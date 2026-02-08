Elecciones Aragón 2026, resultados y escrutinio en directo
El PP obtiene 26 diputados, el PSOE 19, Vox 13, Chunta 6, Existe 2 y IU 1, con el 36% escrutado
ENCUESTA EL ESPAÑOL | Azcón vuelve a ganar y gobernará en Aragón, Pilar Alegría hunde al PSOE y Vox casi duplica sus resultados
Jorge Azcón ganaría las elecciones autonómicas de Aragón de este domingo con 28 escaños (los mismos que obtuvo en 2023), según la encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.
Por su parte, la candidata socialista y exministra de Educación Pilar Alegría hundiría al PSOE a su peor resultado en la región: perdería cinco escaños y se quedaría con tan sólo 17.
🔴 Resultados Elecciones Aragón
-
Resultados elecciones aragonesas | Con el 36 % escrutado, el PP pierde 2 escaños, el PSOE pierde 4 y Vox crece hasta los 13
Con el 36,07% del escrutinio provisional, el PP lidera con 26 diputados, dos menos que en 2023, mientras que el PSOE se mantiene en 19, perdiendo cuatro escaños respecto a las anteriores elecciones.
Vox sigue su tendencia al alza con 13 diputados, seis más que en 2023, y la Chunta Aragonesista suma 6, aumentando en tres su representación.
EXISTE se reduce a 2 diputados y la formación IU-Movimiento Sumar mantiene su presencia con 1 escaño.
-
Resultados elecciones Aragón | Con el 31 % escrutado, el PP pierde 3 escaños, el PSOE pierde 4 y Vox duplica hasta los 14
Con el 31,44% del escrutinio provisional, el PP lidera con 25 diputados, tres menos que en 2023, mientras que el PSOE retrocede a 19, perdiendo cuatro escaños respecto a las anteriores elecciones.
Vox mantiene su ascenso con 14 diputados, siete más que en 2023, y la Chunta Aragonesista suma 6, tres más que en los comicios anteriores.
EXISTE se reduce a 2 diputados, mientras que IU-Movimiento Sumar entra en el Parlamento con 1 escaño.
-
Resultados elecciones Aragón 2026 | Teruel Existe se mantiene optimista mientras avanza el escrutinio en Aragón
En la sede de Aragón Teruel Existe se respira un ambiente positivo y esperanzador donde el ‘partido de la despoblación’ se aferra a esos últimos sondeos donde apuntan que consiguen esos 3 diputados.
Con el 6% escrutado se mantienen “optimistas porque todavía quedan por contar los votos de las grandes ciudades de Aragón”.
Sobre el descenso del voto en la provincia prefieren no valorar por el momento “queda mucha noche por delante” subraya Guitarte.
-
Resultados elecciones Aragón | Con el 22 % escrutado, el PP pierde 4 escaños, el PSOE pierde 3 y Vox alcanza los 14
Con el 22,26% del escrutinio provisional, el PP cae a 24 diputados, perdiendo cuatro respecto a 2023, mientras que el PSOE se sitúa en 20, tres menos que en las anteriores elecciones.
Vox mantiene su crecimiento con 14 diputados, siete más que en 2023, y la Chunta Aragonesista suma 6, tres más que en los comicios anteriores.
EXISTE se reduce a 2 diputados y el PAR conserva su único representante.
-
Resultados elecciones aragonesas | Vox mantiene su avance mientras PP y PSOE pierden apoyos en Aragón al 18,48 %
Con el 18,48% del escrutinio provisional, el PP sigue liderando con 25 diputados, tres menos que en 2023, y el PSOE retrocede a 19 escaños, perdiendo cuatro respecto a las elecciones anteriores.
Vox mantiene su crecimiento con 14 diputados, siete más que en 2023, y la Chunta Aragonesista consolida su ascenso con 6 escaños, tres más que en los anteriores comicios. EXISTE se reduce a 2 diputados y el PAR mantiene su único representante.
