La Guardia Civil recorriendo Los Alcázares durante esta madrugada.

España

Murcia pide la intervención de la UME en Los Alcázares (Mar Menor) por el riesgo del desbordamiento de las ramblas

La Unidad Militar de Emergencias ya se dirige hacia la zona afectada por las lluvias e inundaciones.

P. Campos | Agencias
Publicada
Actualizada

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Los Alcázares (Mar Menor) por las lluvias extremas causadas por la dana 'Alice', que han provocado un riesgo del desbordamiento de las ramblas de la localidad.

La solicitud llega después de que se haya elevado a nivel 2 de alerta el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inunmur).

La UME ya se dirige a esta hora hacia el municipio murciano de Los Alcázares. En este momento no hay daños personales aunque hay varias zonas de la localidad que han sufrido inundaciones.

Miras ha asegurado que, por el momento, ya hay desplegado un equipo de 27 efectivos y 18 máquinas en la localidad.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha recorrido de madrugada los municipios de la comarca de Cartagena afectados por el temporal que azota a la región desde el jueves.

Además, Lucas ha informado en la red social X de que ya se ha hecho efectivo el despliegue de la UME solicitado por el Ayuntamiento de Los Alcázares a la Comunidad Autónoma.

"Situación límite"

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha hablado a primera hora de este sábado de "situación límite" en esta localidad murciana por las inundaciones que se están registrando en las calles de la zona urbana de confluencia con varias ramblas con riesgo de desbordamiento.

En un vídeo en Instagram, ruega a quienes aún permanezcan en zonas bajas del municipio "que por favor cojan lo imprescindible (botiquín, pilas, comida, agua) y suban a la primera planta de sus viviendas".

"Desde los servicios municipales llevamos toda la noche trabajando para paliar la crecida que está llegando al municipio. Si necesitas ayuda, llama al 968 17 19 19", añade en una comunicación sobre la situación local a las 6:45 horas.

Las fuertes lluvias caídas esta madrugada han generado inundaciones en los municipios ribereños del Mar Menor, donde cuatro carreteras permanecen cortadas, entre ellas, la que da acceso al hospital comarcal.

Se han producido centenares de llamadas al 112 pidiendo asistencia, como las 300 generadas en San Javier, según ha informado su alcalde, José Manuel Luengo.