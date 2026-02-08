Las elecciones de este domingo llegan en un contexto de cambios y debates sobre el desarrollo rural, la financiación autonómica y las políticas sociales, temas que marcarán la decisión de muchos votantes.
La diversidad de candidaturas, que incluye tanto partidos nacionales como regionalistas, añade incertidumbre sobre cómo se repartirá la representación en las Cortes.
-
Elecciones de Aragón | ¿Cómo funciona el voto por correo hoy?
El voto por correo ya ha sido emitido en días previos y se incorpora al escrutinio una vez cierran los colegios.
-
Elecciones de Aragón | ¿Se puede votar en un colegio distinto al asignado?
No. Cada elector debe votar exclusivamente en el colegio y mesa que le corresponden según el censo.
-
Elecciones de Aragón | Paz Masegosa, votante desde hace 40 años en Huesca: “No hacerlo sería un gravísimo error”
En el colegio electoral del pabellón polideportivo Juan XXIII de Huesca, Paz Masegosa (72 años) asegura que desde que ha podido votar, “no ha habido unas elecciones en las que no lo haya hecho”.
Es más, con su sobre ya listo en la mano, considera que no hacerlo es “un gravísimo error”. “Hace 40 años ya” que se mudó desde Guadalajara a la capital del Alto Aragón y, al igual que hacía en su tierra natal, insiste en que “es muy importante decidir entre todos quién queremos que nos represente”.
-
Elecciones de Aragón | Los candidatos autonómicos ya han votado en las elecciones de Aragón
La jornada de las elecciones autonómicas aragonesas está transcurriendo con normalidad. Ya han votado el 11% de los aragoneses, entre ellos los principales candidatos a presidir la comunidad.
"Es el día en el que los aragoneses tienen la oportunidad de expresar su opinión y yo quiero animarles a que lo hagan. Es la primera vez que lo hacemos solo en Aragón, pero se nos va a escuchar en toda España", decía el líder de los populares, Jorge Azcón, tras depositar su papeleta.
-
Elecciones de Aragón | Monica Jordán, venezolana con nacionalidad española
Mónica Jordán es una venezolana que lleva 8 años viviendo en Zaragoza, de donde es su padre. Así pues, tiene la nacionalidad española desde varios años y desde el 2008 ha participado en las elecciones. Mónica acude a votar al instituto de educación secundaria Elaios y reconoce que cada vez que lo hace no puede “evitar la comparación” con su país.
"Aquí es muy tranquilo. Me parece casi como una celebración en familia. Me llama la atención, porque el proceso ahi es muy diferente. Votas con miedo, es muy estricto y solo pasan a las urnas quienes van a votar, no se ven niños y tienes que dar tu huella", detalla. "No hay que dejar de aprovechar este derecho”, defiende Jordán.
-
Elecciones de Aragón | ¿Cuántos escaños hacen falta para la mayoría absoluta?
La mayoría absoluta en las Cortes de Aragón está fijada en 34 diputados.
-
Elecciones de Aragón | ¿Cómo se reparten los escaños por provincias?
Zaragoza elige 35 diputados, Huesca 18 y Teruel 14, independientemente del tamaño de cada municipio.
-
Elecciones de Aragón | ¿Qué pasa si llego al colegio a las 20:00 y hay cola?
Si el elector está dentro del colegio o en la fila antes de las 20:00, tiene derecho a votar aunque el cierre se produzca después.
-
Elecciones de Aragón 2026 | ¿Hasta qué hora se puede votar?
Los colegios electorales permanecen abiertos desde las 9:00 hasta las 20:00 horas. A las ocho de la tarde se cierran las urnas y comienza el escrutinio.
-
Elecciones de Aragón 2026 | Alejandro Nolasco, candidato de Vox, ya ha ejercido su derecho al voto
El candidato de Vox Aragón, Alejandro Nolasco, ha acudido a su colegio electoral para depositar su papeleta en estas elecciones autonómicas del 8 de febrero, sumándose así a otros líderes políticos que ya han votado.
Nolasco, cabeza de lista por Vox y figura destacada en la campaña por su discurso crítico al bipartidismo, ha animado a la ciudadanía a participar en la jornada y a expresar su opinión en las urnas con normalidad y responsabilidad.
-
Elecciones de Aragón 2026 | Frío y una organización mejorable
En el gimnasio del IES Ramón y Cajal de Zaragoza están pasando frío este 8-F. "La calefacción está puesta, pero con tanto abrir y cerrar la puerta es como si nada", explicaba uno de los interventores.
"Pone mesa A, pero hay varias mesas A y la gente se pierde. Deberían haber puesto un plano o haber señalado todo con colores", comentaba. En este colegio electoral, caracterizado por su mezcolanza de votantes de todos los colores, la afluencia está siendo alta. "Pero de momento tranquilidad. Hemos tenido que dar algún justificante y poco más", confirmaba uno de los presidentes de mesa.
