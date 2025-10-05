Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente socialista de Extremadura, por un cáncer de estómago a los 66 años

Guillermo Fernández Vara, expresidente socialista de la Junta de Extremadura, ha fallecido este domingo a los 66 años por un cáncer de estómago. El político ostentó este cargo entre 2007 y 2011 y, posteriormente, entre 2015 y 2023.

El que fuera secretario general del PSOE de Extremadura durante 16 años y presidente de la Junta a lo largo de tres mandatos, reveló en 2023 que le detectaron un tumor en el estómago del que tuvo que ser operado y una enfermedad por la que recibía tratamiento.

Se trata de una figura clave en la historia del socialismo extremeño y también de la propia autonomía, como lo ha definido su partido en la región, del que estuvo al frente desde 2008 hasta 2024.

En ese período, el PSOE ganó en tres ocasiones las elecciones autonómicas, lo que le sirvió para ser presidente de la Junta de Extremadura durante 12 años.

Fue el segundo presidente socialista de la Junta tras tomar el relevo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra.