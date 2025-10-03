El 'Furor' permanecerá frente a Gaza con un coste de 20.000 € al día hasta que no vuelva el último detenido de la Flotilla

La travesía del Buque de Acción Marítima (BAM) Furor, la nave de la Armada que el Gobierno ha movilizado con el objetivo de asistir a la Flotilla de la Libertad, en la costa de Gaza, supondrá un coste aproximado de 20.000 euros diarios hasta que no regrese de su misión.

Así lo ha podido constatar EL ESPAÑOL tras consultar con diversos mandos de la Armada con décadas de experiencia en esta clase de misiones y con este tipo de embarcaciones.

El BAM Furor cuenta en esta travesía con unos 80 tripulantes: 55 de la tripulación del barco, más personal de protección, además de los encargados del helicóptero H-152 que llevan a bordo.

A cada uno de ellos se les paga unos 100 euros de media al día en concepto de dieta al estar de misión. A esa cifra, señalan los mandos consultados en la Armada, habría que sumarle el gasto en combustible.

Una embarcación como el BAM Furor consume unos 3.000 litros de gasoil cada cuatro horas. "En una navegación con un ritmo estable, de 15 nudos aproximadamente, sería en torno a esa cifra", apuntan.

El gasoil destinado a misiones internacionales se paga en torno a 0,50 euros el litro en los destacamentos de las Fuerzas Armadas, sin IVA ni impuestos, según las fuentes consultadas.

En total, el Furor ha tardado unos cinco días en alcanzar las embarcaciones de la Flotilla.

A estas cifras sería preciso añadir la manutención, los víveres. En una travesía de estas características, la ración completa para cada tripulante se compone de un desayuno cuyo coste suele ascender a unos 2 euros, la comida a 6 y la cena a 4.

Aproximadamente, cuesta unos 12 euros diarios dar de comer a cada persona.

Realizando el cálculo, el viaje de ida ha costado aproximadamente algo más de 90.000 euros a las Fuerzas Armadas. No se trata de una cifra demasiado elevada, dado que el buque y la tripulación no son de las más nutridas de la flota.

Vuelta

La vuelta supondría otra cifra similar, aunque por el momento el buque no regresará a España. Se quedará unos días más frente a las costas de Gaza haciendo la cobertura a los activistas españoles que han participado en la Flotilla. Así lo anunció este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Hace apenas unos días, EL ESPAÑOL ponía el foco en una de las contradicciones del Gobierno al enviar al Furor, un buque que cuenta con armamento y tecnología militar israelí.

Concretamente, las ametralladoras MK 38 Mod-2 de 25 mm que forman parte del armamento del buque las fabrican la británica Bae Systems y Rafael, esta última una de las principales empresas de armamento y tecnología militar del país que dirige Benjamin Netanyahu.