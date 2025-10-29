Hace un año, el 29 de octubre de 2024, la catastrófica dana dejó 229 víctimas mortales en Valencia. La cifra total de fallecidos por las inundaciones fue de 237, incluyendo las muertes en Málaga, Albacete y Cuenca.
Los Reyes y Sánchez saludarán en privado a las víctimas de la dana en un encuentro sin Mazón antes del funeral
Mazón hace autocrítica en el aniversario de la dana de Valencia: "Hubo cosas que debieron funcionar mejor"
Los 237 nombres de las víctimas de la dana, leídos uno a uno: así es el programa completo del Funeral de Estado en Valencia
-
Las grandes ausencias en el funeral de Estado por las víctimas de la dana
Entre las ausencias más destacadas al funeral de Estado de esta tarde figuran varios presidentes autonómicos del PP: Isabel Díaz Ayuso (Madrid), María Guardiola (Extremadura), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Gonzalo Capellán (La Rioja) y Marga Prohens (Baleares).
Tampoco asistirá el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), aunque en su representación acudirá la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez.
Salvador Illa, presidente de Cataluña, no ha confirmado aún su presencia.
Del Gobierno no estarán presentes la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se encuentra de viaje oficial en Portugal, y la titular de Sanidad, Mónica García.
Tampoco acudirán los representantes de Vox, que han rechazado la invitación bajo el pretexto de no coincidir con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
-
Víctimas de la dana sufren en el primer aniversario "el dolor de las ausencias" y "luchan por la verdad y la justicia"
Las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana han coincidido en expresar este miércoles, justo en el primer aniversario de la tragedia, "el dolor de las ausencias", al tiempo que han prometido que seguirán "luchando por la verdad, la justicia y la reparación".
La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, ha subrayado, en una entrevista en la Cadena Ser, que hoy es un día "muy duro" por, obviamente, "el dolor de las ausencias". "Pero también --ha continuado-- y sobre todo por lo que causó esas ausencias. Y quien causó esas ausencias continúa un año después, de manera inexplicable, en el mismo sitio", ha lamentado en referencia a Mazón.
Preguntada por el contacto del jefe del Consell con las asociaciones de damnificados, ha comentado que "es cierto que llamó a las tres asociaciones mayoritarias dos días después de que nos reuniéramos con el presidente del Gobierno".
"Pero conmigo no, conmigo no ha hablado nunca. Ha puesto una persona, una interlocutora, para hablar con nosotras, pero era muy tarde, era el último viernes de mayo, cuando ya nos habíamos reunido con las instituciones europeas, con todo el arco parlamentario europeo y con presidencia de gobierno, con la delegada del Gobierno desde el primer momento... Era tarde, muy tarde", ha denunciado esta portavoz.
-
Una marcha hasta El Ventorro denuncia la "negligencia" de Mazón
Una marcha de unas mil personas ha hecho este miércoles el trayecto entre el Palau de la Generalitat y el restaurante El Ventorro, el mismo que hizo hace justo un año el president, Carlos Mazón, para denunciar lo que entienden que fue una "negligencia criminal" suya, pero también de su equipo y del PP.
Además, en el primer aniversario de la catástrofe, los convocantes han pedido al dueño y a los trabajadores de El Ventorro, en el que Mazón estuvo cerca de tres horas aquel día, que acudan de manera voluntaria a la jueza de Catarroja que instruye el caso para trasladarle "todo lo que pasó allí" aquel 29 de octubre.
"Mazón hizo este recorrido cuando no tocaba, cuando debía estar trabajando, pero nadie de todos los que trabajan en el Palau de la Generalitat ni ninguno de sus compañeros de partido hizo ese recorrido para sacarle de allí", ha denunciado Beatriu Cardona, portavoz de Acord Social Valencià, la plataforma de entidades sociales que ha convocado esta protesta.
