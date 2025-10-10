Israel pide prisión preventiva para Reyes Rigo, la española de la Flotilla acusada de morder a una funcionaria

La Policía de Israel ha presentado cargos este viernes contra la activista española Reyes Rigo Cervilla, detenida durante la intercepción de la Flotilla Global Sumud la semana pasada y acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ketziot.



"La Fiscalía del Néguev presentó esta mañana un escrito de acusación y una solicitud de prisión preventiva contra una ciudadana española por agredir a una guardia en la prisión de Keziot", ha detallado la Policía en un comunicado.



El escrito de acusación indica que la Rigo se negó a entrar en la celda y agredió a una guardia mordiéndole la mano, causándole lesiones graves, detalla el texto. Los hechos se habrían producido el domingo pasado.

"La Policía de Israel tomará medidas enérgicas contra cualquier intento de dañar símbolos gubernamentales y a funcionarios públicos, y llevará a los implicados ante la justicia", añade.



La detención de Reyes Rigo en Israel había sido prolongada por el Tribunal en Beersheva hasta este viernes, por lo que no queda claro si, tras esta solicitud de prisión preventiva, será o no liberada.

Un portavoz del sistema de prisiones israelí no respondió a Efe al respecto.

Además, en las próximas horas podrían ser liberados y expulsados de Israel algunos de los ocho españoles que viajaban a bordo de la segunda Flotilla que fue interceptada por Israel en aguas internacionales en la madrugada del miércoles.

Quién es Reyes Rigo

Reyes Rigo es la única española que permanece en Israel tras la deportación de la cuarentena de españoles que formaban parte de la Flotilla interceptada durante su rumbo a Gaza la semana pasada.

El Ejército de Israel asalta en aguas internacionales las embarcaciones de la nueva flotilla

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, Rigo es originaria de Palma de Mallorca, se dedica profesionalmente a la acupuntura y no está afiliada a ningún partido político ni sindicato.

"Me embarqué en la Flotilla por humanidad y solidaridad. El silencio es complicidad, y ante la inacción de las instituciones somos la sociedad civil quien, lamentablemente, tiene que ponerse en marcha", explicó en una entrevista con Público.

Rigo también participó en junio en el contingente humanitario de la Marcha Global a Gaza interceptado en El Cairo.