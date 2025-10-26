Mazón: "El Gobierno no ha movido ni un solo papel en un año, si hoy vuelve a llover igual, volvería a pasar lo mismo"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, recibe a EL ESPAÑOL a escasos días del aniversario de la dana. Lo hace en su despacho, en el que recibe a las víctimas, al que acudió directamente, de acuerdo con su relato, tras el prolongado almuerzo de trabajo que mantuvo con Maribel Vilaplana hasta las 18:45 horas, según precisa.

"Es un dislate que Sánchez no haya querido sentarse conmigo, no se pueden hacer dos planes de reconstrucción", lamenta el presidente autonómico tras un agrio año de guerra política. Afea al Gobierno de España que "no ha movido ni un solo papel en un año" de las obras pendientes para encauzar el trágico barranco del Poyo. "Si hoy vuelve a llover igual, vuelve a pasar lo mismo", augura.

El dirigente insiste en desmentir "los bulos" sobre aquella jornada. "La delegada del Gobierno dijo que me vio paralizar el trabajo de los técnicos. Es una mentira con toda la intencionalidad de criminalizarme", afirma. "La previsión de la Aemet era que cayeran 180 litros, no 800, y solo lo reconocieron once meses después", añade.

Dani Valero Redactor

Sobre su situación personal y política, solicita "a los satélites del Gobierno que no llamen ‘asesino’ a quien no tenía la información para actuar", y asegura no haber decidido si dimitirá en caso de imputación. "Vamos a respetar el proceso. No tengo tomada ninguna decisión porque el procedimiento está en marcha", manifiesta.

Tampoco aclara si quiere ser de nuevo el candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas. "No es importante mi deseo", responde, si bien reclama que el PPCV "sea protagonista" en la elección del mismo.

Un año después de la mayor catástrofe de la historia reciente de España siguen sin reunirse el presidente del Gobierno y el de la Generalitat Valenciana para coordinar la reconstrucción ¿Cómo es esto posible?

Iba a decirle que me parece una anomalía, pero el término me parece escaso. Yo creo que no hay razón de ser para que esto haya ocurrido. Si en circunstancias normales deberían ser habituales los despachos entre presidentes de autonomía y presidente del Gobierno, que después de un año y de habérselo pedido por escrito y en persona varias veces…

"No he contestado a ninguna víctima ni asociación a través de los medios porque no me parece respetuoso, aunque podría decir muchas cosas"

Le he mandado dos cartas por escrito, y es que ni contesta. En dos cumbres concretas, la de Cantabria y la de Barcelona, se lo he dicho. No es que sea una anomalía, es que es un dislate que el presidente del gobierno de España no haya querido reunirse con el presidente de la Generalitat, o que la propia Administración central del Estado no haya querido sentarse en una mesa, por el amor de Dios. Es que no se pueden tener dos planes de reconstrucción.

¿Cómo afronta el funeral de Estado? ¿Comprende que algunas asociaciones de víctimas hayan manifestado que prefieren que usted no vaya? El Gobierno le ha pedido ser sensible a esta petición. ¿Qué le parece?

Yo ya acudí al primer funeral con las víctimas que se realizó en la Catedral de Valencia porque era mi lugar, porque era mi obligación y porque también es mi convicción. Y haré exactamente lo mismo con este Funeral de Estado que organiza el Gobierno de España. Nos ha pedido colaboración logística y se la hemos dado, con la Ciudad de las Artes y las Ciencias como escenario.

He tomado por costumbre, también por convicción, no contestar a ninguna víctima ni a ninguna asociación a través de los medios de comunicación. No me parece respetuoso, a pesar de que podría decir muchas cosas. Toda mi relación con las víctimas, con las asociaciones y con las víctimas particulares ha sido siempre en este despacho. Yo siempre las respetaré si son víctimas. Si son partidos políticos o si son activistas políticos que quieren utilizar el dolor, eso sí es una cosa que no tiene mi respeto.

Con respecto al Gobierno de España, desgraciadamente, sigue superando la barrera de lo inaudito. Yo creo que los valencianos han tenido derecho a elegir a su gobierno y tienen derecho a que su gobierno autonómico lo represente con respeto.

¿Pudo la Generalitat Valenciana hacer más con la información de la que sí disponía para evitar las 229 muertes?

No se imagina usted la cantidad de vueltas que le he podido dar, no solamente yo, sino todos mis compañeros, a esta cuestión. ¿Cómo no le vamos a dar vueltas a esa cuestión de qué más se podía haber hecho en función de la información que teníamos? Le tengo que decir que es imposible comunicar lo que no se sabe, lo que no se tiene certificado, lo que no se tiene informado, lo que no se tiene validado. Es rigurosamente imposible.

Es imposible informar de más cuando ves que viene una alerta amarilla, o una alerta naranja, o ves que viene una gota fría como las treinta y tantas que hemos tenido, porque, desgraciadamente, aquí en esta parte de España estamos acostumbrados a gotas frías todos los años, y alertas rojas hay dos o tres todos los años. Estamos acostumbrados a ver pueblos inundados, coches bloqueados, calles que no se pueden cruzar, gente sacando agua de sus bajos, garajes que hay que achicar...

Mazón, en el salón dorado del Palau de la Generalitat Valenciana. Kike Taberner

Con las previsiones que había por parte de las entidades oficiales que tienen que trasladar esa información, todos los responsables de Emergencias y de los departamentos de la Generalitat hicieron lo máximo que pudieron, en función de la información que tenían, como siempre han hecho en otras gotas frías. Porque ese día la Generalitat se enfrentaba a una gota fría más como la que tuvimos hace apenas una o dos semanas con, afortunadamente, ninguna víctima personal que lamentar.

