Murcia pide la intervención de la UME en Los Alcázares (Mar Menor) por el riesgo del desbordamiento de las ramblas

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Los Alcázares (Mar Menor) por las lluvias extremas causadas por la dana 'Alice', que han provocado un riesgo del desbordamiento de las ramblas de la localidad.

La solicitud llega después de que se haya elevado a nivel 2 de alerta el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inunmur).

La UME ya se dirige a esta hora hacia el municipio murciano de Los Alcázares. En este momento no hay daños personales aunque hay varias zonas de la localidad que han sufrido inundaciones.

🚒 Desplegado en Los Alcázares un dispositivo de la @regiondemurcia formado por 27 efectivos y 18 máquinas.



Llevan a cabo tareas de limpieza de arrastres, encharcamientos y desagüe.



Se sumarán progresivamente más medios y se repartirán también al resto de zonas afectadas. pic.twitter.com/2SzxM0Sx5q — Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 11, 2025

Miras ha asegurado que, por el momento, ya hay desplegado un equipo de 27 efectivos y 18 máquinas en la localidad.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha recorrido de madrugada los municipios de la comarca de Cartagena afectados por el temporal que azota a la región desde el jueves.

Además, Lucas ha informado en la red social X de que ya se ha hecho efectivo el despliegue de la UME solicitado por el Ayuntamiento de Los Alcázares a la Comunidad Autónoma.

Activada la @UMEgob.



El teniente coronel me acaba de comunicar que ya están de camino a Los Alcázares.



Todos los recursos del Estado están movilizados y trabajando para asistir a los vecinos y vecinas afectados por las inundaciones. — Francisco Lucas (@Lucassayala) October 11, 2025

"Situación límite"

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha hablado a primera hora de este sábado de "situación límite" en esta localidad murciana por las inundaciones que se están registrando en las calles de la zona urbana de confluencia con varias ramblas con riesgo de desbordamiento.

En un vídeo en Instagram, ruega a quienes aún permanezcan en zonas bajas del municipio "que por favor cojan lo imprescindible (botiquín, pilas, comida, agua) y suban a la primera planta de sus viviendas".

"Desde los servicios municipales llevamos toda la noche trabajando para paliar la crecida que está llegando al municipio. Si necesitas ayuda, llama al 968 17 19 19", añade en una comunicación sobre la situación local a las 6:45 horas.

El sistema Es-Alert ha enviado un mensaje de aviso a la población próxima a la zona de la rambla de El Albujón en los municipios de San Javier y Los Alcázares.



Desde el Ayuntamiento de Cartagena extendemos las recomendaciones del mismo a la población próxima al cauce de la… pic.twitter.com/Ar3cwcmSVz — Noelia Arroyo (@NoeliaArroyoHer) October 10, 2025

Las fuertes lluvias caídas esta madrugada han generado inundaciones en los municipios ribereños del Mar Menor, donde cuatro carreteras permanecen cortadas, entre ellas, la que da acceso al hospital comarcal.

Se han producido centenares de llamadas al 112 pidiendo asistencia, como las 300 generadas en San Javier, según ha informado su alcalde, José Manuel Luengo.