-
Resultados elecciones de Aragón | CHA crece mientras PP y PSOE pierden terreno en los primeros resultados al 15,04%
-
Resultados elecciones Aragón 2026 | Con el 10 % escrutado, el PP pierde 2 escaños, el PSOE 3 y Vox duplica su resultado hasta los 14
Con el 9,61% del escrutinio provisional, el PP lidera con 26 diputados, dos menos que en 2023, mientras que el PSOE retrocede a 20 escaños, perdiendo tres respecto a las anteriores elecciones.
Vox consolida su ascenso y alcanza 14 diputados, siete más que en 2023, convirtiéndose en una fuerza clave en el Parlamento aragonés.
La Chunta Aragonesista suma 5 escaños, dos más que en 2023, mientras que EXISTE cae a 1 diputado y el PAR mantiene su único representante.
-
Resultados elecciones aragonesas 2026 | El PSOE no hace valoraciones a la espera de resultados
Tras conocer los sondeos y los primeros datos de escrutinio, el portavoz del PSOE, Jesús Morales, ha comparecido desde la sede, pero ha señalado que, como durante el resto de la campaña, no hacen valoraciones “por respeto”.
“No lo vamos a hacer por respeto, porque quedan muy pocos minutos para conocer el resultado real, el resultado que va a salir de las urnas y, por tanto, no sería prudente aventurarnos a valorar unos resultados que no son los definitivos”, ha explicado Morales.
Así pues, el portavoz se ha limitado a mostrar su agradecimiento a los aragoneses y a las personas que “han hecho posible” esta jornada electoral.
“Hoy acaba este proceso electoral, un proceso que hemos vivido desde el PSOE con muchísima emoción, con muchísimas ganas e ilusión. Hemos escuchado a la ciudadanía, hemos planteado soluciones a los problemas reales de Aragón y ahora, en pocos minutos, vamos a conocer el resultado”, ha finalizado.
-
Resultados elecciones de Aragón 2026 | PP lidera el escrutinio provisional al 7,77 % mientras Vox mantiene su ascenso
Con el 7,77% del escrutinio provisional, el PP sigue al frente con 25 diputados, tres menos que en 2023, mientras que el PSOE se mantiene en 19, perdiendo cuatro escaños respecto a las elecciones anteriores.
Vox continúa su tendencia al alza y alcanza 14 diputados, siete más que en 2023, consolidándose como una fuerza clave en el Parlamento aragonés.
La Chunta Aragonesista suma 5 escaños, aumentando en dos su representación, EXISTE mantiene sus 3 diputados y el PAR conserva su único representante.
A pesar de estos datos, es muy pronto para sacar conclusiones definitivas, ya que solo se ha contabilizado una parte mínima del voto. Los resultados provisionales podrían variar a medida que avance el escrutinio y se complete el recuento en todas las provincias de Aragón.
-
Elecciones Aragón 2026 | La sede del PSOE sigue de cerca los resultados del escrutinio
-
Resultados elecciones autonómicas de Aragón | Pedro J. Ramírez: "Toca hacer un llamamiento inmediato a que se convoquen elecciones generales"
Ante el resultado del sondeo de las elecciones de Aragón y el notable declive del PSOE bajo la candidatura de Pilar Alegría, el director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha querido pronunciarse sobre la situación política actual.
El director ha hecho un llamamiento directo a la acción, afirmando que “toca hacer un llamamiento inmediato a que se convoquen elecciones generales”, subrayando cómo los resultados aragoneses reflejan un contexto que exige una renovación política a nivel nacional.
-
Resultados elecciones Aragón | El PP de Jorge Azcón se mantiene líder al 4,07 %
Con el 4,07% del escrutinio provisional, el PP mantiene el liderazgo con 26 diputados, dos menos que en 2023, mientras que el PSOE retrocede a 19 escaños, perdiendo cuatro respecto a las anteriores elecciones.
Vox continúa su ascenso y alcanza 14 diputados, siete más que en 2023, consolidándose como una fuerza creciente en Aragón.
La Chunta Aragonesista suma 5 escaños, dos más que en 2023, EXISTE pierde uno y se queda con 2 diputados, y el PAR mantiene su único representante.