Aquel mismo día la propia Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sí que avisó del riesgo del desbordamiento, incluso de la ruptura de una presa que, afortunadamente, no se produjo. Y con esa información se tomaron medidas, no desde la Generalitat, sino desde el órgano de coordinación de todas las Administraciones. Porque aprovecho para recordar una cuestión que mucha gente no sabe. Ahora todo el mundo habla de Cecopi. Yo quiero recordar que el Cecopi no es la Generalitat. Es el órgano de coordinación donde están integradas todas las Administraciones. Hay más entidades del Gobierno que de la Generalitat.

Pero sí que estaba dirigido por la consellera…

Bueno, hay un comité, y hay una presidencia que es de la consellera, que es la directora del plan. Y hay un comité de dirección donde está también la Delegación del Gobierno, así como un comité asesor que es quien propone las medidas a adoptar en base de la información que se tiene. Bueno, esto es lo que dice el plan de inundaciones. El Cecopi se convoca solamente cuando hay un nivel dos de emergencia, es decir, cuando las propias capacidades que tiene la Comunidad Valenciana se estima que pueden no ser suficientes y se requiere la colaboración de una entidad superior, en este caso la UME.

Hay gente que cree que, porque el Cecopi fuera convocado a las 17:00 horas, antes no se estaba haciendo nada. Y es todo lo contrario. Durante los días anteriores, durante el día anterior, durante esa mañana, en el centro de coordinación de L’Eliana se estaba trabajando, se estaba recibiendo información, se estaban emitiendo comunicados, mandando alertas, mensajes, tantos como veintitantos mil. Luego llegó el el Es-Alert como otro hito de aviso más.

Hubo decenas de miles de llamadas al 112, remitidas a la jueza, que informaron de riadas mortales. Empezaron a llegar antes de las 17:00 desde diferentes puntos de la cuenca del Poyo, y se atendían en el mismo edificio en el que comenzaba a esa hora el Cecopi. ¿Por qué no llegó esa información a la cúpula de la Conselleria?

Carlos Mazón. Kike Taberner

Quiero respetar el proceso, quiero respetar las pruebas periciales, quiero respetar las pruebas testificales y los autos de la jueza. Lo que sí que le puedo decir es lo que los técnicos de emergencias nos trasladaban aquel día y, sobre todo, durante los días y los meses posteriores en los que se ha podido ir analizando los datos.

El volumen de llamadas que había esa mañana no era un volumen de llamadas distinto al de cualquier otro proceso de gota fría. No lo era ni en cantidad ni en calidad. Hay avisos de gente a rescatar, hay avisos de pueblos inundados, hay avisos de llamar a un familiar y no localizarlo. Aquel día cayeron muchas centrales telefónicas, para empezar las de la propia Eliana, y era muy difícil la comunicación a lo largo del día en muchas zonas.

"En las llamadas al 112 no se observó una tendencia que llevara a pensar en que ocurría algo extraordinario"

Parte de esas personas daban parte al 112, y otros no. No se observó una tendencia que llevara a pensar en que ocurría algo extraordinario, como finalmente fue el barranco del Poyo, o como —afortunadamente no ocurrió— la ruptura de la presa de Forata. Esto es lo que se nos ha trasladado. Las llamadas son para la atención de una emergencia. Cuando se recibe una llamada de la caída de un árbol o de una persona que puede estar atrapada, no es para tomar decisiones estratégicas, es para que una ambulancia vaya lo antes posible, para que la central de bomberos más cercana vaya lo más pronto a actuar, o para que la unidad de la Policía Local o de la Guardia Civil más cercana pueda ir a atender a quien le corresponda.

Eso lo estuvo haciendo con total dedicación todo aquel día el 112. Otra cosa es que un volumen muy grande de llamadas pueda alertar de una tendencia. Pero claro, si el conducto oficial habilitado para tomar decisiones son Aemet, por un lado, y la Confederación Hidrográfica del Júcar, por otro... y no se sabía lo que estaba ocurriendo en el barranco del Poyo… y toda la previsión que daba Aemet durante el día era que a las 18:00 se acababa lo más duro y que el temporal se iba hacia la Serranía de Cuenca…

"La previsión de la Aemet era que cayeran 180 litros, no 800, y solo lo reconocieron once meses después"

Dijeron que a las 18:00 empezaba lo más intenso, aunque es verdad que se equivocan sobre el lugar y pronostican que se desplaza hacia la Serranía de Cuenca.

Bueno, ha costado 11 meses que la Aemet lo reconozca. No 11 horas ni 11 días. Aquí en la Generalitat Valenciana, yo personalmente y mis compañeros, también hemos tenido que soportar durante muchos meses la mentira de que sabíamos lo que estaba ocurriendo y que no hicimos nada.

Cuando empezamos a explicar que las previsiones de Aemet eran de 180 litros por metro cuadrado, no de 800, o que lo peor de la intensidad de las lluvias más intensas acababa a las 18:00 porque se desplazaba a Castilla la Mancha... se nos ha dicho de todo.

Se equivocan en el destino, pero sí dijo Aemet que a las 18:00 se producirá el episodio más intenso.

Dicen que a las 18:00 se desplaza a la Serranía de Cuenca y, por tanto, que acaba lo peor en la Comunidad Valenciana. Once meses después no han tenido más remedio que reconocerlo. Once meses en los que se nos ha acusado de todo, con insultos y campañas extraordinarias.

Por no hablar del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que ha estado oculto, sin atender a un solo medio de comunicación, sin dar explicaciones públicas, para que finalmente nos enteremos cuando declara de que no trasladó la información que tenía porque era “irrelevante”, como dijo textualmente.

"Lo único que pido a los satélites del Gobierno es que no llamen ‘asesino’ a quien no tenía la información para actuar"

Lo único que pido es que los órganos que dependen del Gobierno no llamen asesino a quien no tiene la información. Esto es lo mínimo que puedo pedir. Alterar la realidad con tanto dolor de por medio es poco menos que un pecado mortal.

