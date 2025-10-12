Feijóo dice que la izquierda ha pasado "del no a la guerra al no a la paz" y reprocha a Abascal que dé plantón al Rey

Mientras el presidente Pedro Sánchez abandonaba apresuradamente el Palacio Real tras el besamanos, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sí se ha detenido a conversar y responder las preguntas de los periodistas.

"Estoy animado porque mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel", ha ironizado sobre la situación procesal de la familia y el círculo más cercano del presidente Pedro Sánchez.

Feijóo ha considerado que el Gobierno español hizo el "ridículo" al aprobar el embargo (parcial) de armas a Israel, unas horas antes de que se cerrara el acuerdo de paz sobre Gaza que ha aceptado Hamás.

"La prueba de nuestro despiste en política exterior es que se aprueba un embargo en las horas previas al acuerdo de paz", ha comentado Feijóo ante los periodistas, "la cancillería española no puede hacer el ridículo así".

"Hay una izquierda que ha pasado del no a la guerra al no a la paz", ha añadido, "y eso es algo muy sorprendente para todos, pero absolutamente contradictorio para los que se dicen de izquierdas".

A su juicio, tras organizar protesta sobre Gaza en las calles, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios se muestran ahora contrariados por un histórico acuerdo de paz para la región que ha sido impulsado por Donald Trump.

El pretexto que Moncloa ha dado para justificar que Pedro Sánchez abandonara el Palacio Real apresuradamente este 12 de octubre, sin participar en los corrillos con la prensa, es que le estaba esperando el avión oficial para viajar a Egipto, donde mañana asiste a la firma del acuerdo de paz.

Pedro Sánchez ha evitado así tener que responder a preguntas incómodas de los periodistas sobre los presuntos casos de corrupción que afectan a su mujer, Begoña Gómez —que hoy no le ha acompañado en los actos oficiales del 12-O—, a su hermano, David Sánchez, y a los exsecretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán (que ingresó en prisión el pasado mes de julio) y José Luis Ábalos.

En su visita del lunes a Egipto, Sánchez coincidirá con Trump, quien el viernes advirtió que "quizá haya que echar a España de la OTAN", por negarse a cumplir el compromiso de elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB.

La amenaza de Trump, ha dicho Feijóo a los periodistas, es "la respuesta a que España haya firmado una cosa por asentimiento y haya dicho lo contrario en la sala de prensa".

Ha recordado así que, en la Cumbre de la OTAN del pasado mes de junio, Sánchez firmó el compromiso del 5% del gasto militar, y a continuación anunció en rueda de prensa que no tiene intención de cumplir lo que había firmado.

El Gobierno español intenta ahora computar como gasto militar las partidas que destina por conceptos como la "lucha contra el cambio climático", pero tanto la OTAN como la UE le han advertido que no van a aceptar esa triquiñuela.

Frente a estos vaivenes, Feijóo ha insistido este domingo en que España es un país "fiable" para sus socios: "España no es el Gobierno de España", ha dicho al respecto.

Otra cuestión internacional que ha dejado descolocado al Gobierno de Pedro Sánchez es el Nobel de la Paz concedido a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.

Feijóo ha celebrado este domingo la distinción, y ha atribuido a la influencia de Zapatero que el Gobierno se niegue a felicitar a la nueva Nobel de la Paz.

Estas actitudes del Gobierno en materia de política internacional y de derechos humanos, ha advertido el líder del PP; constituyen "una pésima noticia para nuestra política exterior y para el posicionamiento de España dentro del Estado de Derecho en Europa, y en relación a las democracias de América Latina".

Feijóo también ha reprochado al líder de Vox, Santiago Abascal, su ausencia en los actos de la Fiesta Nacional celebrados este domingo, algo que, ha recordado, hasta ahora era propio de los partidos nacionalistas e independentistas.

"Aquí venimos a acompañar al Rey y a los soldados españoles", ha señalado al respecto Feijóo, "siempre que pueda voy a hacerlo. El que no venga, tendrá que explicarlo".