Hallan quemada la caja fuerte robada con votos del 21-D y la Junta Electoral permite volver a votar a los 124 afectados

La caja fuerte fue sustraída de la oficina de Correos de Fuente de Cantos, según un comunicado de la empresa pública.

La Junta Electoral de Extremadura ha habilitado un sistema para que los 124 ciudadanos afectados puedan volver a votar.

La Guardia Civil ha encontrado calcinada la caja fuerte robada en Fuente de Cantos (Badajoz) que contenía votos por correo para las elecciones del 21-D.

Por otro lado, la Junta Electoral de Extremadura ha habilitado un sistema para permitir volver a votar a los 124 ciudadanos afectados.

Todo ello figura en un comunicado emitido por la empresa pública Correos, de cuya oficina de Fuente de Cantos fue sustraída la caja fuerte.