Once meses después nos hemos enterado de que, efectivamente, Aemet nos decía que iban a caer 180 litros, no 800. Y que la propia Confederación Hidrográfica del Júcar, que decía a medio mediodía, incluso a las 4 de la tarde, que el barranco del Poyo estaba seco y que a lo largo de la tarde no informó hasta cuando ya era demasiado tarde. Y lo hizo con un correo electrónico, no dijo nada en el Cecopi porque no consideraba relevante el desbordamiento del Poyo.

¿Y ahora qué hacemos? Porque durante aquellos días en los que se nos acusaba a la Generalitat en general, y a mí en particular, la atención mediática era absoluta, y ha calado ese mensaje falso. Doce meses después, cuando se va acreditando que el flujo de información que se recibía en l'Eliana era el que era y no era otro, ¿ahora qué hacemos?

Recientemente algunos testigos han añadido que el Consorcio de bomberos de la Diputación de Valencia tal vez no fue todo lo diligente que se esperaba, pues recibió la orden de vigilar los barrancos pero retiró a los bomberos sin informar de que dejaban de ejercer esa vigilancia. ¿Qué le parece?

Bueno, son los mandos operativos los que tienen que tomar las decisiones en ese momento. Afortunadamente, los políticos no somos los que tomamos las decisiones ni los que apretamos el botón, porque no estamos capacitados técnica y operativamente para ello.

Por la mañana hubo bomberos y hubo agentes medioambientales de la Generalitat Valenciana en base a la información de la CHJ que se tenía. A continuación, a las 16:13, se nos dice que está a cero. 28 metros cúbicos por segundo es prácticamente a cero, prácticamente seco. Y no es hasta las 18:43 horas cuando, de repente, informan de una avalancha que ya era de 1.686 metros cúbicos.

La CHJ tiene la obligación, en el barranco del Poyo, de informar siempre a partir de 150 metros cúbicos. ¿Por qué sí lo hace por la mañana cuando pasa de 150 a 250 y no por la tarde hasta que llega a casi 1.700? ¿Cómo se va a enviar vigilancia a los barrancos por la tarde si no nos informan en el momento más desastroso de la historia de la Comunidad Valenciana?

Carlos Mazón, en su despacho del Palau de la Generalitat. Kike Taberneer

Más allá de los errores ajenos, permítame que insista en la gestión que pudo hacer la Generalitat con los datos que sí recibió. Usted mismo ha explicado cómo reacciona Emergencias ante el aviso inicial de la mañana para el Poyo. ¿Por qué no ocurre igual cuando lo recibe por la tarde a las 18:43? Pasa hora y media hasta que se envía el Es-Alert a las 20:11, que ni siquiera está motivado por lo que ocurre en el Poyo…

Los datos de los barrancos no solamente tienen que ser notificados por la Confederación, sino que tienen que ser interpretados por la Confederación. ¿1.600 significa un desbordamiento de tipo uno, de tipo dos, de tipo tres? ¿Qué significa? ¿Hacia dónde puede evolucionar? Los responsables de precisar eso parece sensato que sean los ingenieros de la propia Confederación.

Es que lo que vino fue una lengua mortal, casi bíblica, de cemento, coches, camiones que arrastraba el agua, trozos de puentes que arrasaba... Nadie avisó de esa cuestión. El famoso mensaje Es-Alert era la primera vez en la historia que se utilizaba. Ahora ya el paradigma ha cambiado. Ahora ya se mandan cada vez que hay un posible aviso de alerta roja, pero antes nunca se hacía en España. No se había hecho nunca, jamás.

Tampoco se habían enviado, como hicimos nosotros aquel día, 22.000 SMS a todas las agencias, a todas las Policías, a todos los ayuntamientos, que son los responsables junto con la CHJ de vigilar esos cauces y esos barrancos. Esa es otra de las… iba a decir mentiras, pero bueno, digamos incorrecciones del Gobierno. No, nosotros somos responsables de los ríos, pero de los cauces nosotros no somos responsables.

Pero cuando se declara la alerta hidrológica, como ocurrió, las competencias sí pasan a ser autonómicas.

Sí. Sí. La coordinación del plan, sí. La dirección del plan, sí. Pero la ejecución, la vigilancia, el mantenimiento y los avisos, la interpretación de lo que pueden significar 1.600, no le corresponde a los técnicos de la Generalitat. Por eso hay un órgano integrado para que cada uno aporte lo que puede tener.

Se lo pregunto al revés. ¿Qué razón de ser tiene que en el órgano de control de la emergencia esté la Confederación? Será informar de los barrancos y de la proyección que puede tener, y de los cauces y de la proyección que puede tener, y de los ríos y de la proyección que puede tener. Porque el presidente de la Generalitad no está en el Cecopi, no es miembro del Cecopi, no lo preside. Yo no soy miembro, ni lo dirijo, ni lo convoco, ni lo presido. La Confederación sí es miembro. ¿Por qué uno no es miembro y otro sí es miembro? Pues será porque tiene algo que aportar.

Y nos hemos enterado un año después de que el presidente de la Confederación sabía cómo venía el Poyo, pero consideró irrelevante informar, estando de viva voz, telemáticamente conectado.

¿Por qué sí se hizo con Forata? Ante la posibilidad sí advertida de que a las nueve de la noche se desbordara una presa que podía afectar a cientos de miles de personas, casi una hora antes se manda ese mensaje.

La jueza ha puesto en entredicho esa circunstancia. Dice que “nunca” se envió esa alerta por la presa de Forata, sino por la situación en toda la provincia.

No seré yo quien conteste a la jueza porque sobre los autos de la jueza no quiero opinar. Lo que sí sé es lo que se nos ha trasladado en todo momento. La razón por la que se toma la decisión de que el envío de los SMS de las 20:11 fuera a toda la provincia de Valencia era exclusivamente por el fenómeno de la presa de Forata, pero se manda a toda la provincia de Valencia ante la posibilidad de gente que estuviera en camino, dirigiéndose hacia esa zona. No se manda solamente a los que están allí en ese momento.

