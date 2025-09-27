Sumar eleva el listón de "genocidio" y dice que Gaza es "nuestro Auschwitz": "Queremos que se detenga ahora mismo"

Sumar ha elevado más el tono en relación a lo que ocurre en Gaza y ha pasado del "genocidio" a calificarlo como "nuestro Auschwitz", tal y como ha detallado la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández.

La afirmación se ha producido a lo largo de un acto de este sábado en el que Sumar ha vuelto a denunciar la situación que se vive en la Franja de Gaza. En su intervención, Hernández ha señalado que "es indudable que lo que hace Israel contra el pueblo palestino es un auténtico genocidio".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.