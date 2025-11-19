Los siete 'trofeos' de la trama de Cerdán: del "¡Bingo!" en Logroño a la "expansión internacional" en Marruecos y Gabón

Se han detectado irregularidades como pagos de conceptos imprecisos, contratación de familiares y la participación activa de Cerdán en negociaciones y viajes oficiales para favorecer los intereses de Acciona y Servinabar.

La trama operó en grandes obras como la Ronda Sur de Logroño, el Puente Centenario de Sevilla, Sant Feliú de Llobregat y el túnel de Belate, y trató de expandirse internacionalmente con proyectos en Marruecos y Gabón.

Servinabar habría recibido al menos 6,7 millones de euros gracias a contratos en los que, según la UCO, la empresa cobraba el 2% del importe adjudicado tras firmar memorandos con Acciona antes de las licitaciones.

La UCO de la Guardia Civil ha documentado el modus operandi de una presunta trama corrupta vinculada a Santos Cerdán, número 3 del PSOE, que habría facilitado contratos millonarios públicos a la empresa Servinabar, participada por él, a través de acuerdos con Acciona.

El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado el modus operandi de la presunta trama corrupta de Santos Cerdán, al acreditar las relaciones económicas entre la empresa Servinabar y la multinacional Acciona. Esas relaciones se tradujeron en unos ingresos de 6,7 millones de euros para la compañía del número 3 del PSOE.

Ambas fueron adjudicatarias de contratos del Ministerio de Transportes de los que "se habrían derivado presuntos pagos a José Luis Ábalos y Koldo García" gestionados por el exdirigente socialista, afirma la UCO.

Según los investigadores, con anterioridad a las adjudicaciones, Acciona y Servinabar firmaban memorandos de entendimiento en los cuales la empresa navarra -cuya propiedad se atribuye a Cerdán en un 45%- se asignaba el 2% neto del importe de cada contrato público.

Una vez que la licitación de la obra era otorgada por el Ministerio que dirigía Ábalos, Servinabar firmaba un contrato de prestación de "supuestos" servicios a Acciona, dice la UCO, que duda de la realidad de esas prestaciones.

En total, los ingresos de la mercantil navarra procedentes de Acciona desde 2015 ascendieron, al menos, a 6.707.294,67 euros, según los datos de los investigadores.

La UCO ha analizado los ingresos de la empresa de Antxon Alonso y Cerdán, y ha calculado que el 75,33 % de ellos procedían de su relación con Acciona y de las obras adjudicadas a la constructora.

La documentación que acredita el modo de proceder de la trama fue hallada en la casa de Antxón Alonso, el socio de Santos Cerdán, y en la sede de Servinabar, en el centro de Pamplona.

También se han obtenido pruebas de la intermediación del exdirigente socialista en otros trabajos para la multinacional, incluso proyectos a nivel internacional que no salieron adelante.

1. Mina Muga

La primera alianza entre las dos constructoras evidencia, según la UCO, que la trama funcionaba antes de que Ábalos llegara al Ministerio de Transportes. Y también el origen de la relación entre Cerdán y Koldo García, así como de su presunta red corrupta.

El papel de Servinabar en esta licitación minera, a través de Antxón Alonso y Santos Cerdán, consistía en convertirse en el "nexo conector" entre los directivos de Acciona y la empresa Geoalcali y la Administración pública.

Los investigadores apuntan a la influencia de Santos Cerdán para asegurar que las adjudicaciones salieran a delante. El futuro del proyecto "estaba supeditado" a una declaración de impacto ambiental favorable, por parte del Ministerio de Transición Ecológica.

Esa acreditación "fue concedida por el entonces director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental, Francisco Javier Cachón de Mesa". Fue el PNV quien propuso mantener a este individuo en el cargo, "trasladando Santos (Cerdán) dicha petición a Koldo junto con otros nombramientos".

Fotografía de Santos Cerdán con uno de los empresarios investigados hallada en el teléfono de Antxon Alonso. E.E

Esta petición se produjo con motivo de la formación de Gobierno tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez al poder en 2018.

Cachón terminaría firmando después la Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto del que se beneficiarían Acciona y Servinabar el 31 de mayo de 2019, cuando Ábalos ya formaba parte del Gobierno.

2. "Bingo en Logroño"

Otra de las obras analizadas por la UCO es la adjudicación a Acciona del tramo Arrúbal-Navarrete de la A-68, conocida como la Ronda Sur de Logroño.

El informe destaca "la insistencia de Santos Cerdán por que la licitación saliera adelante" a raíz de las conversaciones intervenidas entre el entonces número 3 del PSOE y Koldo García y de éste con José Luis Ábalos.

Finalmente, el director general de Carreteras, Javier Herrero, otro de los presuntos implicados en la trama, escribía un mensaje a Koldo: "Bingo!!! En Logroño".

La mano derecha del ministro de Transportes informó entonces a Cerdán: “Ya está en La Rioja, hecho”. Cuatro días más tarde, Acciona, una de las adjudicatarias de la obra, presupuestada en 92,4 millones de euros, firmaba con Servinabar un contrato de prestación de servicios.