La ventaja de poder hacer avisos con antelación es que, oiga, si a las nueve va a haber una presa que puede reventar, los que están y los que pueden tener previsto desde distintos puntos de la provincia de Valencia acudir a esa zona, tienen que estar prevenidos.

¿Estaba todo el Cecopi pendiente de la presa de Forata y no del Poyo?

Eso es lo que parece. Desde luego, el 100% de los asistentes al Cecopi que han hecho declaraciones y que hemos conocido por los medios de comunicación, el 100% de los técnicos que asistían a los miembros del Cecopi, han dicho exactamente lo mismo. El gran temor a lo largo de la tarde era ese, y cada vez mayor. Finalmente hay una llamada del secretario de Estado a la Conselleria para advertir de que puede colapsar. Ya estaba la decisión tomada de enviar el Es-Alert de manera preventiva.

Todos todos los que han pasado por allí, según lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación, todos los técnicos de cualquier administración, han trasladado que que el gran temor era era Forata.

Pilar Bernabé sí dijo ante la jueza que comunicó en el Cecopi la situación que vivía Paiporta…

Yo no he escuchado a nadie del Cecopi verificar esa cuestión.

¿Cree que mintió? Declaró como testigo y estaba obligada a decir la verdad...

Eso es una cuestión que le corresponde a la delegada al Gobierno explicar. Tenía la obligación de decir la verdad como testigo.

Mazón, durante la entrevista. Kike Taberner

Pasado un año, ¿qué mejor coordinación entre Administraciones se ha implantado? ¿Sabe si la CHJ ha instalado ya las sirenas en todas sus presas y azudes? ¿Sabe si han mejorado los medidores en los barrancos?

Sé que no. Unos días después de esta hecatombe que hemos sufrido, la entonces ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera —que aún no ha tenido la deferencia de venir por Valencia un año después—, tuvo el cuajo, y lo tengo que decir así, de decir que el Sistema de Alerta Temprana (SAT) es el único que salva vidas, ese que está puesto en el Ebro pero no en nuestras cuencas.

Hombre, lo primero que se le podía haber pedido a la ministra Ribera, si lleva años de ministra, es que si tiene a su alcance una herramienta que salva vidas, que la implante. A continuación y contestando su pregunta, a nadie le consta que el sistema de aviso o alerta temprana hoy, un año después, esté instalado en los distintos barrancos de la CHJ.

Pero es que hay más. Durante estas últimas lluvias intensas que hemos tenido, hemos comprobado que además dan datos falsos. En el barranco del Poyo se llegó a decir que el nivel estaba superando los 150, y era un camión que estaba en el cauce.

¿Supo usted durante la tarde de la dana en algún momento que se iba a enviar la alerta a la población?

No. No se me informa ni soy un trámite a pasar, parecería una obstrucción técnica en el proceso que el presidente de la Generalitat sea quien tenga que enviar alertas. ¿Por qué se me iba a consultar si no viene ni en el protocolo, ni estoy en el plan de inundaciones? Es absurdo. La jerarquía, desde luego, está clara. Yo no formo parte del Cecopi.

Se lo pregunto porque se producen llamadas durante la tarde entre usted y la consellera Pradas. Una de ellas se produce a las 20:10, justo un minuto antes de que se envíe el mensaje. Además, parece lógico que una consellera que va a hacer una cosa inédita como enviar un SMS masivo la consulte con el presidente de la Generalitat. ¿En ningún momento le informó?

No. Y también me consta que una decisión de ese tipo no es una decisión de la propia consellera. En el órgano de coordinación se trabaja de manera conjunta atendiendo a los expertos operativos. Todavía nadie me ha dicho qué decisión, qué propuesta, qué instrucción propuesta por los técnicos desoyó o se negó a efectuar la consellera de Emergencias.

A las 20:10 hay una llamada mía a Salomé para decirle que estoy de camino, ‘voy para allá’. Y a las 20:10, ya se ha dicho en los juzgados por parte de los técnicos que manejaban el sistema informático del Es-Alert, el botón ya estaba apretado. Hay un tiempo técnico de activación, de comprobación, una serie de elementos técnicos que hace que unos cuantos minutos antes el botón ya esté apretado.

"No cesé a Salomé Pradas por ninguna negligencia. Hay veces que las circunstancias políticas llevan a todo tipo de reflexiones. En ningún caso fue por una incapacidad"

Si Salomé Pradas hizo todo lo posible con la información de la que disponía, ¿por qué la cesó?

Desde luego, por ninguna negligencia. Tocaba poner en marcha una Conselleria específica de Emergencias, no una Conselleria de Justicia e Interior, que era lo que había antes. Desgraciadamente, hay veces que las circunstancias políticas llevan a todo tipo de reflexiones. En ningún caso fue por una incapacidad o por una gestión negligente, bajo ningún concepto.

Seguimos con el timing del día. Usted acreditó su llegada al Cecopi a las 20:28. ¿Por qué dijo inicialmente que se había incorporado “a partir de las siete de la tarde”?

Yo lo que trasladé es que hubo dos días distintos en el mismo, uno antes de las siete y otro después de las siete. Cuando la situación de la posibilidad de la presa de Forata se complica, cuando se ve, a partir de las siete de la tarde, que las lluvias no se han ido a la serranía de Cuenca, comienza una preocupación que va en ascenso.

Esto es lo que quise decir con esa frase. Frente a eso, es incalculable, innombrable, incalificable lo que he tenido que escuchar durante este tiempo. Yo he llegado a escuchar a la propia delegada del Gobierno de España en la Comunidad Valenciana decir que me vio interferir en el mensaje, paralizar el trabajo de los técnicos para que no se enviara el mensaje hasta que yo estuviera allí. Físicamente, ella lo vio.

