La Universidad de León ofrece un curso para que los profesores combatan "el auge del fascismo" entre los niños

Se abordarán temas como la penetración del neofascismo en la educación y estrategias pedagógicas antifascistas.

El programa está dirigido a personas de 25 a 64 años y tiene un costo de 49,50 euros, equivalente a cuatro créditos ECTS.

El curso, denominado "Microcredencial Universitaria en Pedagogía Antifascista", busca fortalecer el papel de los educadores en una sociedad democrática e inclusiva.

La Universidad de León ofrece un curso online para que profesores aprendan a combatir el "auge del neofascismo" entre los menores.

La Universidad de León, de carácter público, ofrece un curso para profesores y aspirantes a ello aprendan a combatir "el auge del neofascismo" entre los niños y menores de edad.

Esta microcredencial —nombre que recibe un curso breve de hasta 15 créditos, como máximo— tiene el siguiente nombre: "Microcredencial Universitaria en Pedagogía Antifascista de la Universidad de León".

En el folleto que lo anuncia, el centro académico señala que el curso pretende "fortalecer y recualificar el papel del profesorado en activo y del futuro profesorado como profesionales de la educación comprometidos con una educación y una sociedad democrática, inclusiva e intercultural".

Asimismo, pretende dotar a las personas que lo cursen de "herramientas pedagógicas" para "trabajar en todas las materias escolares una educación antifascista ante los discursos de odio".

La microcredencial está destinada a personas de entre 25 y 64 años, que ya desarrollen o planeen hacerlo su carrera en el ámbito de la Educación Infantil, la Educación Primaria, la Educación Secundaria, la Formación Profesional, el trabajo social, la Psicología o la animación juvenil.

La matrícula del curso cuesta 49,50 euros y equivale a cuatro créditos ECTS. Se imparte de forma online y durará desde el próximo 15 de enero hasta el 15 de mayo de 2026.

Consta de varios bloques. El primero versará sobre el "neofacismo". El segundo alerta de "la penetración del neofacismo en la educación". El tercero, denominado Pedagogía antifascista, aporta "estrategias educativas" contra este fenómeno.

Microcredencial Universitaria en Pedagogía Antifascista.



📚 4 créditos ECTS

💰 Importe: 49,50 €

📅 Preinscripción: del 20 de octubre al 4 de diciembre

➡️ https://t.co/uyF3912xKZ

📅 Matrícula: hasta el 11 de enero

🎓 Para personas entre 25 y 64 años#EligeLoQueTeHaceCrecer #ULE pic.twitter.com/m3aSFllfuD — Universidad de León (@unileon) October 26, 2025

El bloque final recoge una "propuesta didáctica de pedagogía antifascista". Los profesores que imparten el curso son los siguientes: Enrique Javier Díez Gutiérrez, Mauro Jarquín Ramírez, Juan Ramón Rodríguez Fernández, Jorge de Juan Fernández, María José Rodríguez Rejas, Clara Martínez i Delgado, Daniel Martínez Hosang, Luis Bonilla y María Verdeja.

El perfil oficial de la Universidad de León en Twitter también ha publicado un vídeo para promocionar este curso. En él, se escucha una voz en off que advierte: "¿Sabías que el auge del neofacismo preocupa cada vez más en los centros educativos?".

"El profesorado se enfrenta a esta realidad sin formación ni recursos suficientes", señala el clip, que indica que la microcredencial aporta "estrategias prácticas que permitan afrontar estas situaciones en el aula".

El vídeo oficial señala que este programa es "pionero" y está "avalado por proyectos europeos" para impulsar "una educación inclusiva, democrática e intercultural".

El Injuve (Instituto de la Juventud de España), adscrito al Ministerio de Infancia y Juventud, en manos de Sira Rego (IU), publicó en 2021 un informe sobre la extrema derecha entre los menores de 25 años.

El dosier se hizo público cuando quien dirigía el Injuve era Teresa Pérez Díaz, secretaria de Internacional de Podemos y coordinadora general de Podem.

La conclusión del informe es la siguiente: "El extremismo de derecha es una ideología atractiva para las personas jóvenes; en particular, para los hombres jóvenes".

"En cuanto al apoyo al extremismo de derecha entre las personas jóvenes, la investigación ha sugerido que son éstas —junto con los ancianos— los que más se acercan al extremismo de derecha en Europa", señaló el Instituto.