Aun así, es muy pronto para sacar conclusiones definitivas, ya que solo se ha contabilizado una pequeña parte del voto. Los resultados provisionales podrían cambiar a medida que avance el escrutinio y se complete el recuento en todas las provincias.
-
Resultados elecciones de Aragón | PP lidera el escrutinio provisional al 3,38 % mientras Vox sube con fuerza
Con el 3,38% del escrutinio provisional, el PP se mantiene al frente con 26 diputados, dos menos que en 2023, mientras que el PSOE cae a 18, perdiendo cinco escaños respecto a las anteriores elecciones.
Vox sigue su tendencia al alza y sube hasta 14 diputados, siete más que en 2023, consolidándose como una fuerza creciente en el Parlamento aragonés.
La Chunta Aragonesista alcanza 5 escaños, sumando dos más, mientras que EXISTE mantiene sus 3 diputados y el PAR logra un escaño.
Aun así, es muy pronto para sacar conclusiones definitivas, ya que solo se ha contabilizado una pequeña parte del voto.
Los resultados provisionales podrían variar a medida que avance el escrutinio, y la configuración final del Parlamento dependerá de cómo se reparta el resto del voto en las diferentes provincias.
-
Resultados elecciones aragonesas | El PAR mantiene la cautela ante el último sondeo y a la espera de resultados
El último sondeo ha sido claro y deja sin representación al PAR. Ante este posible resultado Luis Estaún, portavoz de la ejecutiva del PAR ha señalado que están “pendientes” del escrutinio.
“Llevamos 50 años defendiendo los colores de Aragón y se ha dado las circunstancias de que estas elecciones no eran las mejores para nosotros”, ha valorado.
Así ha manifestado que el adelanto electoral ha supuesto presentarse “aislados de elecciones locales de nuestro poder local de casi 400 concejales y 90 alcaldes”: “La circunstancia de competición no era las mejores para el PAR”.
Igualmente mantienen la esperanza: “Somos resilientes, vamos a afrontar el resultado, sea el que sea con optimismo y con ganas de seguir trabajando”.
Sin embargo, el último escrutinio les ha dado 1 escaño por lo que las posibilidades de PAR de tener representación en el Gobierno aragónes todavía se mantienen vivas.
-
Resultados elecciones Aragón | El escrutinio de las elecciones aragonesas se asoma con un 1,82% escrutado
Con el 1,82% del escrutinio provisional, el PP lidera con 28 diputados, mientras que el PSOE retrocede a 18 escaños, perdiendo cinco respecto a las anteriores elecciones.
Vox experimenta un fuerte ascenso hasta 13 diputados, seis más que en 2023, y la Chunta Aragonesista suma 4, aumentando en uno su representación. Por su parte, EXISTE mantiene sus 3 diputados, y el PAR logra un escaño.
Aun así, es muy pronto para sacar conclusiones definitivas, ya que solo se ha contabilizado una pequeña parte del voto y los resultados provisionales podrían variar significativamente a medida que avance el escrutinio.
-
Resultados elecciones aragonesas 2026 | Jorge Azcón vuelve a ganar y gobernará, mientras Pilar Alegría lleva al PSOE a su peor resultado histórico en Aragón
Según la encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, Jorge Azcón repetiría como vencedor de las elecciones autonómicas de Aragón con 28 escaños, los mismos que obtuvo en 2023, mientras que Pilar Alegría hundiría al PSOE a su peor resultado histórico en la región, con 17 diputados y una caída de seis escaños, reflejando un posible voto de castigo al Gobierno de Sánchez.
Vox, por su parte, experimenta un fuerte crecimiento y casi dobla su representación hasta 13 escaños, consolidándose como socio necesario para que Azcón pueda gobernar.
El PP y Vox sumarían 41 diputados, suficiente para la mayoría absoluta (34), mientras que el resto del espectro político se mantiene fragmentado: la Chunta crece a 5 escaños, IU repite con 1, y partidos como PAR, Podemos o Se Acabó la Fiesta se quedarían fuera del Parlamento.