-
Así será el funeral de Estado (III): el homenaje
Los nombres de todas y cada una de las víctimas se escucharán en este funeral de Estado laico, donde también se guardará por ellas un minuto de silencio y los Reyes les dedicarán una ofrenda floral, y habrá una parte musical con las interpretaciones Mont Vetlatori de La Maria, El cant dels ocells y el Adagio del Concierto de Aranjuez.
En concreto, tras sonar el himno nacional y dar la bienvenida a los asistentes en las lenguas cooficiales, la presentadora iniciará el acto.
Seguidamente se leerán los nombres de las víctimas de la dana y la cantante valenciana La Maria interpretará la pieza Mon Velatori.
Al finalizar su actuación tomarán la palabra tres familiares de los fallecidos, tras lo que habrá una ofrenda floral de los Reyes mientras suena El Cant dels Ocells.
Después se guardará un minuto de silencio y clausurará el acto Felipe VI. Por último se interpretará el Adagio del Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, a cargo del Sexteto de la Orquesta de RTVE, con lo que finalizará el funeral de estado.
-
Así será el funeral de Estado (II): representación de las víctimas y qué autoridades asisten
En el funeral, que estará conducido por la periodista valenciana Lara Siscar, todas las víctimas de la dana estarán "muy bien representadas" por una media de tres o cuatro familiares de cada una.
Según ha informado Presidencia del Gobierno, habrá una "amplia representación" de los familiares de los 237 fallecidos.
Las principales autoridades del Estado estarán en este acto que presidirán los Reyes y al que asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a casi todos sus ministros, todo el Ejecutivo valenciano, con el president Carlos Mazón al frente, y los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero; la mayoría de presidentes autonómicos; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes generales (excepto Vox, que ha declinado) y los alcaldes de los 78 municipios afectados (75 de la Comundiad Valenciana, dos de Castilla-La Mancha y uno de Andalucía) serán otras autoridades asistentes.
Por parte de los agentes sociales asistirán Antonio Garamendi (CEOE), Unai Sordo (CCOO) y Pepe Alvárez (UGT).
-
Así será el funeral de Estado (I): horario y llegada de víctimas y autoridades
Será un acto solemne y homenaje "muy especial" de carácter laico y arrancará a las 18 horas, con la previsión de que se prolongue durante alrededor de una hora.
Para facilitar el acceso, la llegada de los asistentes se realizará durante dos horas antes de manera escalonada.
Los primeros en acceder serán los familiares de víctimas a partir de las 16.15.
Las autoridades comenzarán a llegar al Museu sobre las 16.30: primero los alcaldes, luego los presidentes autonómicos y los representantes del Gobierno y, por último, los reyes Felipe y Letizia.
Los Reyes llegarán a las 17.45 horas, cuando serán recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y realizarán un saludo al resto de autoridades, tras lo que accederán al acto por la calle Mayor del Museu donde estarán ya todos los asistentes ubicados.
-
Valencia se prepara para acoger el funeral de Estado por las 237 víctimas mortales de la dana
Valencia acoge el funeral de Estado por las 237 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 este miércoles por la tarde, día en el que se cumple el primer aniversario de la tragedia, al que asistirán las principales autoridades del país y que estará protagonizado por los familiares de los fallecidos.
El Museo de la Ciencias, en la Ciudad de las Artes de las Ciencias de Valencia, ha sido el lugar escogido para este funeral de Estado que reunirá a unas 800 personas y en el que los discursos correrán a cargo de los familiares de tres víctimas en nombre de todas y del rey Felipe VI en representación del Estado.
El acto solemne se ha concebido como un homenaje a la memoria de las 237 víctimas mortales que las inundaciones por la dana de hace un año dejaron en la Comunidad Valenciana (229), Castilla-La Mancha (7) y Andalucía (1), que se quiere que sean las protagonistas, y será conducido por la periodista valenciana Lara Siscar.
-
Coronas de flores y toques de campanas, misas, rosarios y minutos de silencio en las parroquias de la dana
Todas las iglesias, parroquias, comunidades religiosas y colegios de la Archidiócesis de Valencia dedicarán oraciones y todas sus misas de este miércoles, primer aniversario de la dana, a los fallecidos, a sus familias, y a todas las víctimas.
