El juez falla contra Interior por las medallas que dio a los héroes de la dana: "Traspasa los límites de la discrecionalidad"

El fallo judicial llega en un contexto de polémica interna por la supuesta arbitrariedad y agravio comparativo en la concesión de medallas a los agentes que actuaron durante la dana.

La sentencia critica que Interior rebajó el galardón del agente sin fundamentos técnicos sólidos, desoyendo la opinión experta sobre el riesgo ineludible de perder la vida en la operación.

El juez ha considerado que el Ministerio ignoró informes técnicos y valoraciones de los superiores del agente, quienes avalaban el riesgo extremo asumido durante el rescate nocturno en aguas embravecidas.

La Audiencia Nacional ha corregido al Ministerio del Interior por conceder de forma arbitraria medallas a los agentes que participaron en los rescates durante la dana, ordenando que se otorgue la Cruz al Mérito con distintivo rojo a un sargento del GEAS.

La Audiencia Nacional acaba de corregir al Ministerio del Interior por conceder "de forma arbitraria" las medallas por su trabajo a los héroes de la dana.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska condecoró a varios agentes de la Guardia Civil que participaron en las labores de rescate y arriesgaron su vida en el empeño.

En una sentencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 acaba de corregir al departamento de Fernando Grande-Marlaska por otorgar a un sargento la Cruz de la Orden del Mérito con distintivo blanco, cuando realmente le correspondía el distintivo rojo.

Esta se obtiene por acciones de "extraordinario valor personal, iniciativa y serenidad ante el peligro", y por riesgo ineludible de perder la vida. Se trata de una medalla, a diferencia de la blanca, que lleva aparejado un complemento económico vitalicio.

La sentencia reconoce el derecho de un buzo a esa condecoración que Interior le negó de manera injustificada. "En este caso, la Administración ha traspasado los límites de la discrecionalidad", señala el juez Luis Alfredo de Diego. Y por ello ordena revocar la decisión adoptada y decide que se le condecore con la medalla roja.

El juez, tras leer el informe que redactó el superior de este agente, tiene claro que la petición de esa distinción era legítima.

El sargento en cuestión pertenece al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, y el día de la trágica dana realizó un rescate en condiciones de peligro extremo.

"Se basa en hechos que no son controvertidos: la actuación del sargento consistió en el rescate nocturno de una persona aislada en una nave industrial rodeada por un 'torrente de aguas embravecidas'. Para ello, debió atravesar una corriente de gran virulencia con objeto de fijar una línea de vida que permitiera la posterior evacuación", describe el superior jerárquico del sargento.

La Audiencia señala que la opinión del mando resulta crucial, por ser la persona "con mayor competencia técnica para juzgar el riesgo en un medio acuático".

"Constituye un elemento probatorio de primer orden que la Administración no puede obviar sin una poderosa razón que lo justifique", argumenta.

"No es una mera opinión, sino el juicio técnico de un experto que subsume directamente la conducta del demandante en los requisitos literales del artículo de la Orden para la concesión del distintivo Rojo", sentencia.



"Decisión arbitraria"

El juez entiende que Interior argumentó de forma arbitraria y errónea la decisión de rebajar el galardón que merecía el agente. La sentencia aclara que "la potestad discrecional permite elegir entre distintas opciones igualmente justas, pero no permite ignorar los hechos ni las valoraciones técnicas cualificadas obrantes en el expediente".

Interior ignoró el informe técnico de la Unidad de Actividades Subacuáticas, que certificaba que el "ineludible riesgo de perder la vida" durante el rescate debe prevalecer por su fundamentación y especialización.

El juez destaca en su sentencia que, al contrario de los informes de sus superiores que respaldaban al agente, la decisión de Interior "carece de un sustento fáctico o técnico".

Según la sentencia, el departamento de Grande-Marlaska argumentó su decisión de no dotarle de la máxima condecoración, alegando que el sargento dispuso de "todo lo necesario para acceder con seguridad" y regresar "sin peligro de ser arrastrado de forma segura".

"La Administración se aferró a esta redacción para sostener que el riesgo, aunque existente, fue gestionado y controlado. Tal argumento resulta falaz, basado en una contradicción aparente, puesto que la adopción de precauciones es consustancial a la gestión de un riesgo extremo, pero no elimina su carácter 'ineludible'", rebate el juez.

"Dicho de otro modo: el hecho de que se tomen medidas de seguridad no es incompatible con la existencia de un 'riesgo ineludible de perder la vida'. En toda operación de alto riesgo se toman medidas de seguridad, precisamente porque el riesgo es extremo", zanja.

"Condecoraciones al peso"

Además de haber participado en la recuperación de decenas de cadáveres, el sargento había puesto su vida en serio riesgo, y por ello sus jefes le propusieron para la medalla roja.

El recurso del agente lo interpuso el abogado Antonio Suárez-Valdés.

Como consecuencia de las actuaciones desarrolladas por los agentes de la Guardia Civil en la dana, el 9 de mayo del 2025, el departamento de Marlaska concedió cientos de medallas para premiar los méritos de los agentes intervinientes en la tragedia.

"Sin embargo, esta publicación provocó un auténtico escándalo a nivel interno, ya que decenas de agentes denunciaron arbitrariedad y agravio comparativo en la concesión de dichas condecoraciones", señalan desde el despacho, que está recurriendo algunas de ellas ante la Audiencia Nacional.

Este despacho denuncia que el ministerio ha concedido "condecoraciones al peso", de forma "chapucera, a personal que no resultaba acreedor de las mismas".

Mientras tanto, "el personal que se había jugado la vida literalmente para salvar a sus conciudadanos no había recibido condecoración o la había recibido en grado inferior a la que le correspondía", señala. Ahora la Justicia le da la razón a uno de sus clientes.