La Fiscalía admite errores de las pulseras de protección a mujeres, que archivaron casos: "La mayoría se resolvió"

La Fiscalía admite "problemas puntuales" de las pulseras a través de las cuales se controla a los condenados o investigados por violencia de género sobre los que pesan órdenes de alejamiento de las mujeres que les denunciaron.

Así lo reconoce el Ministerio Público en un comunicado, difundido este jueves por la tarde. El documento explica que el problema sólo estuvo activo "un concreto periodo de tiempo" del año 2024.

También admite que ello provocó el archivo provisional de ciertas causas judiciales, seguidas únicamente por el delito de quebrantamiento (cuando un investigado o condenado se salta la orden de alejamiento).

Ahora bien, subraya que "la mayoría de los casos en los que no se pudieron aportar datos se resolvieron posteriormente, pues los sobreseimientos (archivos) se reabrieron, una vez recuperados los datos".

El comunicado, sin embargo, no aporta el número de casos que se vieron afectados por esta problemática ni qué porcentaje de ellos se solucionó.

Sí insiste, en todo caso, que las pulseras o brazaletes de control funcionaron en todo momento. "Las víctimas estuvieron protegidas", señala el escrito.

La Fiscalía ya admitía este problema en su última Memoria, hecha pública recientemente. Sin embargo, este documento recopila información correspondiente al año previo. En este caso, 2024.

"Esas incidencias generaron la lógica preocupación de los fiscales delegados de Violencia de Género y es ésa la inquietud que se refleja en la Memoria, ya que las incidencias se concentraron en un periodo concreto de ese año", señala el comunicado de la Fiscalía.

La causa de este problema no es otro que el cambio en las empresas que prestan el servicio de gestión de los dispositivos de control. Tal y como ya publicó EL ESPAÑOL en exclusiva en 2023, Igualdad calificó con un suspenso (con una nota de 3,6 sobre 10) el plan para efectuar esta transición. Y avanzaba que podría generar problemas.

Este periódico se ha puesto en contacto con una portavoz del Ministerio de Igualdad para recabar su versión sobre esta problemática.

"Las incidencias técnicas se detectaron el año pasado, 2024, en el contexto del cambio de empresa adjudicataria. Desde el Ministerio, estuvimos pendientes, nos reunimos con las compañías, trabajadoras del servicio Cometa [el encargado de la gestión de los dispositivos de control], y los problemas se solucionaron", señala esta portavoz.

"En la actualidad, el servicio funciona con normalidad y contamos con todos los datos", añade. "Es mentira que las pulseras cuesten 150 euros o que haya una empresa israelí implicada [en el servicio]", puntializa.

