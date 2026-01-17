Maíllo reivindica la alianza de Izquierda Unida con Podemos en Extremadura y pide "ir más allá" de Sumar en las generales

Las claves nuevo Generado con IA Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, reivindica la alianza con Podemos en Extremadura y aboga por superar el marco de Sumar de cara a las próximas generales. Maíllo celebra los resultados de Unidas por Extremadura en las elecciones del 21-D, donde la coalición obtuvo siete diputados, cuatro de ellos de IU. Irene Montero, de Podemos, critica que IU no se desmarque del PSOE en cuestiones clave como vivienda y política exterior, y advierte contra regalar el voto progresista al PSOE. Maíllo exige la intervención del Estado en el mercado de alquiler y la cesta de la compra, y condiciona el apoyo al envío de tropas a Ucrania a un marco de alto el fuego auspiciado por la ONU.

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha reivindicado este sábado la alianza de IU con Podemos en Extremadura y ha llamado a "ir más allá de Sumar" en las próximas elecciones generales.

Durante la presentación del informe político ante la Coordinadora Federal del partido, Maíllo ha celebrado el resultado de Unidas por Extremadura (candidatura formada por IU con Podemos, sin Sumar) en las recientes elecciones del 21-D: la coalición obtuvo siete diputados, cuatro de ellos de IU.

"La izquierda no está condenada a la irrelevancia, si se centra en los problemas de la mayoría social”, ha reflexionado.

“Izquierda Unida existe para construir mayorías sociales", ha dicho al respecto, "las organizaciones que conforman Sumar (Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar) llevan tiempo explorando la posibilidad de un acuerdo que nos lleve en las mejores condiciones a las elecciones generales".

De este modo, ha dejado la puerta abierta a recuperar la alianza con Podemos, aunque su partido es consciente de que la vicepresidenta Yolanda Díaz constituye el principal obstáculo para este acuerdo.

Antonio Maíllo ha advertido de que "no será suficiente con un acuerdo unitario. Hay que ir más allá, organizar la esperanza, agruparnos en torno a un proceso político movilizador. Sin caer en el desánimo”.

En respuesta a estas declaraciones, la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sostenido este sábado que lo que fragmenta a la izquierda es pedir el voto a la gente para "luego regalárselo al PSOE".

De este modo, Montero ha criticado que Izquierda Unida no se desmarque del PSOE en algunas cuestiones vitales como el problema de la vivienda o la política exterior.

"Lo que España necesita es que la gente que defiende los servicios públicos, que quiere hospitales y escuelas públicas, políticas de lucha contra las violencias machistas, tenga una acción política a la que votar", ha dicho Montero durante un acto celebrado en Zaragoza.

Por su parte, en el acto celebrado en Izquierda Unida, Antonio Maíllo ha señalado que "La extrema derecha avanza cuando la izquierda se encierra en burbujas identitarias o en posiciones alejadas de la vida cotidiana".

Respecto al problema de la vivienda, Maíllo ha afirmado que el Estado debe intervenir, pero "en la dirección correcta". Y ha instado a prorrogar los 600.000 contratos de alquiler que vencen este año.

Pero también ha considerado que el Estado debe intervenir los precios de la cesta de la compra, cuando "el pescado fresco se convierte en producto de lujo".

Política Internacional

De cara a la ronda de contactos que el presidente Pedro Sánchez inicia este lunes, Maíllo ha anunciado que IU sólo apoyará el envío de tropas españolas a Ucrania si se da "en el marco de la verificación de un alto el fuego pactado por todas las partes" y si es "auspiciado por Naciones Unidas".

En clave internacional, ha calificado de "gánster" al presidente de EEUU, Donald Trump.

"A la agresión cometida sobre Venezuela", ha dicho, "se suma la amenaza de Trump contra Cuba, Colombia y México".

A su juicio, la intervención de EEUU en Venezuela para capturar a Maduro fue "un acto de guerra con más de 100 víctimas mortales, un acto criminal. EEUU hace valer sus intereses económicos mediante la fuerza

Es gansterismo político puro y duro", ha añadido.



Maíllo ha reivindicado la salida de España de la OTAN. "Trump también amenaza a Europa con anexionarse Groenlandia por las buenas o las malas", ha denunciado el coordinador de IU.

Y ha añadido que "a EEUU e Israel no les importa la brutal represión en Irán. Solo quieren acabar con la teocracia persa para instalar en Irán un gobierno títere al servicio de sus intereses".