"La delegada del Gobierno dijo que me vio paralizar el trabajo de los técnicos. Es una mentira con toda la intencionalidad de criminalizarme"

Esto no solamente es una mentira como la copa de un pino, sino que además tiene toda la intencionalidad de la criminalización a una persona. No le he escuchado pedir perdón. He visto importantísimos medios de comunicación insistir en esto. Los voy a citar. La Vanguardia y la Cadena SER llegaron a asegurar que, efectivamente, a las 19:30 de la tarde, el presidente de la Generalitat estaba despachando el Es-Alert con técnicos, allí, de manera física.

Cuando se me empieza a requerir dije, pues oye, parece que esta cuestión es relevante. Vamos a ver a qué hora llegué exactamente. Yo tengo que decir que no tenía ni idea de la hora a la que llegué, porque no iba pendiente del reloj. Yo no había quedado allí con nadie. Pudimos certificar que había llegado a las 20:28 horas. Podía haber sido media hora antes. Podía haber sido media hora después. Pero el transcurso de la emergencia habría sido exactamente el mismo.

¿Pasó de una preocupación política por subrayar que había acudido al Cecopi, a una preocupación judicial por desvincularse de la toma de decisiones en el mismo?

No. Nada más lejos de la realidad. Simplemente, cuando ya vimos que el peligro era que a las nueve podía reventar una presa, algo inédito en la historia de la Comunidad Valenciana, desde aquí, desde este despacho, me trasladé para estar presente físicamente ante un momento que podía ser una hecatombe, distinta a la que no sabíamos que estaba ocurriendo. Me pareció lo mínimo intentar estar allí, porque allí sí que podía acudir. Por la tarde a Utiel no se podía ir porque ya sabíamos que había carreteras cortadas y que no se podía acceder.

Vista del despacho de Carlos Mazón. Kike Taberner

Supongo que es consciente de que la jueza instructora, al hablar siempre de esos minutos, de si alguien influyó a la hora de de enviar la alerta, se está refiriendo a usted. Ya le ha ofrecido declarar de manera voluntaria en varias ocasiones. ¿Teme que, tal y como está siendo dirigida la instrucción, usted acabe siendo investigado?

Sobre el proceso no voy a ofrecer declaraciones ni valoraciones políticas. No está usted hablando ni con Bolaños, ni con el presidente del Gobierno, ni con la portavoz del Gobierno, que hablan todos los días de los jueces. Lo que tiene es todo mi respeto, no solo el mío, el de todo el Gobierno valenciano, que jamás ha hecho una valoración sobre la jueza. Vamos a dejar trabajar a la Justicia, que opere como tenga que operar. Y nosotros, a trabajar.

La Audiencia de Valencia ha habilitado a la jueza instructora a tomar declaración a Maribel Vilaplana e investigar su posible influencia en la gestión de la dana desde la comida ¿Qué le parece?

Me parece que, una vez más, tengo que respetar, como siempre, todas las decisiones judiciales del proceso.

En su escrito, los magistrados habilitan a la jueza a practicar diligencias y recabar datos por si procede abrir "una causa penal" contra usted ¿Qué le ha parecido este posicionamiento de la Audiencia?

Le insisto: dejemos trabajar a la Justicia y respetemos el proceso judicial.

¿Dimitir en caso de imputación? "Vamos a respetar el proceso. No tengo tomada ninguna decisión sobre el procedimiento porque el procedimiento está en marcha"

¿Si le imputaran, dimitiría?

Me pregunta sobre un proceso y sobre su posible evolución. Yo le tengo que decir que vamos a respetar el proceso, vamos a seguir haciéndolo. Insisto, en cualquier caso, en cualquier lugar, creo que es mi obligación y, en este caso, también es mi convicción.

No ha contestado. Si acabara produciéndose esa circunstancia, ¿cree que podría continuar el cargo o que debería dar un paso al lado?

Yo lo que le digo es que, habiendo un proceso en marcha, lo que hay que hacer es respetarlo, y la mejor manera de respetar el proceso es no hacer ni críticas ni elucubraciones sobre el mismo. Esta es mi convicción y creo que también se puede entender desde el punto de vista del respeto.

¿Tiene tomada la decisión?

No tengo tomada ninguna decisión sobre el procedimiento porque está en marcha.

"Maribel Vilaplana y yo nos fuimos prácticamente a la vez del restaurante, cada uno con su destino. No sé si sería exactamente a esa hora, las 18:45. Podría ser arriba o abajo"

Una pregunta más sobre el horario del 29 de octubre. Maribel Vilaplana dijo en un reciente comunicado que se marchó del restaurante tras comer con usted a las 18:45 horas. ¿Se marchó usted justo a esa hora o permaneció más tiempo?

No, nos fuimos prácticamente a la vez, cada uno con su destino. No sé si sería exactamente a esa hora, podría ser arriba o abajo. Yo iba haciendo llamadas, iba consultando la web del servicio de emergencias cuando no estaba haciendo las llamadas. Sobre aquella tarde se han escrito cosas… se han dicho cosas… se ha puesto en marcha una campaña repugnante respecto a una profesional como es Maribel Vilaplana.

Carlos Mazón. Kike Taberner

Se ha dicho de todo, sin ningún rubor. Se ha dicho que había estado en una reunión con los empresarios del Manhattan Cullera. Se ha dicho que estaba reunido con Zaplana. Se ha dicho que estaba reunido con Camps. Se ha dicho que estaba reunido con Zaplana y con Camps. Se ha dicho que estaba con Vicente Barrera, recién salido del Palau, para hacer también negocios con él. Se ha dicho que estaba de fiesta de cumpleaños con la consellera Nuria Montes. Se ha llegado a decir que yo usé como coartada al presidente de la patronal. Se han dicho barbaridades. Algunas las omito por decoro.

