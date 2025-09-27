Interior aparca su plan para suplir a guardias civiles por "avatares realistas" en el área rural al quebrar la adjudicataria

El Ministerio del Interior ha aparcado la idea de suplir la falta de efectivos de la Guardia Civil en el mundo rural con "avatares virtuales súper-realistas" de inteligencia artificial.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de documentos del proceso de la licitación, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha cancelado el contrato este verano tras la quiebra de la empresa adjudicataria.

La compañía en cuestión es BeDisruptive, antes Disruptive Consulting, una startup que emergió en el sector como una de las promesas más estimulantes en el ámbito de la ciberseguridad. A ella se sumaron perfiles de alto nivel, incluso provenientes del mundo de la política, como Begoña Villacís.

Sin embargo, como refleja un documento del Órgano de Contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, la compañía se declaró en concurso de acreedores en 2024. La mercantil quedó suspendida en sus facultades de administración y disposición de patrimonio.

En diciembre del año pasado, la startup aún presentó la factura para su cobro. Fue rechazada el 19 de febrero de este año por el Servicio de Informática de la Guardia Civil.

La situación de la empresa impedía "realizar el pago al estar las cuentas suspendidas en el Tesoro por esta causa".

Medio año después, Interior ha acordado resolver el contrato, descartando por el momento el proyecto piloto con el que se pretendía paliar con "avatares súper-realistas" las carencias de agentes de la Guardia Civil en el ámbito rural.

El contrato se llegó a formalizar el pasado 29 de abril de 2024, según los documentos de la licitación. El importe de la adjudicación ascendía a 423.400 euros.

La deuda y los problemas financieros de la compañía adjudicataria son de tal calibre que entidades bancarias como Caixabank o el Santander se han querellado en la Audiencia Nacional tras estimar pérdidas de 85 millones de euros.

El contrato

La falta de agentes en el mundo rural viene siendo una de las principales preocupaciones de los últimos años en el seno de la Guardia Civil.

La cifra de efectivos en las áreas de la llamada "España vaciada" se ha visto reducida con el paso de los años, y los pueblos cuentan con muchos menos cuarteles que hace décadas.

Por eso, tal y como reveló EL ESPAÑOL, Interior tomó la decisión de adoptar medidas para resolver el problema. Una de ellas era este "proyecto basado en la creación artificial de avatares súper-realistas con la imagen corporativa de la Guardia Civil".

El objetivo era "proporcionar una respuesta más eficiente y mejorar las condiciones de prestación del servicio a la ciudadanía" en las zonas rurales. Interior bautizó el proyecto como "Piloto Guardia Civil Virtual".

Los pliegos del contrato subrayaban que, "en un escenario de recursos limitados y dispersos, es prioritario potenciar el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías que permitan proporcionar una respuesta más eficiente y mejorar las condiciones de prestación del servicio a la ciudadanía".

La iniciativa buscaba "minimizar el impacto negativo sobre la atención a la ciudadanía residente en la España del reto demográfico como consecuencia del menor desarrollo tecnológico en las áreas que presentan cada vez una menor densidad de población y una mayor desconexión digital".

El contrato hacía referencia a los nuevos dispositivos con el término "tótem interactivo". Se había decidido incluso que al menos uno de ellos contara con un soporte móvil de ruedas para ser empleado en "eventos y ferias".

Pero la mayoría tendrían un anclaje fijo para ser instalados "en ubicaciones estratégicas dentro del territorio español".

Iban a ser dispositivos elaborados con inteligencia artificial, y "con integración en una interfaz de lenguaje natural diseñada para pantallas interactivas".

Hasta la cancelación de la adjudicación, cada dispositivo iba a contar, según el proyecto, con dos avatares "súper-realistas", y "representativos de los sexos biológicos masculino y femenino", con uniforme de servicio de la Guardia Civil.