Pero especialmente, en las parroquias de las localidades afectadas por la dana el recuerdo a las víctimas y la oración por sus familias se realizará en misas y otros momentos de silencio y oración, ha explicado el Arzobispado en un comunicado.
En Aldaia la iglesia mantendrá sus puertas abiertas al paso de una representación de afectados, que realizarán un recorrido para conmemorar el aniversario, y realizarán una parada para guardar un momento de oración silencio, mientras las campanas tocarán a difuntos.
En Picanya, la parroquia Ntra. Sra. de Montserrat se unirá antes de la eucaristía de las 19 horas al acto organizado por el Ayuntamiento en la puerta de la iglesia, donde se colocará una corona de flores en una cruz y se encenderán velas. En Torrent, además, la parroquia de la Asunción ha organizado un Rosario por las víctimas de la dana a las 21 horas.
En Algemesí, además de la eucaristía a las 19 horas en la Basílica de San Jaime por todas las víctimas, se hará una acción de gracias por la solidaridad y la ayuda desinteresada recibida en todo este tiempo.
En Alfafar, la parroquia Santa Fe ha celebrado hoy a las 10 h. una misa en sufragio de las víctimas de la dana y a las 20 horas lo hará la parroquia Nuestra Señora del Don, con la participación de familiares y vecinos afectados.
En Benetússer, la parroquia Ntra. Señora del Socorro ha organizado la misa funeral por las víctimas en la capilla del Instituto de Ntra. Sra del Socorro a las 19 horas. La parroquia Ntra. Sra. del Rosario de Sedaví y la parroquia Virgen de Lepanto de Castellar dedicarán la misa de las 19.30 horas.
-
Especial: Un año de la dana: el día en que un barranco llevó más agua que el Nilo y nadie fue capaz de reaccionar
Con motivo del primer aniversario de la tragedia de la dana EL ESPAÑOL ha preparado un especia que puede leer pinchando en este enlace.
-
Los Reyes y Sánchez saludarán en privado a las víctimas de la dana en un encuentro sin Mazón antes del funeral
Los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, finalmente sí saludarán a los familiares de las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre en un encuentro privado que tendrá lugar antes del Funeral de Estado. Una reunión en la que no participará el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
A pocas horas de que se celebre la ceremonia en el Museo de las Artes y de las Ciencias, Moncloa ha difundido a los medios de comunicación el programa definitivo de la jornada. En la cronología se incluye un breve saludo por parte de los monarcas y Sánchez a las víctimas entre las 17:45 y las 18:00 horas, en una sala adyacente al espacio principal donde se desarrollará el funeral.
Será antes del saludo a las autoridades y del arranque del acto oficial, al que el jefe del Consell sí ha confirmado su asistencia. Mazón, sin embargo, no participará en el encuentro con los familiares. El protocolo del acto, cabe apuntar, lo establece Moncloa, que es quien asume la organización del evento.
-
Mazón hace autocrítica en el aniversario de la dana de Valencia: "Hubo cosas que debieron funcionar mejor"
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reconocido que "hubo cosas que deberían haber funcionado mejor". "Hubo cosas que debieron hacerse mejor, debemos reflexionar ante el desamparo de los valencianos, también los días posteriores", ha afirmado.
En su declaración institucional, hubo espacio para la autocrítica, ya que el presidente autonómico manifestó que hubo cosas que debieron funcionar mejor, pero no señaló directamente a ninguna de las administraciones.
La manifestación, sin embargo, supone un cambio en las anteriores que ha realizado en las que sí ha señalado directamente al Gobierno de España, en concreto a la Aemet y la CHJ por la falta de información de la Generalitat.
-
Se cumple un año de la dana en Valencia
Hace un año, el 29 de octubre de 2024, la catastrófica dana dejó 237 víctimas mortales (229 en la provincia de Valencia y 6 en la de Albacete, 1 en Cuenca y otra en Málaga). Albacete y Cuenca.