El establecimiento está en la calle Bonaire. Desde el establecimiento hasta el Palau de la Generalitat se pasa por la calle de la Paz, luego se accede a la Plaza de la Reina, luego se pasa por la calle Miguelete, luego se llega a la Plaza de la Virgen, luego se cruza y se llega a la calle Caballeros, y luego se llega al Palau de la Generalitat. Ahí es donde estuvo el presidente de la Generalitat. Y desde aquí, ante el riesgo de que la presa de Forata, antes de las nueve, pudiera romperse, decidimos ir a acompañar a los compañeros que estaban en aquel momento en el Cecopi.

Entiendo entonces que estuvo algo más de una hora aquí en el Palau, si antes nos decía que a las 20:10 llamó a Pradas para decirle que estaba de camino al Cecopi.

No voy a entrar en el debate del minuto. Porque yo mismo no estaba pendiente del reloj, yo estaba pendiente de las llamadas, estaba pendiente de recabar información. No le puedo decir, la estimación que me hace es una estimación más. Puede ser razonable, puede no ser razonable, puede variar unos minutos arriba, unos minutos abajo. Pero yo le pregunto, ¿qué tiene que ver esto con la gestión de la emergencia? ¿Qué tiene que ver esto con la toma de decisiones? ¿Qué tiene que ver esto con la atención o con la información a los ciudadanos de lo que podía estar ocurriendo? ¿Qué tiene que ver esto con la dirección operativa?

Yo la hora que sí le puedo precisar fue la de la llegada al Cecopi, porque sé que hay cámaras a la entrada del centro. Y al sacar esas imágenes fue cuando nos dijeron: ‘oiga, ¿y las cámaras del Palau de la Generalitat?’

Eso le iba a decir…

Pues ya me adelanto yo. Se ha dicho que el presidente Mazón borró los datos, borró las huellas de su acceso. Y lo que ha ocurrido es lo que toda la vida ocurría con Ximo Puig o con Alberto Fabra. Esto no es una instalación crítica de seguridad. Una instalación crítica de seguridad es el centro de l' Eliana porque se gestionan las emergencias desde allí, y allí todas las imágenes se mantienen. Aquí, si no hay un problema de orden público, a los 15 días se van renovando las memorias. No es un invento de Carlos Mazón, esto ha ocurrido siempre. Por lo tanto, no hay borrado de nada, no hay ocultación de nada.

"No hay 15 versiones distintas de Mazón del día de la dana. Cuando se preguntó sobre ese almuerzo de trabajo, se hizo una estimación sin darle demasiada importancia"

La desconfianza se sustenta en la percepción de engaño. ¿No la alimentaron ustedes con diferentes versiones sobre dónde había estado ese día?

Le agradezco la pregunta. No hay 15 versiones distintas de Mazón del día de la dana.

Sí hubo versiones previas hasta que reconocieron la comida con Vilaplana

Lo que hubo fue más de 15 bulos distintos a los que Mazón ha tenido que responder, buscando incluso la criminalización. Aquellos días no estábamos pendientes de lo que no era la emergencia. Yo durante aquellos días estaba pendiente de los 17.000 desaparecidos, de los recursos que podía o no podía enviar el Gobierno, de buscar o no buscar hasta 1.000 cadáveres que se nos decía que podía haber en el parking de Bonaire.

Cuando se preguntó sobre ese almuerzo de trabajo, que nada tiene que ver con la emergencia, probablemente se hizo una estimación sin darle demasiada importancia. Ahora yo me lo plantearía de otra manera.

¿No dijo qué estaba comiendo con esta persona porque estaba ofreciéndole un puesto de directora general de la Radio Televisión Valenciana y eso no está muy bien visto políticamente?

No es un problema de que esté bien visto o no esté bien visto. En la Ley de la televisión valenciana consta que la dirección general de la televisión la nombra la Generalitat Valenciana. Durante aquellos días estuve directamente implicado, porque la televisión pública me parece que tiene suficiente importancia, como una Consellería, para conocer un poco el perfil de la gente que queríamos poner y proponer en À Punt. Es importante este contexto.

Le hago una pregunta, si ese día en vez de haber hablado con Maribel Vilaplana hubiera estado con Vicente Ordaz, el actual presidente que entonces estaba en la Cope ¿Usted cree que hoy me estaría preguntando sobre esto?

Mazón, en el Salón Dorado del Palau de la Generalitat. Kike Taberner

Lo que se estaba era ofreciendo a una profesional que finalmente declinó, que tenía otro trabajo, y por tanto quedaba dentro no del anonimato, sino de la discreción y, sobre todo, del respeto profesional. Eso, pendientes de los 17.000 desaparecidos, pendientes de Bonaire, pendientes de los medios del Gobierno.

Cuando vimos un poco la dimensión que estaba tomando el asunto, hablamos con la profesional y lo contamos. Y, a partir de ahí, fíjese usted la situación que hemos tenido que vivir. Y lo digo con cierta entereza, pero claro, esta campaña tan repugnante a la que hemos asistido… especialmente la profesional, pero en fin, algo me ha tocado a mí también.

Con la misma gestión de la dana, con el mismo Cecopi, hubo 200 muertos por desbordamientos en la cuenca del Poyo, que son el 90% de las muertes ubicables, frente a las 17 del Magro y a 6 del Turia. ¿Cuánta responsabilidad le atribuye usted en lo que ocurrió a que el Poyo sea una cuenca abandonada, sin las infraestructuras que los expertos habían diseñado para evitar desbordamientos?

Es curioso que sea de lo que menos se habla. No sé por qué, porque las obras las vienen pidiendo alcaldes, alcaldesas, la propia Generalitat, la Diputación… han pedido siempre todos que se limpien, que se adecúen las obras, eso es básico. Están hablando los ingenieros. Estamos escuchando estos días a ingenieros reputadísimos. Incluso algunos de ellos hablan de que una obra bien hecha habría salvado a toda la gente del Poyo. Este es un asunto suficientemente importante.