-
Resultados y escrutinio elecciones Aragón | El PP ve una “clara victoria” de Jorge Azcón y un “fracaso contundente” del PSOE
La secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós, ha celebrado la “clara” victoria que dan los sondeos a su formación, así como el “fracaso contundente” del PSOE.
No obstante, desde el PP apelan a la prudencia y a esperar a que se conozcan los resultados definitivos de los votos de los aragoneses.
“Tenemos ganas, ilusión y nervios de conocer el resultado final. He visitado colegios electorales y he visto con muchas ganas a nuestra gente, apoderados e interventores para participar de forma activa en este proceso”, ha afirmado.
-
Resultados elecciones de Aragón 2026 | Olvena cierra el escrutinio en Huesca con victoria de VOX
El primer pueblo en completar el escrutinio de Huesca ha sido Olvena. Según los resultados, VOX se impone con 16 votos, seguido del PP con 10, el PSOE con 3 y la Chunta Aragonesista con 1.
Este pequeño municipio marca así el inicio del recuento en la provincia, ofreciendo una primera radiografía de cómo se está distribuyendo el apoyo entre las fuerzas políticas en estas elecciones autonómicas.
-
Resultados elecciones aragonesas | Las estimaciones darían como ganador al PP con 28 escaños en las elecciones autonómicas
Las estimaciones de las elecciones autonómicas en Aragón muestran un panorama favorable para el PP, que lideraría en las tres provincias: en Zaragoza conseguiría 15 escaños, en Huesca 8 y en Teruel 5.
El PSOE se situaría como segunda fuerza, con 9 escaños en Zaragoza, 5 en Huesca y 3 en Teruel.
VOX mantendría un papel relevante, con 7 escaños en Zaragoza, 3 en Huesca y 3 en Teruel, mientras que formaciones regionalistas y de izquierda, como CHA, IU o AE/TE, obtendrían representación más limitada: CHA lograría 3 escaños en Zaragoza y 2 en Huesca, IU 1 en Zaragoza, y AE/TE 3 en Teruel.
Estos datos dibujan un escenario fragmentado en el Parlamento aragonés, donde los pactos serán clave para formar gobierno.
El PP se perfila como claro vencedor de las elecciones autonómicas en Aragón, pero sin alcanzar la mayoría absoluta por sí solo.
El PSOE sufriría un retroceso significativo y quedaría relegado a la segunda posición, mientras que VOX consolida su papel como fuerza clave para posibles pactos.
Las formaciones regionalistas y de izquierda, como CHA, IU y AE/TE, mantendrían presencia limitada pero podrían ser decisivas en un Parlamento fragmentado.
En conjunto, estos resultados apuntan a que la gobernabilidad en Aragón dependerá inevitablemente de acuerdos entre partidos, con negociaciones que serán determinantes para conformar el próximo gobierno autonómico.
-
Resultados elecciones Aragón 2026 | Alegría tendrá el peor resultado de la historia del PSOE y Azcón podría perder hasta dos escaños
Este domingo, 1.036.321 aragoneses estaban llamados a las urnas para renovar los 67 escaños de las Cortes de Aragón.
Unas elecciones que, de confirmarse las últimas encuestas publicadas al cierre de los colegios electorales por Aragón TV, no son nada positivas para el PSOE que cosecharía su peor resultado de la historia.
En estas elecciones autonómicas se repite un escenario habitual en la región: sin mayoría absoluta para ningún partido. Esto significa que, como en convocatorias anteriores, los grupos parlamentarios tendrán que pactar para formar gobierno.
Según esta última encuesta de GAD3 para la televisión aragonesa, el Partido Popular se situará entre los 26 y 28 escaños.
Con el peor de los resultados, Jorge Azcón experimentaría una ligera caída de dos diputados respecto a las elecciones de 2023.
Por su parte, el PSOE sufre un desplome histórico, perdiendo entre cinco y seis escaños para quedar en torno a los 17 o 18 representantes. De conseguir 17, su candidata, Pilar Alegría, situaría al PSOE en su peor momento electoral en Aragón.