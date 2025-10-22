Prisiones rectifica e introduce cerdo en el menú de la cárcel de Ceuta tras la denuncia de los presos recogida por El Español

La cárcel de Ceuta, con un 80% de reclusos musulmanes, había impuesto un menú exclusivamente halal, salvo en Navidad.

La decisión se toma tras una queja de presos publicada por El Español, solicitando productos no halal, como jamón y chorizo.

Prisiones de Ceuta rectifica su política alimentaria e introduce productos de cerdo en el menú tras cinco años de exclusión.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha decidido rectificar e incluir alimentos procedentes del cerdo para los presos de la cárcel de Ceuta, tras al menos cinco años sin disponer de esa posibilidad ni en el economato ni en el menú diario.

Así ha ocurrido apenas un día después de la denuncia realizada por EL ESPAÑOL, que publicó una queja de un grupo de presos, emitida este mismo mes ante la dirección de la cárcel, en la que solicitaban que el economato del recinto ofrezca también alimentos procedentes del cerdo.

Es decir, que permita la compra de productos que no sean halal. "Desearíamos, por favor, los internos que pudiéramos comprar del economato productos que llevan cerdo, como jamón, chorizo, salchichón, paté, etc. Por todo ello, muchas gracias. Atentamente, los internos", indicaban los reclusos.

Tras la rectificación de la cárcel, se ha decidido que haya ese producto en el menú tres días a la semana, señalan fuentes penitenciarias.

Se trata de una decisión que cambia la política alimentaria en este presidio hasta la fecha, donde se había establecido como algo común para todos los reclusos la comida permitida por la religión musulmana.

Fuentes penitenciarias consultadas señalan que los directores tienen la obligación de atender "todas" las orientaciones religiosas y culturales de los internos, también las vinculadas a la alimentación. Algo que hasta ahora no se estaba produciendo.

Debido al aumento de internos de origen musulmán en los últimos años, en la prisión de Ceuta se ha llegado al punto en que la cárcel ha impuesto que todos los alimentos sean, sin excepción, de tipo halal.

Son halal aquellos alimentos que cumplen con los preceptos del Corán, de animales que han sido sacrificados según el rito musulmán.

Y como el Corán prohíbe específicamente el consumo de carne de cerdo, ya que la considera un pecado y un alimento impuro, desde el centro se decidió no ofrecer esos productos.

80 % musulmanes

Hasta ahora la prisión tan solo hacía una excepción en Navidad, cuando se compraba jamón para los internos que profesan el cristianismo.

En el Centro Penitenciario de Ceuta hay al menos unos 252 internos, según las cifras del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior referente al año 2023. En torno al 80% de los reclusos son musulmanes en esta cárcel, según fuentes penitenciarias.

Estas mismas fuentes denuncian que la prisión también obliga a los internos a que den explicaciones por escrito sobre por qué no acuden a la celebración del culto musulmán, si previamente habían confirmado su asistencia.

La asistencia religiosa en todas las prisiones es voluntaria y salen los internos que quieren en ese momento, cuando se avisa, por ejemplo, para acudir a misa.

Pero en Ceuta, además de solicitar previamente la asistencia en el caso del culto musulmán, quien en el momento de la celebración decide no salir, está obligado a escribir una instancia.

En ella el interno está obligado a explicar los motivos por los que no acude a las charlas de culto musulmán.

"No entendemos por qué tanto señalamiento para identificar a quienes podrían ser etiquetados como malos musulmanes", señalan desde el presidio.