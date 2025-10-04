Decenas de miles de personas se manifiestan en toda España por la liberación de la Flotilla y el "fin del genocidio" en Gaza

La manifestación en apoyo a Palestina, a 4 de octubre de 2025, en Barcelona Kike Rincón Europa Press

Decenas de miles de personas se manifiestan durante la mañana de este sábado en toda España en señal de apoyo a la Flotilla de Gaza y el pueblo palestino. En total, hay más de 70 protestas convocadas para el transcurso de toda la jornada.

La más multitudinaria es la que tiene lugar en Barcelona. Con inicio a las 12.00 horas del mediodía en los Jardines de Gràcia, más de 70.000 personas se han congregado en la ciudad condal para pedir el fin del "genocidio en Gaza" a manos de Israel.

Aunque así han cifrado la asistencia desde el Ayuntamiento de Barcelona y la Guardia Urbana, los organizadores elevan los datos y aseguran haber registrado unos 300.000 asistentes.

La marcha ha sido convocada por la coalición Prou Complicitat amb Israel y cuenta con el apoyo de más de 600 asociaciones. La celebrada el pasado viernes por las calles de Barcelona terminó finalmente con 6 Mossos d'Esquadra heridos y al menos tres personas denunciadas por desórdenes públicos.

Entre la ciudadanía han acudido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente y la secretaria general de ERC, Oriol Junqueras y Elisenda Alamany; la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y las coordinadoras del partido, Gemma Tarafa y Candela López, y la portavoz de la CUP, Su Moreno.

Manifestación en Barcelona este 4 de octubre Europa Press

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que "la humanidad se avergonzará durante generaciones del genocidio" y ha pedido a todos los Estados y los organismos internacionales que hagan "todo lo posible para parar este genocidio y para garantizar una paz digna" y "justa" en tierras palestinas.

Por su parte, la coordinadora nacional de Comuns, Gemma Tarafa, ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "redoblar la presión" sobre Israel para "aislar en su totalidad" al gobierno de Benjamín Netanyahu, rompiendo "todas las relaciones" con ellos.

🇵🇸El 4-O desbordem BCN per una Palestina lliure, del riu al mar



🖤 Vine vestida de negre: estem de dol i en lluita



📍 12h Jardinets de Gràcia

➡️ 14h Arc de Triomf: Acte final amb artistes i música palestina

🍴 Menjar de @gazzawi.cuisine



✊ 17h Manifestació Carrefour pic.twitter.com/WtaRBqKD79 — ProuComplicitat #AturemElGenocidi (@proucomplicitat) October 3, 2025

Decenas de miles de personas han salido a las calles de Pamplona para mostrar su apoyo a la "resistencia" del pueblo Palestino, así como reclamar la ruptura de las relaciones con Israel. El recorrido comenzó en torno a las 12.20 horas.

La organización de la protesta ha cifrado en 50.000 la asistencia total a la marcha, aunque la Delegación del Gobierno ha rebajado el dato hasta los 10.000 participantes.

Los vecinos de la capital navarra no solo portaban las comunes banderas palestinas, sino que la cabeza de la movilización también estaba vestida por una ikurriña y una pancarta que reza: 'Palestinar erresistentzia aurrera. Israel desegin' (Viva la resistencia palestina. Disolución de Israel).

EuropaPress_7002099_manifestacion_pamplona_apoyo_palestina

La manifestación en Madrid no dará comienzo hasta las 18.00 horas y está convocada en las inmediaciones de la estación de Atocha. Después, avanzará por el Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, calle Alcalá y Gran Vía, con fin previsto en la Plaza de Callao.

Cadena humana en Santander

El Hospital de Valdecilla en Santander ha sido testigo de una cadena humana formada por cientos de personas, para abrazar de forma simbólica a Gaza, tras la destrucción de su sistema de salud por la guerra en Palestina.

Centenares de personas "abrazan" Valdecilla por Gaza Europa Press

El acto ha tenidoy ha estado encabezado por sanitarios, que se han concentrado para exigir al Gobierno de Cantabria y al nacional y a las instituciones sanitarias que se posicionen públicamente por "el fin del genocidio, de la ocupación y del apartheid de Israel contra el pueblo palestino".

Así lo reivindica el manifiesto de la iniciativa, que ha sido impulsada por Acción por Palestina y a la que se han unido ciudadanos de Santander para pedir, entre otras cosas, que se rompan las relaciones institucionales, comerciales, culturales y deportivas con el Estado de Israel.

Foro de La Toja

Cientos de personas convocadas por la Coordinadora Galega de Solidaridade coa Palestina se han movilizado este sábado en O Grove (Pontevedra) por la presencia del exprimer ministro israelí Ehud Olmert en el Foro La Toja, donde habló con el palestino Samer Sinijlawi de las expectativas de paz en Gaza.

Según la organización encargada de la convocatoria, al punto de encuentro han acudido unos mil asistentes, aunque la Policía Nacional baja a la cifra a unos 800.