Tenemos la autoridad moral para preguntarle al Gobierno de España por qué no ha movido ni un solo papel en un año para, al menos, empezar a ejecutar una obra que es fundamental para la tranquilidad de la gente. Si hoy vuelve a llover igual en la misma cabecera con la misma intensidad, vuelve a pasar lo mismo. Esto no lo digo yo, esto lo dicen muchísimos ingenieros hidráulicos de este país.

"Una alerta unos minutos antes de que ocurra algo puede ayudar. Una obra bien hecha, salva"

La falta de ejecución de esas obras no está siendo objeto de la investigación judicial. ¿Qué le parece?

No me toca hablar de la investigación judicial. Yo comprendo que me hagan preguntas sobre mí y sobre otros aspectos del proceso, pero yo no soy quién para hablar sobre esa cuestión. Al margen de la referencia judicial, lo que sí quiero decir es que las obras hidráulicas son cruciales. Además, en Valencia conocemos muy bien lo que significa hacer una gran obra, como es el nuevo cauce sur del Turia, para evitar desgracias. Una alerta unos minutos antes de que ocurra algo puede ayudar. Una obra bien hecha, salva.

Zapatero dejó hecho el proyecto —validado medioambientalmente por parte de Teresa Ribera, entonces secretaria de Estado—. Pero no lo presupuestó, y llegó Mariano Rajoy y, en todo su mandato, tampoco ejecutó estas obras. Lo mismo ha ocurrido con el Gobierno actual, en el que Ribera, conocedora del proyecto, era la ministra. Ahora Sánchez lo ha vuelto a prometer, pero ha licitado obras ni tiene Presupuestos Generales del Estado. ¿Por qué la Comunitat no logra inversiones críticas ni en su peor momento?

Es una extraordinaria pregunta para los políticos valencianos del Partido Socialista. Es una extraordinaria pregunta para la delegada del Gobierno. Es una extraordinaria pregunta para nuestros ministros, o nuestra ministra valenciana. Es una gran pregunta que a mí me gustaría poder hacerle a Pedro Sánchez si me contestara las cartas, si me contestara las llamadas o si me contestara en las conferencias de presidentes cuando le pregunto sobre esto. Es una extraordinaria pregunta para el portavoz del PSOE en las Cortes Valencianas. Es una extraordinaria pregunta para toda la oposición valenciana que apoya al Gobierno de España.

Sobre el periodo de Rajoy, yo me he tomado la molestia —antes no lo sabía, se lo tengo que reconocer— de saber cuál ha sido la evolución de las famosas obras del encauzamiento del barranco del Poyo, si estaban durmiendo el sueño de los justos, en la mesa de quién ha estado el papel en cada momento.

"Rajoy dejó perfectamente encuadrados dos requisitos para empezar las obras. Los técnicos y los ingenieros de la propia CHJ o del propio Miteco se lo podrán confirmar"

Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno de España cambió la normativa europea. Y hay que hacer dos cosas para poder iniciar esas obras: adaptar el proyecto a la normativa europea, a las exigencias de la normativa europea; y hacer el PGRI, el Plan General de Riesgo de Inundaciones, adaptado a ese barranco del Poyo. Esos dos requisitos para poder iniciar las obras, Mariano Rajoy los había dejado perfectamente encuadrados. Los técnicos y los ingenieros de la propia CHJ o del propio Miteco se lo podrán confirmar, no me dejarán por mentiroso porque me he tomado la molestia de acreditar esta cuestión. Llega Pedro Sánchez y el proyecto no se hace, no se presupuesta y no se ejecuta.

Mazón indica con un gesto la crecida del barranco del Poyo el día de la dana. Kike Taberner

Uno de los familiares que hemos entrevistado para el especial que estamos preparando por el aniversario de la dana estuvo aquí con usted en el despacho. Nos ha contado que usted lloró al escuchar la historia de de su madre. ¿Cómo han sido esos momentos con las víctimas? ¿Qué ha sentido al escuchar de primera mano sus testimonios y sus críticas?

Cuando hablas de cerca con personas que han sufrido de una manera tan desgarradora, cuando eres padre —aquí, en este sofá, también estuvo una madre que perdió a dos niños— eso es indescriptible. Sé de quién hablas. Fue muy duro. Cuando termina la reunión te quedas pensando en que él se lleva su drama. Tú sigues trabajando, pero él sigue con su drama. Se utiliza el término pérdida irreparable porque es así: irreparable. Si no me conmoviera, sería un psicópata o un robot. Pero esta es mi gente y es que yo soy de aquí. Es que yo he perdido también a gente conocida, a algún amigo muy cercano con el que he trabajado mucho.

¿Perdió un amigo en la dana?

Sí, gente querida, apreciada, y gente con la que he trabajado, con la que tenía trato personal.

"Yo intento salir llorado de casa, y créame, salgo muy llorado"

Hay asociaciones que emplean términos durísimos contra usted. El más fuerte es el de "asesino". La oposición, sin llegar a hacerlo suyo, utiliza expresiones como que “pesan 229 vidas sobre sus espaldas”. ¿Qué siente cuando escucha estas afirmaciones?

Que lo mejor que puedo hacer es no contestar. En mi responsabilidad está también tratar de evitar más dolor social, más dolor personal. Yo no he contestado a ningún insulto jamás a ningún portavoz de la oposición en las Cortes Valencianas, nunca, ni de Compromís ni del PSOE. Es que no lo he hecho nunca. Y por supuesto, tampoco a una asociación de víctimas, venga de donde venga, tenga las ideas políticas que tenga. No lo voy a hacer.

No, yo no soy ejemplo de nada, ni pretendo ser ejemplo de nada. Pero sí que tengo convicciones muy sencillas y muy claras. Me estoy enfrentando a algo que ha cambiado mi vida para siempre, para siempre, no mi vida política, mi vida. Esto ha ocurrido siendo yo presidente de la Generalitat, y me tengo que mirar, y me miro al espejo por las noches, tratando de hacer lo mejor de mí mismo. Cada uno tiene derecho a que le salga por donde estime oportuno y conveniente el dolor. Yo jamás a una víctima, me diga lo que me diga, me llame lo que me llame, le voy a contestar. Y siempre le diré que tiene este sofá a su disposición. Eso va a ser invariable en todo momento.

