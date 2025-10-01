Israel intercepta varios barcos de la Flotilla: entre ellos el 'Alma', el principal de la misión, y el 'Sirius' donde viaja Ada Colau

Captura de la señal en video en directo de la Flotilla antes de ser interceptada por Israel.

Israel ya ha iniciado, tal y como prometió, la interceptación de la Flotilla Global Sumud que se dirige a Gaza horas después de que se adentrara en la llamada zona de "alto riesgo" y exclusión y tras hacer caso omiso a los avisos de Tel Aviv de que diera la vuelta.

Según varios de los activistas que participan en esta iniciativa, una treintena de buques de la Armada israelí cortaron el paso a la Flotilla e interfirieron las comunicaciones de varias naves.

Entre las embarcaciones interceptadas está 'Alma', el barco principal de la misión, así como el 'Sirius' donde viaja la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau.

En la retransmisión en directo se ha podido apreciar cómo los integrantes de otros barcos como el 'Adara' o el 'Meteque' levantaban las manos mientras los enviados por Israel les arrojaban agua con mangueras de presión antes de detenerles.

El Ministerio de Exteriores israelí ha confirmado que varios barcos han sido "detenidos sin problema" y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí, en un mensaje en X en el que muestra a la activista Greta Thunberg.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

"Greta y sus amigos se encuentran sanos y salvos", añade el mensaje. Se espera que en las próximas horas todos los barcos sean interceptados.

Tras una noche de hostigamiento con drones y buques a los 47 barcos que componen la Flotilla humanitaria, en la que participan más de 500 activistas -entre ellos Greta Thunberg- Israel trata de poner fin a la expedición humanitaria que buscaba llevar alimentos y medicinas a la Franja.

La activista Greta Thunberg publicó un vídeo a bordo del barco Alma antes de su intercepción por parte de la Armada israelí, avisando de que hacerlo "constituiría una flagrante violación del derecho humanitario y de la ley del mar".

"The global sumud flotilla is being intercepted by the Israeli occupation forces in international waters. Pressure your government for the protection of global sumud flotilla" (GRETA THUNBERG) SPEAK UP!! #SumudFlotillaSaldırıAltında #GlobalSumudFlotilla #AllEyesOnSumud pic.twitter.com/maJBSGDW6A — Sana (@SanaChand12) October 1, 2025

En el vídeo aparece con el chaleco salvavidas puesto e iluminada con una luz roja, afirmando: "Es probable que seamos interceptados esta noche por Israel", después de que la organización indicara que ha detectado más de 20 buques "no identificados" en su radar, a unas tres millas náuticas de la flota.

Las fuerzas israelíes intentan frenar el último intento de romper el bloqueo a Gaza abordando a la Flotilla en el mismo área donde las misiones anteriores fueron atacadas o interceptadas pese a ser aguas internacionales.

Según Kann, la televisión pública israelí, la unidad de fuerzas de élite navales, Shayetet 13, tomará el control de los barcos y reunirá en buques de su Armada a los centenares de activistas. Las embarcaciones que no pueda remolcar serán hundidas.

Los detenidos serán llevados a tierra, al puerto de la ciudad de Asdod, a unos 30 kilómetros de Gaza, donde han sido desplegados 600 policías y ocho ambulancias. También han puesto en alerta siete hospitales y centros médicos de los alrededores, por si hubiese heridos.

Según los medios israelíes, los activistas serán enviados a la prisión de Ketziot, cerca de Beer Sheva, donde serán interrogados y deportados como en ocasiones anteriores.

Fuentes de Exteriores han confirmado a EL ESPAÑOL que el Ministerio ha creado una unidad de seguimiento permanente sobre la Flotilla. Igualmente, ha activado a los consulados en Tel Aviv, Jerusalén y Nicosia. El ministro José Manuel Albares está en contacto con sus homólogos de países con nacionales en la Flotilla, especialmente Irlanda y Turquía.

"Nuestra Embajada en Tel Aviv ha contactado tanto con el Ministerio de exteriores israelí como con la Delegación de la UE en Tel Aviv para interesarse específicamente por los ciudadanos españoles y garantizar toda la protección diplomática y consular", ha señalado Exteriores.

Por su parte, Sumar ha condenado a través de un comunicado el "ataque" de Israel a la Global Sumud Flotilla que" partió de Barcelona con el objetivo legítimo, legal y pacífico de romper el bloqueo ilegal a Gaza y llevar ayuda humanitaria".

Horas de hostigamiento

Tras adentrarse en la llamada zona de exclusión, sobre las dos de la mañana hora española, la Flotilla ya denunció el hostigamiento y la "guerra psicológica" del Ejército de Israel y afirmaron que estaban en "alerta máxima" al detectar un aumento de "la actividad de drones", varios barcos, algunos con las luces apagadas, y un submarino, según ha contado Ada Colau en Catalunya Ràdio.

También denunciaron una "operación intimidatoria" de un buque de guerra de Israel contra dos de sus barcos, uno de ellos el Alma, donde viajaba Greta Thunberg.

El capitán de una de las embarcaciones tuvo que llevar a cabo una "maniobra evasiva" para evitar una colisión. Además, denuncian que Israel ha deshabilitado de manera remota todos los sistemas de navegación y de comunicación.

Llamamiento de Sánchez

Esta mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que la Global Sumud Flotilla que se dirigía a Gaza no era "ni una amenaza ni un peligro para Israel" y confió en que el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu tampoco representase una "amenaza" para quienes viajaban a bordo.

El Gobierno aconsejó también a los españoles que viajan en la Flotilla, algo más de medio centenar, que no se adentrasen en la zona de exclusión decretada por Israel por el riesgo que esto entrañaría y les advirtió de que el buque de acción marítima Furor, que ya estaba en la zona, no podría entrar en esas aguas.

En la misma línea, Meloni también pidió el martes a la Flotilla que detuviera inmediatamente su misión, acusándola de poner en riesgo el plan de paz presentado el lunes por Donald Trump.

"Muchos estarían encantados de interrumpir" ese plan, señaló Meloni en un comunicado. "Temo que el intento de la Flotilla de romper el bloqueo naval israelí pueda servir de pretexto para ello. Por esta misma razón, creo que la Flotilla debería detenerse ya", añadió.

En paralelo, la fragata 'Alpino' de la Marina italiana que acompañaba a la Global Sumud Flotilla, se ofreció el martes a recibir a cualquier persona que desee embarcar porque no continuaría antes de acceder a la zona de exclusión.

La Flotilla de la Libertad ha impulsado una decena de misiones incluida la de 2010, cuando murieron diez activistas en el asalto israelí al buque Mavi Marmara.

La crisis humanitaria en la Franja se agrava por las restricciones de Israel a la entrada masiva de ayuda humanitaria mediante camiones de la ONU, un bloqueo que se mantiene desde hace más de siete meses y que la Flotilla busca romper abriendo una ruta marítima de ayuda.



Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 66.000 palestinos, incluidos más de 20.000 niños.