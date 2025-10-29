Todas las iglesias, parroquias, comunidades religiosas y colegios de la Archidiócesis de Valencia dedicarán oraciones y todas sus misas de este miércoles, primer aniversario de la dana, a los fallecidos, a sus familias, y a todas las víctimas.

Pero especialmente, en las parroquias de las localidades afectadas por la dana el recuerdo a las víctimas y la oración por sus familias se realizará en misas y otros momentos de silencio y oración, ha explicado el Arzobispado en un comunicado.

En Aldaia la iglesia mantendrá sus puertas abiertas al paso de una representación de afectados, que realizarán un recorrido para conmemorar el aniversario, y realizarán una parada para guardar un momento de oración silencio, mientras las campanas tocarán a difuntos.

En Picanya, la parroquia Ntra. Sra. de Montserrat se unirá antes de la eucaristía de las 19 horas al acto organizado por el Ayuntamiento en la puerta de la iglesia, donde se colocará una corona de flores en una cruz y se encenderán velas. En Torrent, además, la parroquia de la Asunción ha organizado un Rosario por las víctimas de la dana a las 21 horas.

En Algemesí, además de la eucaristía a las 19 horas en la Basílica de San Jaime por todas las víctimas, se hará una acción de gracias por la solidaridad y la ayuda desinteresada recibida en todo este tiempo.

En Alfafar, la parroquia Santa Fe ha celebrado hoy a las 10 h. una misa en sufragio de las víctimas de la dana y a las 20 horas lo hará la parroquia Nuestra Señora del Don, con la participación de familiares y vecinos afectados.

En Benetússer, la parroquia Ntra. Señora del Socorro ha organizado la misa funeral por las víctimas en la capilla del Instituto de Ntra. Sra del Socorro a las 19 horas. La parroquia Ntra. Sra. del Rosario de Sedaví y la parroquia Virgen de Lepanto de Castellar dedicarán la misa de las 19.30 horas.