"No voy a dormir más o menos tranquilo en función de mi futuro político"

Cuando se produjo el intento de suicidio de José María Ángel, el PSOE abrió un debate sobre la salud mental de los políticos, sobre si se están cruzando determinadas líneas que jamás antes habían rebasado en política. ¿Comparte el fondo de este debate?

Es difícil contestar a esto. No voy a hacer mención a José María Ángel Batalla, no voy a hacer ninguna reflexión sobre él. Yo intento salir llorado de casa, y créame, salgo muy llorado. Y creo que es la ciudadanía la que debe valorar qué llama a otra persona, con qué interés, con qué objetivo y con qué intención. Yo no quiero entrar en esa cuestión. No me corresponde, no me gusta, no es fácil.

¿Quiere usted ser el candidato del Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas?

No es importante mi deseo, no lo es. No es importante mi figura política. Todo esto que nos ha ocurrido ha cambiado radicalmente la manera de entender muchas cosas. Yo estoy estricta y al 100% en mi responsabilidad, tanto del cambio que votaron los ciudadanos como ahora con la recuperación. Sobre el futuro, veremos lo que ocurre. Cuando lleguemos a ese momento tomaremos la decisión, lógicamente, consultando con mi entorno, con la gente que me quiere y con mi partido.

¿Desea usted una restauración personal en las urnas?

No voy a dormir más o menos tranquilo en función de mi futuro político. Se lo puedo asegurar. Esto que nos ha ocurrido también tiene que traernos lecciones. A cada uno en la vida le ocurren las cosas que le pasan. Es como cuando a algún familiar cercano tuyo le diagnostican una enfermedad importante, una enfermedad grave. De repente, el resto de problemas se ven mucho menos importantes. Algo parecido me ha pasado a mí. Llegará el momento, lo abordaré, y será otra decisión más, pero es una decisión muy pequeñita, muy pequeñita con respecto a lo importante que es con la que nos levantamos cada mañana: la reconstrucción.

¿La elección del candidato? "Siempre he estado muy comprometido en que todo lo que tenga que ocurrir en la Comunidad Valenciana pase porque la Comunidad Valenciana sea protagonista"

Si llegado ese momento recibe una llamada de su presidente del partido y le dice, "Carlos, hemos elegido a otra persona porque creemos que es lo mejor para la Generalitat y para llegar a la Moncloa. ¿Lo entendería usted?

Bueno, sería la misma llamada que tuve yo también en su día. Yo, en cualquier caso, todo lo que tenga que ocurrir en la Comunidad Valenciana, lo he luchado mucho y siempre he estado muy comprometido en que todo lo que tenga que ocurrir en la Comunidad Valenciana pase por que la Comunidad Valenciana sea protagonista de lo que ocurra. Lógicamente, con la compañía y con la coordinación con la dirección nacional del partido.

Génova tiene potestad para elegir al candidato…

Tiene la competencia estatutaria. Faltaría más. Pero mire, yo también tengo la competencia estatutaria como presidente regional del partido de decir quién va a ser el candidato a la alcaldía de Elda, o Villarreal, y jamás se me ocurriría tomar una decisión desde Valencia sin contar, sin saber, sin conocer, sin entender lo que es Elda o lo que es Villarreal. No, sería un error. Entre otras cosas, porque mis compañeros de Elda y de Villarreal saben que yo soy así.

¿Fue Feijóo el que le pidió a usted que vinculara su futuro político a la reconstrucción?

No. No hay táctica en esa cuestión, hay convicción. Cuando dos personas tienen la misma convicción, es fácil que eso surja así. Son convicciones que salen de una manera mucho más natural de las que alguna leyenda de por ahí pueda especular. Créame.

¿Ha pensado usted en dimitir en algún momento desde la dana?

En ningún momento he dejado de tener la convicción de cumplir con mi obligación. En ningún momento. Lo importante es que, aunque sea con coste o con desgaste, hay que asumir la responsabilidad de la reconstrucción. Creo que hay algunos hechos que ya son fácilmente observables.

Carlos Mazón, al término de la entrevista. Kike Taberner

¿Está satisfecho con la reconstrucción?

El Consell ha pagado el 60% de las ayudas directas solicitadas por familias y empresas, con casi 900 millones abonados. Además, la Generalitat Valenciana ha movilizado 2.500 millones de euros para afrontar la reconstrucción de las poblaciones afectadas por las riadas. El importe destinado a ayudas directas se sitúa en torno a los 1.500 millones de euros, de los que 894 millones ya están abonados a las familias y empresas valencianas afectadas. Son cifras que acreditan que estamos trabajando.

El vicepresidente Gan Pampols deja una hoja de ruta muy clara para la reconstrucción y otra para la gestión de las futuras emergencias. Ahora falta que cumplan todas las administraciones en la aplicación de estos planes. ¿Garantiza usted que todas las consellerias ejecutarán el plan del general?

Por supuesto, no en vano, el Plan Endavant de la Generalitat ha alcanzado el 46% de iniciativas en curso en sus primeros tres meses de duración, según el segundo informe de seguimiento elaborado por la Vicepresidencia segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana.

El trabajo del vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, ha permitido que el Plan tenga en curso en este momento 139 iniciativas y otras 19 ya están completadas, del total de las 343 acciones con que cuenta Endavant.

Además, está previsto que otras 51 nuevas iniciativas de Endavant se pongan en marcha antes de que finalice este 2025, lo que permitirá el avance del Plan y mantener una dinámica ascendente, con un incremento de 37 nuevas iniciativas en progreso durante el mes de octubre.