gratis en etapas obligatorias, incentivos para fijar población y empresas en zonas despobladas y un refuerzo de derechos laborales y de apoyo a jóvenes, familias, mujeres y personas mayores, con especial atención a la despoblación y al equilibrio entre ciudad y medio rural.