Fotografía incluida en el informe de la UCO sobre Acciona y Cerdán. EL ESPAÑOL

La empresa navarra percibió de Acciona 1,9 millones de euros, equivalente al 2,09% del total adjudicado.

3. Sevilla

La obra del Puente Centenario de Sevilla era una de las que más obsesionaban y en la que más "insistencia" ponía Santos Cerdán. El 2 de abril de 2019, exigió a Koldo que tenía que "cerrar" lo de Sevilla.

"Lo sé, jefe", respondía la mano derecha de Ábalos. Dos días más tarde, el dirigente socialista volvía a preguntarle. "Falta hablar con el subse". "Madre mía", respondía un inquieto Cerdán.

La adjudicación no se materializaría hasta el 17 de mayo de 2021 por un importe de 71,4 millones de euros, incrementado hasta los 84,9 millones en 2023.

La UCO admite que no se han localizado pagos a Servinabar atribuibles a este proyecto. Pero, de aplicarse el 2%, en un "cálculo teórico" se elevarían a 1,8 millones.

La Guardia Civil sí ha encontrado 21 facturas por valor de 171.916 euros emitidas por la empresa de Santos Cerdán y Antxón Alonso por los supuestos trabajos de Servinabar en la obra de Sevilla.

Uno de los memorándum entre Servinabar y Acciona para la obra de Sevilla. EL ESPAÑOL

Al Instituto Armado le sorprende la "imprecisión de los conceptos". Los pagos aparecen señalados con referencias tan vagas como "ayudas servicios varios obra". Así, los investigadores advierten que los conceptos de los mismos son "tan genéricos que resulta imposible conocer qué trabajos fueron encomendados a Servinabar".

No es la única anomalía. La UCO descubriría también que la trama había contratado en la obra del Puente del Centenario a un único trabajador de Servinabar. La empresa navarra sacó 1,8 millones de la obra aportando un solo operario. No era otro que Antonio Muñoz Cano, el cuñado de Santos Cerdán. El hermano de su mujer, Paqui Muñoz.

4. Sant Feliú de Llobregat

El procedimiento sería el mismo en este contrato. Adjudicado a Acciona por un importe inicial de 51,7 millones de euros, consistía en las "obras de ejecución del proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona)".

Una vez cristalizada esa oportunidad de negocio, la multinacional y Servinabar rubricarían un nuevo contrato a finales de 2019.

El objeto del contrato consistía en un encargo que denominarían "seguridad y salud de la obra", por un importe de algo más de un millón de euros. Una vez más, destaca la UCO, una cifra próxima al 2 %.

5. Belate

Los investigadores destacan también uno de los mayores contratos de la historia de la Comunidad Foral de Navarra: la duplicación del túnel de Belate, por 76 millones de euros, concedida a Acciona y Servinabar.

Esta adjudicación lleva tiempo en el foco de la UCO al existir dos denuncias por irregularidades. Una de ellas fue interpuesta por Unión del Pueblo Navarro (UPN) y la otra por un particular a finales de 2024.

Santos Cerdán participó activamente en las negociaciones entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Transportes para impulsar estas obras. Además de haber obtenido el contrato, el Ministerio de Transportes le endosó una subvención de 40 millones de euros.

6. Marruecos

Más allá de estos tres proyectos, la UCO describe el intento de "expansión internacional" de la trama, concretamente en Marruecos y en Gabón. El proyecto de Marruecos consistía en la adjudicación de un contrato millonario para la construcción de un puerto en la localidad de Kenitra.

La Guardia Civil recoge los mensajes en los que Santos Cerdán mostraba un enorme interés por la obra marroquí. La UCO explica que si una obra supera los cinco mil millones de dírhams (unos 60 millones de euros), el Estado marroquí está facultado a adjudicarla de forma directa.

Según la Guardia Civil, así pretendía obtener este contrato el consorcio conformado por Acciona Construcción, Acciona Concesiones SL, Compañía Logística de Hidrocarburos SA y el fondo de inversión Meridiam SAS.

Pese a no formar parte del Gobierno, Santos Cerdán se sumó a un viaje oficial del Ministerio de Transportes a Marruecos que se produjo en enero de 2019.

La UCO ha encontrado además una fotografía del viaje. En ella aparecen, entre otros, Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.

7. Gabón

El segundo destino que apuntala la vertiente internacional de la trama es Gabón. Aunque no se ha encontrado por el momento documentación de contratos formalizados por Acciona en ese país, la Guardia Civil considera "relevante" que Cerdán y Antxón Alonso se interesaran por el cobro de una deuda millonaria que la multinacional tenía pendiente de cobro.

El 9 de diciembre de 2021, Antxón enviaría a Cerdán una foto de un documento oficial de la República de Gabón que acreditaba una deuda de más de 20 millones de euros contraída por ese país con Acciona en proyectos para construir carreteras en ese país de la costa atlántica del África Central.

La UCO, al geolocalizar la imagen, descubre que Antxon la ha realizado en la sede de Acciona en Alcobendas. Un hecho que afianza la relación entre Servinabar y la multinacional.