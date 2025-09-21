Ana Botín, Carlos Sainz, Iris Tió y la OEI, premios Leones de EL ESPAÑOL en la edición especial de nuestro X aniversario

Los premios anuales de este periódico se entregarán el próximo 21 de octubre en la Real Academia de San Fernando de Madrid con amplia representación del mundo de la política, la empresa, el deporte y la sociedad civil.

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, el piloto Carlos Sainz, la medalla de oro en natación artística Iris Tió, y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), representada por su secretario general, Mariano Jabonero, han sido galardonados con los Leones de El Español correspondientes al décimo aniversario.

Todos ellos representan los valores que encarnan los premios Leones de El Español, que este año llegan a su décima convocatoria, una edición especial en coincidencia con el X aniversario de la fundación de este diario.

Unos galardones que llegan en un momento en el que parece que nos encaminamos a un mundo nuevo. No sabemos si mejor o peor, pero podemos estar seguros de que será totalmente distinto.

Hay motivos para estar convencidos: la revolución tecnológica a la que asistimos avanza imparable y amenaza con cambiar por completo nuestros puestos de trabajo, pero también nuestra manera de vivir.

Un estilo de vida basado en valores occidentales, democráticos en los que el diálogo y el consenso son la guía para avanzar y dar seguridad a nuestras sociedades.

Nadie podía imaginar hace una década cuando nació EL ESPAÑOL que sus páginas contarían una guerra a las puertas de Europa o que el gasto militar iba a ser de nuevo una cuestión de Estado.

Tampoco que la ley del más fuerte iba a estar a punto de desbancar a las grandes organizaciones internacionales que servían como faro de Paz. O que China -junto a Rusia- iba a tratar de arrebatar a Estados Unidos su papel de primera potencia del mundo para, después, tratar de imponer sus planteamientos políticos y sociales.

Desgraciadamente ese es el marco en el que nos movemos. Un contexto cambiante, errático, que viaja a la velocidad de un tuit y en el que la sociedad está más necesitada que nunca de referentes.

Ana Botín, Carlos Sainz, Iris Tió y Mariano Jabonero. Ana Blanco

Personas con valores, analíticas, capaces de entender el mundo y de mirar un paso más allá para contribuir con su conocimiento a entender mejor cuál es el mundo al que nos aproximamos y cómo debemos hacerle frente.

Líderes capaces de empatizar con los demás, preocupados por la defensa de la democracia, por la búsqueda de nuevas alianzas y que sean capaces de alzar la voz para reivindicar a los dirigentes políticos las necesidades de la sociedad.

Personas que nos guíen y nos recuerden que el cambio no es fácil, que hay que ser resilientes, adaptarse a los cambios y competir siempre bajo la guía de los valores éticos y deportivos.

Una filosofía y unos valores que representan los premiados en esta X edición de los Premios Los Leones de EL ESPAÑOL 2025: Ana Botín, primera mujer en hacerse con la categoría de Empresa; Carlos Sainz, en la categoría de Deportes y la Organización de Estados Iberoamericanos, representada en la figura de su secretario general, Mariano Jabonero, en la categoría de Solidaridad.

Pero el jurado de Los Leones de EL ESPAÑOL no ha podido dejar de premiar el excepcional trabajo de Iris Tió en los mundiales de Natación Artística celebrados el pasado verano.

Cuatro oros mundiales en las categorías de 'sólo', 'dúo', 'dúo mixto' y 'equipo', ameritan premiar a esta joven deportista. Todo un ejemplo para la sociedad, pues demuestra que con esfuerzo, valentía y pasión todo es posible.

La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 21 de octubre a las 20.00 horas en la Real Academia de las Bellas Artes De San Fernando.

Ana Botín

Ana Botín (Santander, 1964) preside el Banco Santander desde septiembre de 2014. Bajo su dirección la entidad ha vivido una profunda transformación comercial, cultural y de gobierno corporativo.

En los últimos años ha implantado una estrategia enfocada en un mercado global, muy pegada a los territorios en los que opera y con la atención puesta en la revolución digital. Ahí está el proceso en el que el banco está inmerso en este momento, con el que busca operar en todo el mundo bajo una misma plataforma.

Una transformación que se puede comprobar en los resultados financieros del banco y también en su cotización. Los 8,65 euros actuales suponen alcanzar máximos históricos para la entidad si se descuentan los dividendos.

Licenciada en económicas, Ana Botín ha estado vinculada durante toda su carrera al sector financiero. Comenzó su carrera profesional en JP Morgan, para incorporarse en 1988 al Santander para dirigir la expansión del grupo en América Latina.

En 2002 fue nombrada presidenta de Banesto y en 2010 pasó a ocupar el cargo de consejera delegada de Santander UK donde permaneció hasta que fue nombrada presidenta del Grupo Santander.

Botín ha impulsado la cultura del Santander y la necesidad de que el banco se centre en la ayuda a la sociedad, tanto a personas como a empresas, especialmente pymes. Pero también con un firme compromiso con la educación, el emprendimiento y el empleo. Desde su llegada a la presidencia ha cuadruplicado su impacto social en España con acuerdos con más de 1.200 universidades.

