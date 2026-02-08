La candidata de Podemos Alianza Verde, María Goicoetxea, ha votado a las 12.00 en el CEIP Pintor Pradilla de su pueblo natal Villanueva de Gallego.

"Quería animar a los aragoneses y a las aragonesas a que salieran a votar, que hoy ejercieran ese derecho que tanto nos costó conseguir", ha señalado tras ejercer su derecho al voto. Así ha manifestado que todo aquel que acuda lo haga "con ilusión, que lo hagan con esperanza y con la certeza de que otro Aragón es posible".

"Un Aragón que mantenga sus servicios públicos en primer lugar donde la vivienda sea una prioridad y donde los fondos buitre y las multinacionales estén alejados de nuestros recursos naturales", ha manifestado. Por ello ha subrayado que "cada voto cuenta para frenar a la extrema derecha y por tanto ese mensaje de participación, de esperanza y de que otro Aragón es posible".