-
Elecciones de Aragón 2026 | De Segovia a Zaragoza de madrugada para apoyar una mesa electoral
"He salido de mi casa a las 4 de la mañana", confiesa César, apoderado de Vox en el colegio público Río Ebro. Esta es otra realidad que se vive durante la jornada de hoy. César es de un pueblo de Segovia, Cuéllar, y ha venido a Zaragoza junto con otro compañero de la localidad de Cantalejo para hacer apoyo. "El próximo mes nos toca a nosotros y vendrá alguien de Aragón", subraya.
-
Elecciones de Aragón 2026 | El candidato de Chunta Aragonesista ha votado en su localidad natal
Día histórico. Gracias♥️ pic.twitter.com/R9h9kwe0Ks— Jorge Pueyo (@jorge_pueyo95) February 8, 2026
-
Elecciones de Aragón 2026 | María Goicoetxea vota en su pueblo natal Villanueva de Gallego
La candidata de Podemos Alianza Verde, María Goicoetxea, ha votado a las 12.00 en el CEIP Pintor Pradilla de su pueblo natal Villanueva de Gallego.
"Quería animar a los aragoneses y a las aragonesas a que salieran a votar, que hoy ejercieran ese derecho que tanto nos costó conseguir", ha señalado tras ejercer su derecho al voto. Así ha manifestado que todo aquel que acuda lo haga "con ilusión, que lo hagan con esperanza y con la certeza de que otro Aragón es posible".
"Un Aragón que mantenga sus servicios públicos en primer lugar donde la vivienda sea una prioridad y donde los fondos buitre y las multinacionales estén alejados de nuestros recursos naturales", ha manifestado. Por ello ha subrayado que "cada voto cuenta para frenar a la extrema derecha y por tanto ese mensaje de participación, de esperanza y de que otro Aragón es posible".
-
Elecciones de Aragón 2026 | El IES Miguel de Molinos, punto de votación y de encuentros familiares
En el IES Miguel de Molinos no solo había gente que pasaba a votar, sino que también había quien iba de visita. Es el caso de dos amigas que han acudido para ver al yerno de una de ellas que está en una de las mesas electorales. "A nosotras no nos toca aquí, hemos venido a verle y ya vamos a votar a nuestro centro", explica.
También para pasear llegaban muchos menores con sus padres. Por ejemplo, Sofía, quien aprovechaba para ver el que será su instituto el año que viene.
-
Elecciones de Aragón 2026 | Natalia Chueca ejerce su derecho a voto
¡Yo ya he votado!— Natalia Chueca (@ChuecaNatalia) February 8, 2026
Te animo a que salgas a votar y ejerzas tu derecho al voto, para entre todos seguir construyendo un #aragonimparable #8F #eleccionesaragon #jorgeazcon #democracia pic.twitter.com/GMJGLMNhPb
-
Elecciones de Aragón 2026 | Mucha actividad en el IES Miguel de Molinos, en Zaragoza
Mucho movimiento en el IES Miguel de Molinos de Zaragoza. "Para el aula donde me tocaba había hasta fila en el pasillo", cuenta Sergio a EL ESPAÑOL.
Tanto los apoderados como algunos de los miembros de las mesas ratifican que está pasando bastante gente, sobre todo ahora que se acerca el mediodía. Un apoderado del PSOE, que ya lleva 5 o 6 elecciones acudiendo a este instituto, señala que lo mejor es que todo "está sucediendo sin incidencias".
-
Elecciones de Aragón 2026 | Con la mascota o en patines
La jornada está dejando imágenes curiosas. Hay personas que han acudido al colegio electoral con su mascota, con el nieto en patines...
En la imagen, Galleta, uno de los perros que más ha llamado la atención en el IES Goya y que ha acompañado a sus dueños incluso en el momento de depositar la papeleta.
-
Elecciones de Aragón 2026 | Interventores de Pontevedra y Tarragona
Los partidos han movilizado a su gente para estar en todos los colegios electorales. Vox ha traído a voluntarios de toda Cataluña y por Se Acabó La Fiesta han venido desde Pontevedra.
También se ha visto a algún diputado canario en otra de las mesas de la capital. Todos coinciden en que la jornada se está desarrollando sin incidencias y se muestran sorprendidos de la afluencia de gente, especialmente desde las 11:00. Por delante tienen una intensa jornada que se alargará hasta el recuento.
-
Elecciones de Aragón 2026 | También pueden votar residentes en el extranjero sin solicitud previa
Más de 44.000 aragoneses residentes fuera de España figuran en el censo y pueden votar en estas elecciones sin tener que haber solicitado el voto con antelación.