Educación e investigación, un cóctel perfecto para encontrar soluciones a los retos que necesitamos para que el mañana sea más sostenible, justo e integrador, suele decir cada vez que tiene ocasión.

Un mensaje que intenta trasladar también a través de redes sociales, en una estrategia de liderazgo digital poco habitual en los ejecutivos del Ibex 35.

Desde esa posición de excepción, Ana Botín ha promovido también e impulsado el liderazgo femenino dentro del Santander, pero también hacia el resto de la sociedad.

Carlos Sáinz

En los abrasadores desiertos de Arabia Saudí, Carlos Sainz Cenamor (Madrid, 1962) se convirtió el pasado enero de 2024 en el vencedor más veterano en la historia del Rally Dakar.

Con 61 años, el madrileño cruzó la meta con una sonrisa serena, consciente de haber escrito otro capítulo eterno en un legado que trasciende generaciones. La ovación en el vivac no era sólo por una victoria más: era el reconocimiento a toda una vida dedicada al automovilismo, al sacrificio y a la obsesión por mejorar.

De sus inicios en el Campeonato de España de Rally a comienzos de los años 80 hasta la conquista de sus dos títulos mundiales con Toyota en 1990 y 1992, Sainz fue moldeando un mito que creció junto a Luis Moya, su inseparable copiloto durante quince años.

Juntos sumaron 26 triunfos en el Mundial y casi un centenar de podios, llevando la bandera española al primer plano del rally internacional durante 18 temporadas y abriendo camino a quienes vinieron después.

El paso al Dakar, lejos de ser un epílogo, se convirtió en una segunda juventud. Con Volkswagen, Peugeot, MINI y Audi, levantó cuatro veces el trofeo más codiciado del raid, mostrando una versatilidad inigualable y una capacidad de adaptación a proyectos muy distintos.

A sus 62 años, el apodo de El Matador mantiene intacto su significado: carácter, determinación y una competitividad feroz.

Pero lo que distingue a Carlos Sainz no son sólo sus números, sino su influencia. Embajador indiscutible del deporte español, referente para generaciones de pilotos y ejemplo universal de profesionalidad, su carrera demuestra que el tiempo no es un límite cuando la pasión sigue al volante.

Iris Tió

El 17 de julio de 2025, en una piscina de Singapur, la natación artística española escribió una página irrepetible. Iris Tió Casas (Barcelona, 2002) se convirtió en la primera española campeona del mundo en solo libre y, además, completó un hito inédito: ganar oros mundiales en las cuatro disciplinas oficiales. Solo, dúo, dúo mixto y equipo.

De la mano de Lilou Lluís y Dennis González, con quienes conquistó los títulos de dúo femenino y mixto, y con el recuerdo reciente del oro por equipos en Fukuoka 2023, la catalana se situó en el centro de una disciplina que llevaba años soñando con volver a dominar.

Su éxito no fue solo individual, sino también colectivo: confirmó a España como potencia histórica y abrió una nueva era en un deporte donde la exigencia técnica y la creatividad son decisivas.

El camino había comenzado mucho antes. Con apenas cinco años entró en el Club Natació Kallípolis, y a los nueve ya entrenaba a diario.

Hija de músicos, creció entre partituras y ensayos de música clásica, un entorno que alimentó su expresividad y se refleja en cada coreografía que desarrolla. Paralelamente, estudia Comunicación en la Universidad Internacional de La Rioja, un ejemplo de cómo equilibra la vida académica con la alta competición.

Su palmarés habla por sí mismo: 12 medallas mundiales, 11 europeas y un bronce olímpico en París 2024, el primero de España en 11 años. Pero más allá de los números, su figura encarna el regreso de la natación artística española a la élite, con un estilo único que fusiona precisión, resistencia y sensibilidad.

OEI

Cuando en octubre de 2024 el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) subió a recoger el premio Princesa de Asturias en el teatro Campoamor de Oviedo marcó un hito.

Mariano Jabonero, su secretario general, no lo recogía solo. Le acompañaba una representación de buena parte de sus colaboradores más cercanos.

La presencia de todos ellos adquiría el significado de un manifiesto. El símbolo de los valores y de la acción de este organismo multilateral del que España puede presumir de ser su sede. Destacaba su apuesta por los equipos.

También el papel de la Organización en Iberoamérica, donde en un trabajo mano a mano con los países busca el desarrollo y la transformación de futuro. Con la educación como única fórmula para romper círculos de inmovilidad.

Una región cohesionada, un continente con la cultura, la educación y la ciencia integrada en su adn y una sociedad más democrática forman parte de los objetivos de la OEI. Pero nunca podrían ser realidad sin la intensa acción de su Secretario General que, más allá de creer, actúa y favorece el crecimiento.

Bajo su liderazgo, la OEI ha revalidado permanentemente la narrativa de equidad, inclusión, democracia y, por supuesto, derechos humanos convertidos en activos defendidos durante sus 76 años de vida.