Jupol se querella por coacciones contra un mando de Marlaska por quitarle el megáfono a su presidente en una protesta

La organización sindical busca garantizar que se respeten los derechos de expresión y libertad sindical en la Policía Nacional.

Jupol afirma que la acción tuvo como objetivo silenciar su voz sindical sin justificación de alteración del orden público.

El incidente ocurrió el 2 de octubre durante el Día de la Policía, y la querella alega coacciones y vulneración de derechos fundamentales.

Jupol presenta una querella contra un comisario por retirar un megáfono durante una protesta en Vigo.

El sindicato de Policía Jupol acaba de presentar una querella contra un comisario del Cuerpo Nacional de Policía por arrebatar un megáfono al secretario general de esta organización durante una protesta en Vigo.

La querella atribuye al mando de Interior destinado en la Jefatura de Unidades Policiales los delitos de coacciones y vulneración de derechos fundamentales.

Los hechos que han dado pie a este acción ante la Justicia ocurrieron el pasado 2 de octubre, durante la celebración institucional del Día de la Policía en Vigo.

Según el documento presentado ante los juzgados de instrucción de la ciudad, el mando policial querellado arrebató por la fuerza un megáfono al secretario de Acción Sindical, cuando este colectivo realizaba una "breve y pacífica" concentración para reivindicar mejoras laborales.

El escrito explica que esta actuación "fue premeditada, desproporcionada y dirigida a silenciar nuestra voz sindical", sin que existiera alteración del orden público ni motivo que justificase una intervención así.

"No se trató de un acto aislado, sino de una actuación consciente para impedir el ejercicio de derechos sindicales y de libertad de expresión", sostiene Aarón Rivero, secretario general de Jupol que estaba en el lugar cuando ocurrió el incidente.

La querella ha sido interpuesta por el letrado Eduardo Antonio Ortega Noguero. En ella se sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de delitos tipificados en los artículos 172.1 y 542 del Código Penal.

Delegación del Gobierno

Además de al Juzgado de Instrucción competente, el sindicato policial ha puesto los hechos en conocimiento del subdelegado del Gobierno en Pontevedra y de la Unidad de Régimen Disciplinario con la intención de que se depuren responsabilidades penales y administrativas.

#URGENTE:Marlaska ordena retirar un megáfono a JUPOL durante los actos centrales del #DíaDeLaPolicía en #Vigo.



Te lo explica Aarón Rivero, Secretario General de JUPOL.



Debía ser un “arma potencialmente peligrosa”… para los oídos del ministro, del DGP, de DAO y de la Junta de… pic.twitter.com/3ct6AsoN9q — JUPOL (@JupolNacional) October 2, 2025

Jupol recuerda que la actuación del subordinado de Fernando Grande-Marlaska podría vulnerar derechos fundamentales recogidos en los artículos 20, 21 y 28 de la Constitución Española, además de los principios de proporcionalidad y legalidad que rigen la actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

"No vamos a permitir que se silencie la voz de los policías", señala Rivero. "Jupol nació para defender los derechos de todos los agentes, y seguiremos haciéndolo, incluso cuando quienes deben proteger esos derechos son quienes los vulneran", añade.

La organización sindical anuncia que continuará con todas las acciones legales y disciplinarias necesarias para garantizar que hechos como el acontecido "no vuelvan a repetirse", y para que la libertad sindical y de expresión sean plenamente respetadas dentro de la Policía Nacional.