Pablo Iglesias estalla tras el Nobel de la Paz a Corina Machado: "Se lo podrían haber dado a Hitler a título póstumo"

Podemos ha cuestionado este viernes la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora de Venezuela María Corina Machado, al tacharla de "golpista", y el fundador del partido, Pablo Iglesias, ha ironizado al proponer su entrega a Donald Trump o a Adolf Hitler a título póstumo.

"La verdad es que para darle el Nobel de la Paz a Corina Machado, que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya total...", ha escrito el exvicepresidente del Gobierno en la red social X.

La verdad es que para darle el Nobel de la paz a Corina Machado que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya total…. — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) October 10, 2025

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha criticado en esta misma red social el "grado de desprestigio" de determinadas instituciones internacionales tras la concesión del Nobel de la Paz a Corina Machado, al señalar que este galardón lo reciben ahora "golpistas y criminales de guerra", y ha añadido que quien lo merecía es la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese.

El grado de desprestigio que están viviendo en estos años las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad es altísimo. El premio Nobel de la Paz ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra. Quien lo merece: @FranceskAlbs — Ione Belarra (@ionebelarra) October 10, 2025

Por su parte, el exportavoz del Congreso, Pablo Echenique, se ha preguntado si la concesión de este galardón quizás esconda una "operación para consumar el golpe de Estado" en Venezuela, un golpe, ha dicho que "ella misma estaba intentando dar". "¿Quién se va a oponer a que EEUU ponga a una "presidenta" Premio Nobel de la Paz?", ha cuestionado en un mensaje también en X.

Atención a la posibilidad de que el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado no forme parte de una operación para consumar el golpe de Estado en Venezuela que ella misma estaba intentando dar. ¿Quién se va a oponer a que EEUU ponga a una "presidenta" Premio Nobel de la Paz? — Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 10, 2025

En el mismo sentido, el líder de IU, Antonio Maíllo, ha dicho en X que "en un contexto bélico global, con un genocidio en Palestina y con cientos de iniciativas por la paz y la resolución de conflictos", había suficientes personalidades, entidades y colectivos donde este galardón "habría tenido más sentido".

En un contexto bélico global, con un genocidio en Palestina y con cientos de iniciativas por la paz y la resolución de conflictos, había suficientes personalidades, entidades y colectivos donde el Nobel de la Paz habría tenido más sentido. https://t.co/pXfkpooiQO — Antonio Maíllo 🇪🇭🔻 (@MailloAntonio) October 10, 2025

Y el líder del PCE y diputado de IU, Enrique Santiago, ha comentado en declaraciones a los medios en el Congreso que este premio "debería dedicarse a estimular la paz" y en el caso de Venezuela, ha añadido, no hay una "guerra" ni una "mesa de conversaciones para construir paz".