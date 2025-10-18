Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, en el que murieron cinco niños

Foto de archivo de una manifestación en la que se pide la libertad para Jakes Esnal. Etxerat

Las claves nuevo Generado con IA Sortu retuitea mensajes ensalzando a Jakes Esnal, autor del atentado de ETA en Zaragoza que mató a once personas. EH Bai, partido del País Vasco francés, homenajea a Esnal, fallecido a los 74 años, y lo considera un "preso político". El presidente del PNV, Aitor Esteban, critica como "vergonzoso" que EH Bai y Sortu agradezcan a Esnal su acción.

El partido independentista Sortu, eje sobre el que se vertebra la coalición EH Bildu, ha ensalzado la figura de Jakes Esnal, uno de los autores del atentado de ETA en la casa cuartel de Zaragoza que acabó con la vida de once personas en 1987.

A través de una serie de retuits en su cuenta de X, Sortu se ha hecho eco de varias publicaciones en las que la marca del partido en el País Vasco francés, EH Bai, rinde homenaje y da las "gracias" a Esnal, fallecido este sábado a los 74 años.

Sortu también ha retuiteado otros mensajes en los que EH Bai califica al terrorista como "preso político". Otros usuarios también lamentan que Esnal haya pasado 32 años en una prisión francesa después de ser condenado a cadena perpetua en 1997 por su implicación en el atentado.

Milesker Jakes 🌹

Herriaren alde lanean segituko dugu! pic.twitter.com/LUF8xZpFbh — EH Bai (@EHBai) October 17, 2025

El presidente del PNV, Aitor Esteban, no ha tardado en reaccionar y en la misma red social ha calificado de "vergonzoso" que Sortu rinda homenaje al responsable de un acto terrorista en el que también murieron cinco niños.

"EH Bai le da las gracias a Jakes Esnal. Y Sortu comparte. ¿De verdad? ¿Las gracias por qué? ¿Dar las gracias a quien fuera condenado por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza? ¿Eso es trabajar por el pueblo? Vergonzoso", reza la publicación de Esteban.

Sortu también ha difundido el mensaje en el que un usuario lamenta las "duras consecuencias" de la "vengativa política penitenciaria", en referencia a sus más de tres décadas en prisión.

36 años del Terrible Atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza,11 personas Asesinadas 5 de ellas niños

Henri Parot el Asesino que colocó un coche bomba.

Hoy son Socios del Gobierno,Ni olvido ni perdono pic.twitter.com/iYWqs4j0on — Juan Luis Arroyo Garcia (@j_luisarroyo) December 11, 2023

"¡Necesitamos a todos los presos, refugiados y deportados vascos en casa! Un abrazo y condolencias a familiares y amigos. ¡No te despidas, Jakes!", añade.

Otro usuario que muestra sus condolencias por la muerte de Esnal lamenta que este haya sido capaz de pasar 32 "largos años en prisión", pero que, una vez salió a la calle, "no haya podido soportar la vida". "¡Ahora puedes volar hacia la Libertad!", concluye.

Kartzela politika mendekatzailearen ondorio latzak ezagutzen segitzen dugu. Jakes Esnalek utzi gaitu. 32 urtez izan zuen preso Frantziar Estatuak.



Euskal preso, iheslari eta deportatu guziak etxean behar ditugu!



Besarkada bat eta doluminak senide eta lagunei.



Adiorik ez Jakes! pic.twitter.com/6jMvrSc0AT — Mikel Irastorza (@mikel_irastorza) October 17, 2025

Excarcelado en 2022

El 11 de diciembre de 1987, la explosión de un coche bomba aparcado junto a la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza redujo a escombros el edificio, mató a once personas y dejó más de setenta heridos.

El atentado fue planeado y ejecutado por ciudadanos franceses vinculados a ETA, entre los que figuraba Jacques Esnal. Los terroristas cruzaron la frontera, prepararon el coche bomba y escaparon de regreso a Francia tras la detonación.

Esnal fue detenido años después de la matanza, en abril de 1994, en la localidad francesa de San Juan de Luz. La justicia gala lo condenó en 1997 a cadena perpetua por su participación en el atentado.

En su condición de ciudadano francés, nunca fue extraditado a España y cumplió su pena en la prisión de Lannemezan. En octubre de 2022, ya con 71 años, obtuvo la libertad condicional, con una pulsera electrónica y bajo control judicial.

Su excarcelación fue recibida con júbilo en sectores de la izquierda abertzale y con indignación entre las asociaciones de víctimas.