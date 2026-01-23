La Policía investiga una nueva filtración de datos personales de Ayuso, Moreno Bonilla y otros presidentes del PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en el Día de Madrid en Fitur, este viernes. Daniel González Efe

La Policía Nacional investiga nuevas filtraciones de datos personales y sensibles del ministro de Transportes, Óscar Puente, y responsables de Renfe o Adif, además de otra difusión de información privada de presidentes autonómicos como la dirigente madrileña Isabel Díaz Ayuso o el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Fuentes policiales han indicado a la agencia Efe que agentes especialistas en ciberdelincuencia adscritos a la Comisaría General de Información han abierto una investigación sobre estas filtraciones de datos hechas públicas en las últimas horas por los propios hackers en redes sociales y foros privados.

De hecho, las fuentes consultadas apuntan que lo más probable es que estos datos hayan sido hackeados hace tiempo y que periódicamente son compartidos y difundidos en sus redes aprovechando el escenario actual, en este caso ligado a la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba).

Así, bajo el alias Vindex, un hacker ha difundido en dos fases información de carácter personal del ministro Puente y otros altos cargos de Transportes como el secretario de Estado José Antonio Santano Clavero; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; y el responsable de de Adif y Adif-Alta Velocidad, Luis Pedro Marco de la Peña.

Para este pirata informático su acción era una represalia al considerarles culpables del siniestro de los trenes del pasado domingo.

En paralelo a esta filtración de información, otro hacker, bajo el sobrenombre de Eurogosth, ha difundido también DNI, direcciones o teléfonos de responsables autonómicos como la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla; el de Aragón, Jorge Azcón; de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; o del presidente de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

También se incluyen datos difundidos de la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola; de la de Navarra, María Chivite; o del lehendakari, Imanol Pradales, entre otros.

Las fuentes policiales consultadas dicen a Efe que es frecuente que entre estos hackers, la mayoría muy jóvenes, se publiquen estas bases de datos pirateadas en canales de Telegram, como fue el caso de otra difusión de información conocida el pasado mes de septiembre que afectaba a datos sobre el presidente Pedro Sánchez, ministros como Margarita Robles o José Manuel Albares, y otros cargos del Ejecutivo o miembros del CNI.

El pasado julio, la Policía Nacional detuvo a dos jóvenes en Las Palmas por su presunta participación en una acción similar que conllevó la filtración de domicilios, teléfonos, números de DNI y direcciones de correo electrónico de ministros y militantes socialistas e implicados en el caso Koldo.

En este caso también se empleó un canal de Telegram para publicar datos personales de varios ministros, de la presidenta del Congreso, Francina Armengol o del presidente de la Generalitat Cataluña, Salvador Illa.