Elecciones Aragón 2026, resultados y escrutinio en directo

Este domingo, 1.036.321 aragoneses estaban llamados a las urnas para renovar los 67 escaños de las Cortes de Aragón.

Unas elecciones que, de confirmarse las últimas encuestas publicadas al cierre de los colegios electorales por Aragón TV, no son nada positivas para el PSOE que cosecharía su peor resultado de la historia.

En estas elecciones autonómicas se repite un escenario habitual en la región: sin mayoría absoluta para ningún partido. Esto significa que, como en convocatorias anteriores, los grupos parlamentarios tendrán que pactar para formar gobierno.

Según esta última encuesta de GAD3 para la televisión aragonesa, el Partido Popular se situará entre los 26 y 28 escaños.

Con el peor de los resultados, Jorge Azcón experimentaría una ligera caída de dos diputados respecto a las elecciones de 2023.

Por su parte, el PSOE sufre un desplome histórico, perdiendo entre cinco y seis escaños para quedar en torno a los 17 o 18 representantes. De conseguir 17, su candidata, Pilar Alegría, situaría al PSOE en su peor momento electoral en Aragón.