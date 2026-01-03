España, país de perros: suma 9,5 millones de canes frente a 6,6 millones de niños y cada vez nacen menos bebés

Factores como la precariedad laboral, el alto coste de la vivienda y la dificultad para conciliar explican el auge de mascotas frente al descenso de nacimientos.

Uno de cada cuatro hogares españoles tiene un perro y por cada bebé nacido en 2025 se registró aproximadamente un perro nuevo.

El descenso de la natalidad es estructural, con cada vez menos nacimientos anuales; en 2025 se registró la cifra más baja desde 1941.

En España hay 9,5 millones de perros registrados en 2025, superando los 6,6 millones de niños menores de 14 años.

España avanza hacia una transformación demográfica silenciosa pero profunda. Mientras el número de nacimientos continúa en mínimos históricos, el censo de animales de compañía, especialmente de perros, no deja de crecer.

Nuestro país ha registrado alrededor de 9,5 millones de perros en 2025, lo que supone aproximadamente un 3% más que el año anterior, de acuerdo con la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (AEDPAC).

Los datos contrastan con el número de niños menores de 14 años que hay registrados en España.

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2025, en nuestro país hay alrededor de 6,6 millones de niños, teniendo en cuenta que, hasta el 31 de octubre de este pasado año, nacieron 267.498 bebés.

Cada vez se registran menos nacimientos en España. En 2023, hubo aproximadamente 322.075 bebés y en 2024, alrededor de 318.005.

Sumando noviembre y diciembre a los datos de 2025, se confirma la tendencia de que, probablemente, sea la cifra más baja desde el comienzo de la serie histórica en 1941. Hay que tener en cuenta, que el último año que creció la tasa de natalidad fue en 2014.

Así, los datos muestran dos tendencias que avanzan en direcciones opuestas: por un lado, la caída de la natalidad se ha convertido ya en un fenómeno estructural y, por otro lado, el aumento sostenido del número de mascotas, que convierten a España en uno de los países europeos con mayor proporción de perros por habitante.

Pero, en cualquier caso, las cifras señalan que uno de cada cuatro hogares en nuestro país tiene perros y, que por cada bebé nacido en 2025, se registró aproximadamente un perro nuevo.

Y si se amplía la mirada al conjunto de la población infantil, el contraste sigue siendo significativo. España cuenta con casi tres millones más de perros que niños, una diferencia que hace apenas veinte años habría resultado impensable.

En opinión de AEDPAC, hay una "insistencia" en mantener la tendencia de tenencia de mascotas al alza. "No es una moda pasajera", aseguran desde esta entidad.

Descenso de nacimientos

El descenso de los nacimientos no es nuevo, pero sí cada vez más acusado. España lleva años registrando menos de 300.000 nacimientos anuales, muy lejos de los más de 600.000 que se contabilizaban a comienzos de los años 2000.

El resultado es una pirámide poblacional cada vez más estrecha en su base y más ancha en los tramos de mayor edad.

El incremento en la tenencia de mascotas en los hogares españoles refleja, además, una respuesta multifacética a los cambios sociales y económicos que rigen nuestra sociedad.

Cada vez más personas optan por tener una mascota en lugar de tener hijos dadas las complicadas condiciones financieras que enfrenta, sobre todo, la población joven.

Factores como la precariedad laboral, el retraso en la edad de emancipación, la actual crisis de vivienda y la dificultad para conciliar vida laboral y familiar explican buena parte de la caída en la natalidad y el aumento en la tenencia animal.

La edad media a la que las mujeres tienen su primer hijo supera ya los 32 años, una de las más altas de Europa, y cada vez más personas renuncian directamente a la maternidad o paternidad.

En otros casos, sin embargo, y según la citada asociación, la tenencia de animales supone un "factor refugio" para aquellas personas que, por condiciones adversas, "no pueden tener hijos y se refugian en tener mascotas".

Hay que tener en cuenta, que los únicos datos de mascotas disponibles son aquellos que manejan los colegios veterinarios de cada autonomía o las asociaciones que actúan en defensa de los derechos de los animales.

Las cifras pueden variar, dado que muchos dueños siguen sin identificar a sus mascotas, pese a que es obligatorio, o que otros tantos no notifican del fallecimiento de la mascota, cuando mueren fuera de una clínica veterinaria.

El último estudio disponible de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), correspondiente al cierre de 2024, explica que también se registraron 5,8 millones de gatos, 7,8 millones de peces o animales de acuario, 5 millones de pájaros o aves, 1,4 millones de reptiles o 1,5 millones de pequeños mamíferos.

Es un sector que, además, tiene un alto volumen de negocio: según el mismo estudio, en 2024 facturó 2.053 millones de euros. Se estima que, en cuanto al gasto por mascota, los españoles destinan de media 1.260 euros al año.

Que haya más perros que niños en España no es solo una curiosidad estadística. Es un síntoma de un país que envejece, que tiene dificultades para renovar su población, y cuyos jóvenes redefinen sus prioridades vitales. De esta forma, se plantea el debate público, con respecto a las pensiones y al impacto de esta tendencia en la estructura socioeconómica del país.