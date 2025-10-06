El Gobierno manda un avión militar a Atenas para repatriar a los españoles de la Flotilla liberados por Israel

El Ministerio de Defensa ha enviado un avión militar A400M del Ejército del Aire a Atenas para la recogida de los españoles de la Flotilla deportados por Israel que tienen previsto su regreso a España durante este lunes.

El despegue está programado para las 18.30 horas de la tarde desde el aeropuerto de la capital griega y llegará a Madrid a eso de las 21.30 horas, concretamente al aeropuerto de Torrejón de Ardoz. En él viajará un grupo de 27 españoles, que se suman a los 21 que aterrizaron en un vuelo comercial en la noche del pasado domingo.

Entre ellos, se encuentran los dos dirigentes de la CUP, Adrià Plazas y la diputada Pilar Castillejos, que no viajaron con el primer grupo tras negarse a firmar el acuerdo de deportación con el que declaraban haber entrado de forma ilegal al país.

El vuelo partió a las 9.25 de la mañana de este lunes desde la base aérea de Zaragoza y llegó a Atenas a las 13.35 horas, dos horas antes de la salida del vuelo israelí.

Seguimos ofreciendo protección diplomática y consular hasta que esté libre la última española. — José Manuel Albares (@jmalbares) October 6, 2025

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha confirmado a través de sus redes sociales que los detenidos por Israel vuelan este lunes de vuelta a España. "Seguimos ofreciendo protección diplomática y consular hasta que esté libre la última española", ha afirmado Albares en X, en referencia a la española que permanece detenida en Israel acusada de morder a una doctora.

Entre los repatriados no se encuentra una última activista, que continúa retenida por las autoridades. La Policía israelí informó este lunes de que el tribunal de Beersheba prorrogó hasta este miércoles la detención de la única activista española de la Flotilla que sigue retenida, acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ketziot.

"La sospechosa, una ciudadana española de unos 50 años, fue arrestada esta noche y trasladada desde la prisión de Ketziot para ser interrogada en la comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, tras morder en la mano izquierda a una guardia durante su estancia en prisión", indicó la Policía en un comunicado. "La investigación continúa", añadió.

Este domingo noche, el Ministerio de Exteriores israelí denunció que la mujer, que iba a ser deportada ese mismo día, mordió a una trabajadora médica en prisión. Según el Gobierno israelí, la empleada sufrió "lesiones leves" y la Policía fue llamada para intervenir y "encargarse" de la detenida.